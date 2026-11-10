WSJ: США эвакуировали самолеты-заправщики из Британии из-за угрозы Ирана

WSJ: США эвакуировали самолеты-заправщики из Британии из-за иранской угрозы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Официальные лица США пока не установили природу угрозы и не могут определить, является ли она «непосредственной или более общей», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Отмечается, что два заправщика были перенаправлены в Германию утром, еще несколько самолетов переместили «в Германию и другие локации» в течение дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США усилили меры безопасности на военных объектах в Европе после вывода бомбардировщиков B-1 с британской базы из-за угрозы атаки иранских беспилотников.

Вашингтон передислоцировал бомбардировщики B-1 с авиабазы Фэрфорд из-за угрозы масштабной атаки беспилотников со стороны КСИР.

В сентябре спецслужбы Британии приступили к проверке возможной причастности Ирана к инциденту возле базы ВВС Фэрфорд.