  • Новость часаТрехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби
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    10 ноября 2026, 10:11 • Новости дня

    Медиакомпания Трампа утроила выручку за счет платного доступа к постам в Truth Social

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп через свою медиакомпанию Trump Media & Technology Group сообщил о трехкратном росте выручки в третьем квартале на фоне продаж раннего доступа к постам в соцсети Truth Social.

    Trump Media & Technology Group, владеющая платформой Truth Social, отчиталась о выручке в третьем квартале в размере 3 млн долларов, что в три раза больше, чем год назад, причем 1,8 млн долларов принесли подписки на стриминговый сервис Truth+ и сервис Truth API, продающий моментальный доступ к постам Трампа, пишет The Washington Post.

    Компания заявила о чистой прибыли в 409,7 млн долларов против убытка в 54,8 млн долларов годом ранее, при этом 496,1 млн долларов пришлись на некэшевые переоценки криптовалюты и акций, а по собственной оценке без этих факторов основной бизнес показал убыток в 12,3 млн долларов при общих активах в 2,5 млрд долларов и дополнительной выручке от рекламы, включая кампанию на 175 тыс. долларов для структуры Freedom 250 в рамках National Park Foundation.

    Руководство компании признало, что на фоне перехода обеих палат Конгресса под контроль демократов акции Trump Media достигли рекордного минимума, а демократы в Конгрессе пообещали расследовать бизнесы Трампа, однако исполняющий обязанности гендиректора Кевин Макгерн призвал инвесторов игнорировать волатильность рынка, заявив: «Мы торговались как прокси для новостного цикла и политических настроений, а не для того, что мы на самом деле строим изо дня в день… Пока рынок торговал заголовками, базовый бизнес не моргнул».

    Компания готовится к крупным сделкам и рискам: в конце месяца инвесторы по облигациям на 1 млрд долларов смогут потребовать досрочного погашения, а 14 декабря акционеры проголосуют по слиянию на 6 млрд долларов с фирмой ядерного синтеза TAE Technologies, которое должно закрыться до конца года, при этом траст Трампа с долей в 41% обязался поддержать сделку, рассчитывая получить через TAE выход на рынок чистой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе против президента США Дональда Трампа подали иск из-за программы платного раннего доступа к его постам в Truth Social. В начале месяца компания Trump Media & Technology Group запустила сервис, позволяющий биржевым трейдерам моментально отслеживать публикации Трампа в Truth Social. В прошлом году помощники Трампа продали крупные пакеты акций Trump Media and Technology Group за несколько дней до введения универсальных импортных тарифов.

    9 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта

    CBS News: Трамп заявил о грядущем изменении границ Украины

    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта
    @ CBS News

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта, отметив, что границы страны претерпят изменения.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится, однако страна приобретет «немного другие очертания», передает CBS News.

    «Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и в итоге они получат Украину немного другой формы», – заявил Трамп в интервью журналисту Россу Даутату.

    Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что боевых действий можно было бы избежать. По его словам, если бы он находился у власти, этот конфликт никогда бы не начался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах. В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц назвал одобрение всех стран НАТО условием для мирного соглашения по Украине.

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    7 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    Нурмагомедову дали шанс представлять Белый дом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома и попросил его взять с собой в качестве помощников Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи.

    «Я рад объявить, что Великому Дэйне Уайту, свирепому бойцу и воину, предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов... Дэйна, пожалуйста, соглашайся на эту работу!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Также американский президент попросил Уайта сделать бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кейлу Харрис своими помощниками в случае согласия на должность, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных леваков», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    В сентябре Трамп поручил главам ключевых ведомств временно выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    @ 60 Minutes/YouTube

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил о «большом неуважении к России», которое проявил президент Украины Владимир Зеленский на первой личной встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    «Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, – это я», – заявил Трамп в интервью CBS News.

    Он отметил, что конфликт «никогда не случился бы» во время его предыдущего президентского срока. Трамп также упомянул о «глубокой ненависти» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, добавив, что на их первой встрече было проявлено «большое неуважение к России». Американский лидер сообщил о предстоящей «очень важной встрече», которая начнется в субботу и продлится несколько дней.

