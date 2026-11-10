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    10 ноября 2026, 08:36 • Новости дня

    WSJ: США эвакуировали самолеты-заправщики из Британии из-за угрозы Ирана

    WSJ: США эвакуировали самолеты-заправщики из Британии из-за иранской угрозы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Официальные лица США пока не установили природу угрозы и не могут определить, является ли она «непосредственной или более общей», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Отмечается, что два заправщика были перенаправлены в Германию утром, еще несколько самолетов переместили «в Германию и другие локации» в течение дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США усилили меры безопасности на военных объектах в Европе после вывода бомбардировщиков B-1 с британской базы из-за угрозы атаки иранских беспилотников.

    Вашингтон передислоцировал бомбардировщики B-1 с авиабазы Фэрфорд из-за угрозы масштабной атаки беспилотников со стороны КСИР.

    В сентябре спецслужбы Британии приступили к проверке возможной причастности Ирана к инциденту возле базы ВВС Фэрфорд.

    8 ноября 2026, 21:25 • Новости дня
    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана

    Глава МИД Ирана Аркачи пригрозил США «адом огня» при отказе выполнить условия

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аркачи заявил, что двухдневный план открытия Ормузского пролива остается в силе, и пригрозил Соединенным Штатам «адом огня» в случае невыполнения требований Тегерана.

    Тегеран сохраняет в силе предложение американской стороне об открытии Ормузского пролива за два дня, передает РИА «Новости».

    «Наше двухдневное предложение остается в силе. Примите требования, в частности окончание войны на всех фронтах, и взгляните на результат», – написал Аббас Аркачи в социальной сети X.

    Глава ведомства подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона выполнить условия исламской республики Иран обрушит на Соединенные Штаты «ад огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В пятницу Международная морская организация ООН заявила о гибели 25 моряков в результате вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 12:41 • Новости дня
    Иран снял ограничения на дальность полета ракет

    Власти Ирана отказались от ограничений на дальность полета ракет

    Иран снял ограничения на дальность полета ракет
    @ Sepahnews/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика больше не ограничивает радиус действия ракетного арсенала, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Вооруженные силы Ирана отменили действовавшие ранее лимиты на дальность полета ракет. «Эти ограничения для нас сняты, однако мы еще должны продемонстрировать эти возможности на практике», – заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат иранского парламента Манучехр Моттаки предупредил о возможности атак на американские базы в Европе в случае возобновления агрессии против страны. В конце октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным давать действенный ответ на любые угрозы без оглядки на географические рамки.

    До начала конфликта с Соединенными Штатами глава министерства иностранных дел Аббас Аракчи подчеркивал, что Тегеран намеренно ограничил радиус действия ракет 2 тыс. километров исключительно ради обороны. Однако в последнее время иранские военные сообщают о переходе к наступательной военной доктрине.

    Арсенал Ирана состоит преимущественно из ракет средней дальности, которые применялись в ходе начавшегося в феврале противостояния с Вашингтоном. Весной появлялась информация об ударе по британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане на расстоянии свыше 5 тыс. километров от Тегерана, которую власти республики тогда не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ирана решили увеличить дальность ракет из-за военного конфликта с Соединенными Штатами.

    В сентябре представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби пригрозил нанести удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия.

    Ранее Тегеран модернизировал ракетный арсенал на фоне возможного возобновления масштабных боевых действий в регионе.

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    8 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    В Британии сожгли чучело главы ФИФА Инфантино

    В английском Эденбридже сожгли 11-метровое чучело президента ФИФА Инфантино

    Tекст: Денис Тельманов

    В британском городке Эденбридж в честь ночи Гая Фокса сожгли гигантскую фигуру президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за недовольства его политикой.

    Гигантскую 11-метровую фигуру спортивного функционера сожгли на традиционном празднике в честь ночи Гая Фокса на юге Англии, передает РИА «Новости».

    Выбор пал на Инфантино из-за недовольства футбольного сообщества его коммерческими планами. Из ушей чучела торчали денежные купюры, а в руках оно держало золотую статуэтку головы Дональда Трампа вместо кубка ФИФА.

    «Быть может, это конец Инфантино», – прокомментировал акцию представитель Общества костров Эденбриджа. В прошлом году аналогичной участи подверглась фигура бывшего премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент ФИФА Джанни Инфантино запланировал провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио во избежание отставки.

    Попытка продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам лишила его поддержки европейских ассоциаций.

    В мае Инфантино безуспешно попытался организовать совместное фото представителей Израиля и Палестины на конгрессе в Ванкувере.

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    9 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм

    IRNA: Вооруженные силы США атаковали иранский остров Кешм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе.

