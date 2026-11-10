Казахстан захотел возобновить экспорт нефти в Германию по «Дружбе»

Минэнерго Казахстана захотело возобновить экспорт нефти в ФРГ по «Дружбе»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Астана считает маршрут поставок нефти через территорию России выгодным и необходимым для поддержания работы инфраструктуры, передает ТАСС.

«Я этот запрос отправлял, ответа пока нет. Надежда у нас всегда есть, мы рассчитываем, что мы возобновим этот маршрут. Для нас он очень коммерчески привлекателен, более того, он соответствует, скажем так, техническим требованиям эксплуатации трубопровода Атырау – Самара. То есть необходимо поддержание минимального объема прокачки для того, чтобы этот трубопровод функционировал нормально», – заявил Аккенженов.

Министр пояснил, что сохранение минимальных объемов прокачки особенно актуально в зимний период из-за отсутствия печей подогрева на дистанции трубопровода от Казахстана до России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан направил России запрос на возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее Астана восстановила прокачку нефти по магистрали Атырау – Самара.

Также экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок остановили из-за сложностей при транзите.