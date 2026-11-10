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    10 ноября 2026, 08:11 • Новости дня

    Ученые ДВФУ разработали лазерный метод проверки кератина для биомедицины

    Ученые ДВФУ создали ускоренный лазерный метод проверки сырья для биомедицины

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке приступили к разработке ускоренного лазерного метода поиска вредных примесей в кератиновом сырье для биомедицины.

    Новый подход позволит выявлять в структуре белка тяжелые металлы, такие как свинец, ртуть, кадмий и мышьяк, передает РИА «Новости».

    Традиционные химические тесты занимают много времени, поэтому специалисты предложили использовать фемтосекундную лазерную искровую спектроскопию. По словам разработчиков, метод создает небольшое облако плазмы на поверхности белка, свечение которого позволяет точно определить химический состав материала за несколько секунд.

    «Мы учимся читать этот отпечаток так, чтобы за линиями полезных цинка, меди или кальция не пропустить слабые следы мышьяка, кадмия или свинца», – пояснил преподаватель Департамента нефтегазовых технологий и нефтехимии Политехнического института ДВФУ Илья Ефимов.

    Проект получил грант Российского научного фонда, на средства которого планируется создать экспериментальную установку и лабораторный прототип системы входного контроля кератинового сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, химики Уральского федерального университета разработали новые соединения для остановки деления раковых клеток.

    Ученые Дальневосточного федерального университета предложили новый математический метод повышения четкости изображений томографов.

    Исследователи Южного федерального университета нашли способ превращать фосфатный минерал брусит в костную ткань.

    8 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа

    Песков рассказал, что не привился от гриппа из-за противопоказаний

    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не сделал прививку от гриппа из-за наличия противопоказаний.

    Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, почему не сделал прививку против гриппа, передает «Вести».

    «Нет, я не сделал, у меня есть противопоказания. Если бы я мог, я бы сделал обязательно, потому что, действительно, это во многом снижает риск заболевания, а в случае заболевания это облегчает ход течения болезни. Это однозначно абсолютно», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В тот же день он посоветовал членам правительства сделать прививки от гриппа.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить прививочную кампанию от гриппа в трудовых коллективах.

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    7 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    Вирусолог назвал симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1

    Сильная боль в горле стала отличительным симптомом нового штамма коронавируса

    Вирусолог назвал симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1
    @ IMAGO/COLLANGES / IMAGE POINT F/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные боли в горле и длительный упадок сил являются отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1, заявила врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

    «Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая астения после перенесенной этой инфекции сохраняется», – цитирует вирусолога Елену Малинникову РИА «Новости».

    По словам врача, в России разработаны современные тест-системы ко всем известным штаммам коронавируса. Она подчеркнула, что при каждой мутации у российских медиков есть возможность оперативно выявлять этот вирус.

    Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возрастающем риске распространения PJ.2.1. С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года новый штамм успел распространиться по нескольким континентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам пообещала рассмотреть данные о новых вариантах коронавируса.

    Ранее академик РАН Геннадий Онищенко исключил возникновение пандемии из-за нового штамма PJ.2.1.

    На прошлой неделе в российском офисе ВОЗ сообщили о росте риска распространения нового варианта инфекции в мире.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    7 ноября 2026, 12:33 • Новости дня
    Маск пообещал вернуть парализованным людям возможность ходить

    Илон Маск анонсировал возвращение способности ходить парализованным людям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что благодаря технологиям его компании Neuralink парализованные люди в ближайшие годы снова смогут двигаться.

    Разработки компании помогут людям с ограниченными физическими возможностями, передает RT.

    «Neuralink в ближайшие годы даст людям возможность снова ходить и использовать руки», – написал предприниматель в социальной сети X.

    Также агентство Bloomberg сообщило о решении властей Китая разрешить использование имплантов для мозга в медицине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Илон Маск сообщил о создании компанией Neuralink продукта Blindsight для возвращения зрения незрячим людям.

    Также китайские хирурги успешно вживили нейроимплант утратившему двигательные функции пациенту для восстановления подвижности руки.

    Кроме того, американский предприниматель заявил о способности имплантов полностью восстанавливать функции тела у людей с ограниченными возможностями.

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    7 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце более 30 взрывов за двое суток

    ИКИ РАН: На Солнце произошло более 30 взрывов за неполные двое суток

    Tекст: Мария Иванова

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    На Солнце наблюдается стремительный рост вспышечной активности, за неполные двое суток было зарегистрировано более 30 взрывов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Накануне космические средства слежения зафиксировали 18 вспышек класса C и выше, а за первые 12 часов субботы к ним добавилось еще 17 событий.