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство IRNA.

    По данным агентства, на острове произошло по меньшей мере четыре взрыва, были поражены несколько объектов.

    При этом не исключается, что взрывы были связаны с действиями иранских сил в районе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Малаккский пролив на пути на Ближний Восток.

    В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм.

    Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе военных США по острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

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    7 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    США создали «Железные ворота» для перекрытия оружейного трафика Ирана

    СЕНТКОМ учредил группу для контроля оружейного трафика на Каспийском море

    Tекст: Мария Иванова

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Глава СЕНТКОМ распорядился создать рабочую группу для поддержки усилий властей США по предотвращению использования Ираном наземных маршрутов для транспортировки оружия, пишет ТАСС.

    Новая структура получила название «Железные ворота» (Iron Gate) и будет базироваться в штате Флорида.

    Группа намерена координировать действия с другими американскими ведомствами для предотвращения перемещения передовых вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов через границы Ирана, а также перекрытия незаконных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил серьезное влияние конфликта Вашингтона и Тегерана на внутриполитические процессы в США.

    В среду председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей на промежуточных выборах в Конгресс против войны с Тегераном.

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    7 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Апелляционный суд Лондона запретил кошкам испражняться в чужих дворах

    Британский суд обязал власти рассматривать жалобы на фекалии соседских кошек

    Tекст: Мария Иванова

    Британский Апелляционный суд постановил, что законное право кошек на свободное перемещение не позволяет животным оставлять свои фекалии на чужих участках.

    Британский закон о животных 1971 года не ограничивает свободу перемещения кошек, однако это не дает им право оставлять экскременты где угодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    Житель южного Уэльса Ричард Уильямсон в 2024 году пожаловался местным властям на соседскую кошку, которая испражнялась на его участке. Он опасался за здоровье своего ребенка, но муниципалитет отказался принимать меры, сославшись на свободу передвижения животных.

    «Судья… постановил, что обстоятельства, на которые подана жалоба, в принципе могут считаться нарушением закона», – говорится в решении суда.

    Судья Роберт Майлз указал, что с точки зрения экологического законодательства кошачьи фекалии могут считаться отходами и представлять угрозу для здоровья. Муниципалитет не вправе автоматически отказывать в рассмотрении подобных жалоб.

    В декабре прошлого года Высокий суд Лондона обязал местные власти пересмотреть жалобу Уильямсона в соответствии с законом об охране окружающей среды, однако чиновники попытались обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Окружной суд Амстердама отклонил запрос гражданина Нидерландов об установлении графика регулярных встреч с питомцем после развода.

    В 2025 году самым опасным преступникам Великобритании позволили заботиться о мелких домашних животных в тюрьмах строгого режима.

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    7 ноября 2026, 13:27 • Новости дня
    Иран сообщил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

    Иран сообщил о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива

    Танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива, сообщили военно-морские силы армии Ирана.

    Танкер-нарушитель с отключенными навигационными системами перемещался в небезопасной и закрытой зоне, несмотря на многочисленные предупреждения, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В результате столкновения с морской миной судно загорелось и остановилось.

    Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось из-за конфликта между Ираном и США, обострившегося после взаимных ударов в феврале. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран, так как пролив является ключевым маршрутом для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров в восточной части пролива. В тот же день Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

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    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

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    7 ноября 2026, 22:48 • Новости дня
    Посол Джалали анонсировал строительство газопровода между Ираном и Россией

    Иран и Россия запланировали строительство газопровода на 110 млрд кубометров

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о планах построить совместно с Россией трубопровод для перекачки природного газа с целевой мощностью 110 млрд кубометров.

    Проект создания новой газовой магистрали рассчитан на долгосрочную перспективу, передает РИА «Новости».

    «В долгосрочной перспективе запланировано строительство специальной линии газопровода между Ираном и Россией с целевой мощностью 110 млрд кубометров и на первом этапе, в течение двух-трех лет, мощностью 55 млрд кубометров», – сказал Джалали.

    Дипломат добавил, что сотрудничество Москвы и Тегерана в газовой сфере разделено на краткосрочный и долгосрочный этапы. В ближайшее время планируется использовать существующие трубопроводы, однако они требуют реконструкции и взаимодействия с Азербайджаном.

    В качестве наиболее быстрого решения рассматривается сценарий своповых поставок российского газа из северного Азербайджана и аналогичного объема из южного Азербайджана в Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным строительства газопровода из России в Иран.

    В марте посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил продолжение реализации соглашения о поставках российского газа вопреки внешним вызовам.

    В прошлом году посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через территорию исламской республики.