    Как напоминает ТАСС со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналу Die Weltwoche, первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году в Париже. Тогда Зеленский начал спорить по поводу согласованного совместного заявления.

    «Зеленский начал спорить по поводу этого совместного заявления, о его тексте. И Путин спросил его: «Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?» Это был первый опыт, довольно яркий пример», – рассказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Киева к прекращению огня и личной встрече Зеленского с Путиным. Телефонный разговор президента России с Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера. В Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным.

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    9 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    CNN: Сотрудничество Путина и Трампа разрушает планы Запада против России

    CNN: Дизельная сделка Путина и Трампа свела на нет давление Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия президента США Дональда Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с президентом Владимиром Путиным подрывают усилия Вашингтона по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    Готовность Трампа сотрудничать с Москвой разрушает статус России как международного изгоя и сводит на нет многолетние попытки США и их союзников наказать российскую экономику, передает CNN слова аналитика.

    В 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти как со стороны правительства, так и со стороны промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

    Решение закупить дизельное топливо у России было принято незадолго до промежуточных выборов на фоне резкого роста цен на топливо, ставшего серьезной проблемой для американских избирателей. Стоимость дизельного топлива превысила шесть долларов за галлон после начала конфликта с Ираном.

    По оценкам Управления энергетической информации США, планируемый Трампом импорт 2,2 млн баррелей из России покроет лишь небольшую часть ежедневных потребностей американского транспортного сектора и не окажет существенного влияния на цены.

    Тем не менее эта сделка может стать первой в череде транзакций между двумя странами, включая проекты по созданию центров обработки данных и совместные предприятия по производству СПГ в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива. В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержания хороших отношений между лидерами России и США. Во вторник миротворческие усилия американского лидера оценил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

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    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    8 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    WP: Голоса мужчин обеспечили демократам победу на выборах в США
    WP: Голоса мужчин обеспечили демократам победу на выборах в США
    @ Robin Rayne/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп потерял поддержку значительной части мужского электората на промежуточных выборах, что позволило демократам получить контроль над Конгрессом.

    На прошедших промежуточных выборах мужчины в США отдали 51% голосов за Демократическую партию и только 46% за республиканцев, пишет The Washington Post. При этом два года назад 55% мужской аудитории проголосовали за президента Дональда Трампа.

    «Голоса молодых мужчин можно завоевать», – заявил руководитель Американского института мальчиков и мужчин Ричард Ривз.

    Издание отмечает, что демократы перехватили у республиканцев мужской электорат благодаря обещаниям снизить стоимость жизни и антивоенной риторике. Многие влиятельные блогеры и подкастеры, такие как Джо Роган, отвернулись от действующей администрации из-за ударов по Ирану и поддержки действий Израиля на Ближнем Востоке, расценив эти шаги как нарушение предвыборного обещания Дональда Трампа не начинать новых войн.

    Кроме того, ряд кандидатов от Демократической партии успешно применили необычную маскулинную стилистику в агитации, публикуя видеоотчеты с тренировок. В результате белые мужчины отдали республиканцам 52% голосов, что на восемь процентных пунктов ниже результата 2024 года, а молодые избиратели до 30 лет массово вернулись в ряды сторонников демократов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу отмены оборонные инициативы администрации президента Дональда Трампа.

    Получившие контроль над Конгрессом демократы намерены ограничить внешнеполитические полномочия американского лидера.

    Телеведущий Владимир Познер связал победу кандидатов от Демократической партии с недовольством избирателей Дональдом Трампом.

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    8 ноября 2026, 03:26 • Новости дня
    США попросили Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Белый дом попросил Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке американского лидера попросил Пекин использовать свое влияние на Тегеран для прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    «По словам осведомленного американского чиновника, Китай передал это послание Тегерану», – написал колумнист издания Дэвид Игнатиус.

    США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, после чего последовал ответ Тегерана. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако сохраняется риск возобновления столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    В среду Трамп признал военное противостояние с Тегераном поводом для поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. В сентябре Вэнс заявил о скором переходе конфликта в новую фазу.

