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    10 ноября 2026, 10:19 • Новости дня

    Казахстан захотел возобновить экспорт нефти в Германию по «Дружбе»

    Минэнерго Казахстана захотело возобновить экспорт нефти в ФРГ по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика рассчитывает возобновить экспорт нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» из-за коммерческой привлекательности этого маршрута.

    Астана считает маршрут поставок нефти через территорию России выгодным и необходимым для поддержания работы инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Я этот запрос отправлял, ответа пока нет. Надежда у нас всегда есть, мы рассчитываем, что мы возобновим этот маршрут. Для нас он очень коммерчески привлекателен, более того, он соответствует, скажем так, техническим требованиям эксплуатации трубопровода Атырау – Самара. То есть необходимо поддержание минимального объема прокачки для того, чтобы этот трубопровод функционировал нормально», – заявил Аккенженов.

    Министр пояснил, что сохранение минимальных объемов прокачки особенно актуально в зимний период из-за отсутствия печей подогрева на дистанции трубопровода от Казахстана до России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан направил России запрос на возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

    Ранее Астана восстановила прокачку нефти по магистрали Атырау – Самара.

    Также экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок остановили из-за сложностей при транзите.

    10 ноября 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров указал на теракты Киева против энергетической системы при поддержке ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим при поддержке Евросоюза наносит удары по критически важной энергетической инфраструктуре, причем не только российской, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Устойчивость мировой энергетической системы – неотъемлемое условие уверенного роста экономики и внедрения новых технологий», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По словам главы МИД, цифровая трансформация резко увеличивает потребность в энергоресурсах, и, по оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году искусственный интеллект будет потреблять столько энергии, сколько сейчас вся Япония. Лавров отметил, что к этому росту энергопотребления мировому сообществу необходимо заранее подготовиться.

    Министр указал, что нормальную работу топливных рынков подрывают геополитическая напряженность, разрывы цепочек поставок, эскалация протекционизма, неправомерные санкции и захват иностранных танкеров. Он добавил, что дефицит инвестиций в традиционные энергоресурсы связан с попытками насильственно навязать единую «зеленую» повестку, которую он назвал непросчитанной и во многом авантюрной.

    «Чувствуя безоглядную поддержку Евросоюза, киевский режим уверовал в свою безнаказанность, осуществляя террористические атаки на критически важную инфраструктуру, причем не только российскую», – подчеркнул он.

    Лавров напомнил об ударах по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, среди главных акционеров которого Казахстан и США, а также о диверсиях на газопроводах «Северный поток». По его словам, призывы США к Украине прекратить провоцировать энергокризис игнорируются, а организаторы диверсий на «Северных потоках» до сих пор не были привлечены к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов.

    В Казахстане заявили о переходе украинскими войсками красных линий после удара по КТК.

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    7 ноября 2026, 11:48 • Новости дня
    Участниц драки на концерте Меладзе в Алма-Ате нашли и наказали

    Казахстанская полиция нашла зрительниц, сорвавших концерт Меладзе в Алма-Ате

    Участниц драки на концерте Меладзе в Алма-Ате нашли и наказали
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция Алма-Аты установила личности трех женщин, устроивших потасовку на концерте Валерия Меладзе, одна из них арестована на пять суток.

    «В результате проверки были идентифицированы три женщины, участвовавшие в инциденте», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы полицейского департамента города.

    Две нарушительницы оказались жительницами Алматинской области. Одну из них арестовали на пять суток по решению суда, вторую оштрафовали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Третьей участницей конфликта стала жительница Тараза, против нее завели дело о мелком хулиганстве.

    Помимо этого, правоохранители оштрафовали пользователя Instagram (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) за распространение ложной информации об отмене концерта музыканта.

    В среду Меладзе был вынужден прервать свое выступление из-за потасовки между зрительницами, видео которой попало в социальные сети. Артист возмутился поведением нарушительниц порядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция Шымкента начала расследование после массовой давки на концерте.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Минэнерго Саудовской Аравии: Нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магистральный нефтепровод Восток – Запад в районе саудовского города Медина подвергся атаке, возгорание ликвидировано, сообщил источник в министерстве энергетики королевства.

    В результате атаки на трубопровод в районе Медины возникло ограниченное возгорание, которое устранили аварийные бригады, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Инцидент обошелся без жертв и не повлиял на работу магистрали. Специалисты приняли необходимые меры для обеспечения безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    В сентябре Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием магистрального нефтепровода после ударов беспилотников.

    В том же месяце МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтепровод запущенных из Ирака беспилотников.

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    8 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера

    КСИР: Три перевозивших нефть танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе подорвались и загорелись три нефтяных танкера, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Инцидент произошел на несанкционированном маршруте, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    «Сегодня с раннего утра до настоящего времени на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе подорвались и были охвачены сильным пожаром три перевозящих нефть танкера-нарушителя», – заявили в КСИР.

    Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, практически остановилось из-за неурегулированного конфликта Ирана и США, начавшегося с ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

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    9 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали после заявления Трампа об Иране

    WSJ: Цена нефти упала ниже 100 долларов из-за слов Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировые цены на нефть продолжили падение, а стоимость марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп заявил об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,3% – до 97,01 доллара за баррель, а марка West Texas Intermediate снизилась в цене на 0,7% – до 90,17 доллара за баррель, пишет Wall Street Journal.

    Котировки снизились, несмотря на сохраняющиеся риски для поставок ближневосточной нефти из-за недавних атак на объекты в Саудовской Аравии и инцидентов с танкерами в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов из-за возможных угроз безопасности на Ближнем Востоке.

    Депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о вероятном росте цен на нефть до 150 долларов в случае атаки США.

    На прошлой неделе мировые цены на энергоносители снизились в ожидании урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    8 ноября 2026, 23:42 • Новости дня
    Венгрия обсудила с Румынией поставки черноморского газа вместо российского

    Венгрия и Румыния обсудили закупки черноморского газа взамен российского

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань сообщил об обсуждении с Румынией поставок газа из Черноморского региона на фоне планов Будапешта отказаться от российских энергоресурсов к осени 2027 года.

    Будапешт и Бухарест ведут переговоры о диверсификации поставок природного газа и интеграции энергосистем за счет новых каналов закупок, передает РИА «Новости».

    «Мне было приятно встретиться с новым румынским министром энергетики, с которым мы обсудили те шаги, которые нам нужно предпринять, чтобы Венгрия также могла активно играть роль в закупке газа, добываемого в Черном море, и в его доставке в наш регион», – заявил Капитань в видеосообщении в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Он добавил, что на встрече обсуждались возможности диверсификации за счет расширения сотрудничества с румынской и хорватской сторонами.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов ранее подчеркнул, что Москва уважает право Будапешта определять энергетическую политику. При этом он выразил надежду на то, что Венгрия будет руководствоваться национальными интересами, а не политизированными установками Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Дмитрий Любинский назвал отказ Венгрии от российских энергоресурсов выстрелом себе в ногу.

    В среду глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о планах отказаться от энергоносителей из России осенью 2027 года.

    В сентябре Иштван Капитань рассказал о готовности нового правительства Венгрии отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    8 ноября 2026, 01:59 • Новости дня
    Два отключивших навигацию танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщила, что два судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    Два судна загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту. Одно из них находилось к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Несколько минут назад после столкновения с минами загорелись два судна, нарушивших правила – одно к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, они намеревались пройти по несанкционированному маршруту», – заявили в пресс-службе КСИР.

    В ведомстве добавили, что экипажи судов отключили системы навигации и опознавания, попытавшись выйти из пролива по запрещенному пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции рассказал о возгорании двух танкеров после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров.

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    9 ноября 2026, 03:30 • Новости дня
    США получили треть нефтяной компании Венесуэлы по секретному контракту

    WP: США получили 35% в нефтекомпании Венесуэлы по тайному контракту

    Tекст: Катерина Туманова

    Газета The Washington Post получила доступ к секретному договору президента США Дональда Трампа с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром, передавшим Вашингтону долю в своей нефтяной компании.

    «Добро пожаловать в страну нефти», – говорил Бетанкур, встречая американских партнеров.

    В рамках соглашения Соединенные Штаты бесплатно получили 35% акций компании North American Blue Energy Partners, пишет The Washington Post.

    По условиям рассчитанного на 50 лет документа, Бетанкур обязан продавать 20% добываемой нефти в США по скидочной цене 30 долларов за баррель, что составляет менее трети от текущей рыночной стоимости. Американская сторона также имеет первоочередное право на покупку остальной нефти по рыночным ценам.

    Выплата дивидендов Бетанкуру по акциям заморожена до тех пор, пока объемы добычи не превысят 1 млн 15 тыс. баррелей в сутки, чего миллиардер планирует достичь к 2033 году.

    Первые поставки нефти начались в конце октября. Трамп назвал это «самой крупной нефтяной сделкой в мировой истории» и «трофеями» американского поглощения.

    Недавнее поражение республиканцев на промежуточных выборах ставит под сомнение долговечность контракта. Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо уже допустила возможность пересмотра этого соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация обсудила соглашение о долгосрочном военном присутствии в Венесуэле.

    Косачев объяснил причину похищения Мадуро американцами.

    В сентябре президент США заявил об обеспеченности его страны венесуэльской нефтью на 500 лет.

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    9 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    Хорватская компания JANAF приостановила поставки нефти в Сербию из-за аварии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Радио и телевидение Сербии сообщило о временной остановке поставок сырья хорватским оператором JANAF на нефтеперерабатывающий завод в сербском городе Панчево из-за утечки на трубопроводе.

    Поступление нефти на сербское предприятие прекратилось в пятницу после аварии на участке трубопровода между городами Сисак и Славонски-Брод, передает ТАСС со ссылкой на радио и телевидение Сербии.

    Инцидент произошел в результате ремонтных работ, которые проводил сторонний подрядчик. Из трубы вытекло около 500 тыс. литров нефти. В настоящее время сырье собрано, специалисты проводят рекультивацию загрязненной территории.