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    8 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера

    КСИР: Три перевозивших нефть танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе подорвались и загорелись три нефтяных танкера, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Инцидент произошел на несанкционированном маршруте, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    «Сегодня с раннего утра до настоящего времени на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе подорвались и были охвачены сильным пожаром три перевозящих нефть танкера-нарушителя», – заявили в КСИР.

    Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, практически остановилось из-за неурегулированного конфликта Ирана и США, начавшегося с ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

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    8 ноября 2026, 03:26 • Новости дня
    США попросили Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Белый дом попросил Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке американского лидера попросил Пекин использовать свое влияние на Тегеран для прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    «По словам осведомленного американского чиновника, Китай передал это послание Тегерану», – написал колумнист издания Дэвид Игнатиус.

    США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, после чего последовал ответ Тегерана. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако сохраняется риск возобновления столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    В среду Трамп признал военное противостояние с Тегераном поводом для поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. В сентябре Вэнс заявил о скором переходе конфликта в новую фазу.

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    7 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Британия вывела на орбиту второй военный спутник Titania

    Минобороны Британии сообщило о запуске второго военного спутника Titania

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Великобритании отчиталось о запуске на орбиту второго военного спутника Titania для наблюдения за поверхностью Земли.

    Пуск космического аппарата состоялся в октябре. Спутник весит около 100 кг и совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью 27 тыс. км/ч, передает ТАСС.

    Спутник разработали в английском графстве Хэмпшир в рамках партнерства Лаборатории оборонных наук и технологий (DSTL) и компании BAE Systems. Первый британский военный спутник Tyche отправился на орбиту в августе 2024 года, а в следующем году ожидается запуск аппаратов Juno и Oberon.

    Кроме того, в рамках проекта Inaros Лондон проведет испытания трех нейроморфных сенсоров для отслеживания перемещений в космическом пространстве. Датчики разместят на объектах в Австралии, Британии и на Кипре для выявления угрожающей активности вблизи британских спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    В июле британская армия решила заменить устаревшие разведывательные беспилотники современными португальскими дронами.

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    7 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Британское МВД получило иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права проживания

    Guardian: К МВД Британии подан иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права жить

    Tекст: Мария Иванова

    Правозащитная организация The3million подала судебный иск к министерству внутренних дел Великобритании после лишения почти 1,5 тыс. граждан Евросоюза права на проживание в Соединенном Королевстве.

    Иск против британского ведомства подан из-за вероятного нарушения условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС, пишет The Guardian. Заявление подано группой активистов организации The3million, защищающей права граждан Евросоюза.

    По мнению правозащитников, МВД приняло решение о лишении права на проживание «без соблюдения процессуальных гарантий», которые были предусмотрены соглашением о Brexit, передает РИА «Новости».

    Напомним, Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после того, как в 2016 году большинство британцев проголосовали за выход из объединения. С 1 января 2021 года действует соглашение о торговле и сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета британская иммиграционная система перепутала гражданку Евросоюза с сестрой-близнецом и не позволила ей вернуться домой.

    В августе спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посоветовал европейским странам обратить внимание на запрещающие выдавать вид на жительство иностранцам с судимостью российские законы.

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    7 ноября 2026, 19:09 • Новости дня
    Би-би-си подготовила план вещания при отключении связи и электричества

    Би-би-си создала план вещания на случай атаки на инфраструктуру Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Британская вещательная корпорация Би-би-си разработала специальный план действий под кодовым названием «Черное небо» на случай масштабной атаки на национальную инфраструктуру или природного катаклизма.

    Сценарий предусматривает полное отключение электричества и воды, закрытие магазинов и прекращение работы средств связи. В этих условиях около 100 сотрудников корпорации обеспечат работу аварийной радиостудии с защищенными каналами связи без использования интернета, передает ТАСС.

    Специальная экстренная служба Би-би-си будет транслировать заранее записанные правительственные сообщения с инструкциями по нормированию потребления воды и правилам санитарии без использования водопровода. Для бесперебойной работы генераторов предусмотрены резервуары с дизельным топливом объемом до 40 тыс. литров, которых должно хватить на три дня автономной работы.

    Дополнительную информацию через спутниковые передвижные станции будут передавать журналисты из разных частей Великобритании. В конце октября британские власти запустили информационную кампанию для подготовки населения к возможной войне, посоветовав жителям сделать трехдневные запасы еды и воды, а также хранить дома наличные, медикаменты, фонарики и радиоприемники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце жители Великобритании массово раскупили радиоприемники и фонарики после начала правительственной кампании по подготовке к возможной войне.

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил о необходимости подготовить страну к боевым действиям через тысячу дней.

    Весной власти Британии начали разработку экстренного плана на случай дефицита продовольствия.

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