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    10 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    WP: США сблизили позицию с Россией перед переговорами по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты изменили позицию в пользу России перед трехсторонними переговорами по Украине в Абу-Даби, пишет американская пресса.

    «Решение поставить обсуждение [вопросов безопасности] на повестку дня знаменует собой еще один сдвиг в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет способы прекращения войны на Украине – то, что [президент США Дональд] Трамп обещал сделать перед возвращением в Белый дом в 2025 году», – говорится в публикации Washington Post, передает РИА «Новости».

    Опасения, что американская администрация может попытаться заставить Киев пойти на соглашение на условиях Москвы, усилились после того, как глава Белого дома сказал, что Украина после конфликта «будет выглядеть несколько иначе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

    В субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США.

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    9 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали после заявления Трампа об Иране

    WSJ: Цена нефти упала ниже 100 долларов из-за слов Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировые цены на нефть продолжили падение, а стоимость марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп заявил об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,3% – до 97,01 доллара за баррель, а марка West Texas Intermediate снизилась в цене на 0,7% – до 90,17 доллара за баррель, пишет Wall Street Journal.

    Котировки снизились, несмотря на сохраняющиеся риски для поставок ближневосточной нефти из-за недавних атак на объекты в Саудовской Аравии и инцидентов с танкерами в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов из-за возможных угроз безопасности на Ближнем Востоке.

    Депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о вероятном росте цен на нефть до 150 долларов в случае атаки США.

    На прошлой неделе мировые цены на энергоносители снизились в ожидании урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    9 ноября 2026, 12:44 • Новости дня
    Песков: С точки зрения географии Украина уже другая страна

    Tекст: Вера Басилая

    Украина с точки зрения географии уже другая страна, новые территориальные реалии очевидны и неоспоримы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что Украина «в итоге будет немного другой», передает ТАСС.

    «Я рекомендовал бы вам адресовать ваши вопросы президенту Трампу», – посоветовал Песков в ответ на вопрос, что может подразумеваться под этими изменениями.

    «Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, вряд ли их кто-то может отрицать», – добавил пресс-секретарь президента.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта, отметив, что границы Украины претерпят изменения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля подробностей масштабного мирного соглашения по Украине

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    9 ноября 2026, 02:10 • Новости дня
    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном

    Госсекретарь США Рубио назвал невозможным соглашение с Ираном

    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в возможности достижения дипломатического соглашения с Ираном из-за выдвижения Тегераном нереалистичных и возмутительных требований.

    Вашингтон по-прежнему готов изучать дипломатические пути урегулирования девятимесячного конфликта, однако переговоры оказались непродуктивными из-за позиции Тегерана, передает Anadolu слова Рубио.

    «Ряд стран продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы стоим на пороге прорыва», – заявил госсекретарь США перед отъездом в Париж на встречу министров иностранных дел стран «Большой семерки».

    Он выступил в защиту действий американской администрации, отметив, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается приоритетом для национальной безопасности. Он также прокомментировал недавние удары американских сил по иранским системам ПВО на острове Кешм в Ормузском проливе.

    По словам Рубио, эти военные действия носили исключительно оборонительный характер. Американские войска имеют право на защиту в случае возникновения явной угрозы.

    «Поэтому, если существует явная и непосредственная угроза судоходству или нашим силам в регионе, мы имеем право защищаться», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США  обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу американские власти объявили награду в размере до 20 млн долларов за данные об иранской ядерной программе.

    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    9 ноября 2026, 03:30 • Новости дня
    США получили треть нефтяной компании Венесуэлы по секретному контракту

    WP: США получили 35% в нефтекомпании Венесуэлы по тайному контракту

    Tекст: Катерина Туманова

    Газета The Washington Post получила доступ к секретному договору президента США Дональда Трампа с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром, передавшим Вашингтону долю в своей нефтяной компании.

    «Добро пожаловать в страну нефти», – говорил Бетанкур, встречая американских партнеров.

    В рамках соглашения Соединенные Штаты бесплатно получили 35% акций компании North American Blue Energy Partners, пишет The Washington Post.