    Адриатический нефтепровод связывает терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк с Сербией, Венгрией, Боснией и Герцеговиной, а также Словенией. По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, через эту магистраль в Сербию поступает 95% потребляемой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода.

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    9 ноября 2026, 22:53 • Новости дня
    Цена нефти Brent опустилась ниже 91 доллара

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже отметки в 91 доллар, следует из данных торгов.

    Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение, передает РИА «Новости».

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 7,07% относительно предыдущего закрытия – до 91,42 доллара за баррель, при этом цена впервые с 1 сентября опускалась ниже 91 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI теряли 5,69%, опускаясь до уровня 85,68 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть продемонстрировали падение на 5%, стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 93 долларов.

    Стоимость Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления США об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

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    9 ноября 2026, 17:26 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent впервые с сентября опустилась ниже 93 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть продемонстрировали падение на 5%, в результате чего стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже отметки в 93 доллара.

    По состоянию на 17:23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 5,28% относительно предыдущего закрытия и составила 93,13 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Минутами ранее этот показатель впервые с 1 сентября опустился ниже 93 долларов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время подешевели на 4,75% и составили 86,52 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть продолжили падение после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    В пятницу стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов из-за возможных угроз безопасности на Ближнем Востоке.

    В среду цены продемонстрировали падение более чем на 4%.

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    9 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Медведев встретился с зампредом Совбеза Казахстана

    Медведев встретился с зампредом Совбеза Казахстана Балаевой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел встречу с заместителем председателя Совбеза Казахстана Аидой Балаевой, назвав Казахстан близким и надежным другом России.

    Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и укрепление взаимодействия в области обороны и безопасности, сообщил Медведев в Max.

    Он выразил надежду на продолжение тесного диалога по важным вопросам для развития народов двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Казахстан подписали план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами на 2027 год.

    В мае глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал перспективным сотрудничество стран в космической сфере.

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения с Касым-Жомартом Токаевым как дружеские и искренние.

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    8 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Рэпер Navai объяснил перерыв в выступлениях задержанием в Казахстане

    Рэпер Navai объяснил долгое отсутствие на сцене задержанием в Казахстане

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский рэпер Наваи Бакиров (Navai) на своем первом после перерыва сольном концерте в Москве рассказал поклонникам, что пауза в выступлениях была связана с его недавним задержанием правоохранительными органами в Казахстане.

    Сольное выступление рэпера на площадке VK Stadium изначально планировалось на 22 октября, но было перенесено на 8 ноября. Открывая концерт, исполнитель обратился к поклонникам и объяснил свое долгое отсутствие, передает РИА «Новости».

    «Привет, Москва! Так давно не выступал, сидел кое-где», – сказал Бакиров со сцены.

    Концерт начался с песни «Больше, чем ближе», которую артист посвятил своей бывшей девушке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Московской коллегии адвокатов Иван Миронов заявил о возможных проверках рэпера на границе Молдавии после выдворения из Казахстана.

    Адвокат артиста Рена Керимова опровергла информацию о депортации подзащитного.

    Департамент полиции Жамбылской области сообщил о выдворении исполнителя за пределы страны и прекращении в его отношении уголовного дела.

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    9 ноября 2026, 09:44 • Новости дня
    В Казахстане завершили дело о выводе 427 млн долларов зарубежным казино

    АФМ: В Казахстане завершили дело о переводе 427 млн долларов онлайн-казино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование дела о переводе 427 млн долларов зарубежным онлайн-казино через инфраструктуру трех компаний.

    Следствие установило, что операции проводились в интересах интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-Uр, Vavada, Mostbet и 1Win, через сотни терминалов в различных банках. Общий объем операций составил 427 млн долларов, а расчетное комиссионное вознаграждение – 633,1 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АФМ.

    Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя открывали терминалы интернет-эквайринга, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе в криптовалюте.

    Организатор схемы находится под стражей. Суд арестовал четыре автомобиля и 227,9 тыс. долларов наличными, связанные с фигурантами. Уголовное дело направлено в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Казахстана объявили в розыск граждан России и Украины по подозрению в организации онлайн-казино Pinco и Pin-Up.

    Также АФМ сообщило об изъятии элитных автомобилей и денег по делу казино 1Win.

    В том же месяце правоохранительные органы Казахстана объявили в розыск американца и украинку по подозрению в создании нелегальных игорных платформ Pin-Up и Pinco.

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    10 ноября 2026, 06:19 • Новости дня
    Китай сократил импорт нефти на 15%

    Китай сократил импорт нефти на 15% за десять месяцев

    Объем импорта сырой нефти Китаем за первые десять месяцев текущего года сократился на 15,1%, до 399,9 млн тонн, сообщило главное таможенное управление КНР.

    В стоимостном выражении этот показатель вырос на 4,5%, до 256,57 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В октябре Китай импортировал 41,94 млн тонн нефти на общую сумму около 34,15 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении.

    В сентябре ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил о достижении рекордной отметки в 23% доли российской нефти в общем объеме импорта Китая.

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