    По условиям рассчитанного на 50 лет документа, Бетанкур обязан продавать 20% добываемой нефти в США по скидочной цене 30 долларов за баррель, что составляет менее трети от текущей рыночной стоимости. Американская сторона также имеет первоочередное право на покупку остальной нефти по рыночным ценам.

    Выплата дивидендов Бетанкуру по акциям заморожена до тех пор, пока объемы добычи не превысят 1 млн 15 тыс. баррелей в сутки, чего миллиардер планирует достичь к 2033 году.

    Первые поставки нефти начались в конце октября. Трамп назвал это «самой крупной нефтяной сделкой в мировой истории» и «трофеями» американского поглощения.

    Недавнее поражение республиканцев на промежуточных выборах ставит под сомнение долговечность контракта. Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо уже допустила возможность пересмотра этого соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация обсудила соглашение о долгосрочном военном присутствии в Венесуэле.

    Косачев объяснил причину похищения Мадуро американцами.

    В сентябре президент США заявил об обеспеченности его страны венесуэльской нефтью на 500 лет.

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    8 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Хегсет отверг возможность досрочного ухода с поста главы Пентагона

    Глава Пентагона Хегсет исключил отставку на фоне угрозы импичмента

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона Пит Хегсет не собирается досрочно уходить в отставку из-за угрозы импичмента, сообщила газета «Wall Street Journal».

    Министр обороны США не планирует уходить со своего поста до завершения срока полномочий, пишет «Wall Street Journal».

    «Он намерен отработать все четыре года», – заявил советник Хегсета Тим Парлаторе.

    Как пишет издание, среди части республиканцев обсуждалась идея, что сенатор от Теннесси Марша Блэкберн, которая выиграла губернаторские выборы, могла бы назначить Хегсета на свое место. Однако, по информации газеты, Хегсет заверил своих сторонников, что не претендует на место Блэкберн в сенате, контроль над которым перейдет к демократам.

    Ранее CNN сообщил, что палата представителей на следующей неделе планирует голосование по импичменту главы Пентагона. Инициативу готовы поддержать и конгрессмены-республиканцы.

    Источники телеканала утверждают, что Хегсет преувеличил возможности США в конфликте с Ираном, так как атаки не принесли ожидаемых результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США Пит Хегсет заявил о невозможности конгрессменов реализовать импичмент в его отношении.

    В четверг поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и недовольство ходом конфликта с Ираном сделали Хегсета самым уязвимым членом команды президента США.

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    8 ноября 2026, 01:06 • Новости дня
    Глава UFC Уайт отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

    Глава UFC Уайт отказался стать пресс-секретарем Белого дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп получил отказ от руководителя UFC Даны Уайта на предложение занять должность пресс-секретаря Белого дома.

    Глава UFC Дана Уайт отверг предложение занять должность пресс-секретаря Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Один из помощников американского лидера предположил шуточный характер публикации главы государства с этим предложением.

    Ранее президент предложил назначить российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова помощниками Уайта в случае его согласия на новую должность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп предложил президенту UFC Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома.

    В прошлом месяце глава государства допустил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на эту должность.

    В октябре американский лидер посоветовал новому пресс-секретарю Белого дома Кэти Захарии покинуть пост.

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    8 ноября 2026, 09:12 • Новости дня
    Заместитель главы аппарата Белого дома покинул пост после смены руководства

    Axios: Замглавы аппарата Белого дома Ричард Уолтерс ушел в отставку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома Ричард Уолтерс покинул свою должность после назначения нового руководителя этой структуры.

    Ричард Уолтерс ушел в отставку с поста заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

    Уолтерс занял эту должность в мае. Он более десяти лет работал со Сьюзи Уайлс, которая возглавляла аппарат до 7 ноября, и считался одним из ее ближайших политических советников. Уход Уолтерса стал первой перестановкой в американской администрации после прихода нового главы аппарата Стивена Миллера.

    Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Миллера 7 ноября. По словам американского лидера, Уайлс перейдет в неправительственную структуру, связанную с его политической деятельностью. Глава государства анонсировал кадровые перестановки в администрации после поражения правящей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация США сообщила о назначении Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложными сообщения о намерении покинуть администрацию Дональда Трампа.

    Ранее президент США не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

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