    В ИКИ РАН отметили, что общее число вспышек может достигнуть 40 или 50 к концу дня. Рост числа взрывов начался в середине недели: в понедельник и вторник вспышек не было, а в среду и четверг произошло по три события, включая крупную вспышку уровня M3.6.

    Главным источником активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска звезды. Энергия из глубины Солнца активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы. Ученые пояснили, что для Земли такой режим более благоприятен, чем накопление энергии для редких и сильных вспышек, однако из-за расположения пятен напротив планеты риск сохраняется.

    Ученые напомнили, что рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая попала в зону действия крупной корональной дыры. Дополнительные удары от мощных вспышек могут вызвать бурные реакции вплоть до магнитных бурь самого высокого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индекс вспышечной активности на Солнце увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером ученые зафиксировали на звезде самую сильную за четыре недели вспышку класса М.

    В понедельник слабая вспышка класса С прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

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    8 ноября 2026, 11:41 • Новости дня
    Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки

    ИКИ: Солнце повторило рекорд XXI века по количеству вспышек за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали за субботу 29 вспышек на Солнце, что является повторением рекорда XXI века.

    «Двадцать девять солнечных вспышек официально зарегистрировано на Солнце вчера, 7 ноября, при определении суток по московскому времени. Согласно данным мирового каталога NOAA, это повторение рекорда, начиная как минимум с 2000 года», – сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там добавили, что ранее такое же число вспышек фиксировали 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года, передает РИА «Новости».

    Все новые вспышки произошли в одной группе пятен с номером 4566, находящейся в центре солнечного диска, что является уникальной особенностью. Для сравнения, в 2022 году вспышки произошли в двух активных центрах, а в 2024-м – в пяти группах.

    Вспышки относились к категориям C и M. Ученые пояснили, что режим «массового спама вспышками» не оставляет времени на накопление энергии для рекордных взрывов. В лаборатории также отметили, что по всемирному времени 5 мая 2022 года было зафиксировано 32 вспышки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    В пятницу наблюдалось увеличение индекса вспышечной активности с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности М.

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    8 ноября 2026, 03:42 • Новости дня
    Эндокринолог определил идеальное соотношение талии и роста

    Эндокринолог Баранов: Обхват талии должен составлять не более половины роста

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружность талии здорового человека должна быть меньше половины его роста, превышение этого показателя может указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил эндокринолог и диетолог Павел Баранов.

    «Есть золотое правило – талия должна быть меньше половины собственного роста. То есть, если обхват талии в сантиметрах поделить на рост в сантиметрах, значение, которое будет менее 0,5, будет говорить о меньших рисках для здоровья», – передает РИА «Новости» слова Баранова.

    Врач добавил, что превышение показателя 0,5 свидетельствует об избыточном накоплении висцерального жира.

    В абсолютных значениях обхват талии должен составлять менее 80 см у женщин и менее 94 см у мужчин. По словам специалиста, превышение этих цифр связано с накоплением жира вокруг и внутри органов, что повышает риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердечно-сосудистой системы.

    При этом важно учитывать рост человека: для людей ростом 190 см и 150 см показатель в 80 см будет иметь разное значение, заключил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце проректор Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о разработке и начале испытаний препарата в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

    В сентябре российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения диабета. Весной министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал сахарный диабет, ожирение и гипертонию наибольшими угрозами здоровью россиян.

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    9 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    ИКИ РАН: Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота
    @ t.me/lpixras

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сформировавшаяся корональная дыра на Солнце по своим очертаниям напоминает кота, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Корональная дыра между тем превратилась в котика. Для этого, правда, Солнце пришлось повернуть», – говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале. Публикация сопровождается фотографией, на которой видна корональная дыра в новой конфигурации: она напоминает кота сбоку, у которого отчетливо видны торчащие «уши» и вздернутый «хвост».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Солнце образовалась огромная корональная дыра.

    Летом в центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника.

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    8 ноября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВОЗ заявила о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 с гриппом

    ВОЗ: Симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1 схожи с гриппом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Симптомы нового штамма COVID-19 PJ.2.1 могут напоминать простуду или грипп, поэтому для точной диагностики необходимо проводить тестирование, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

    «Симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать. Таким образом, на основании одних лишь симптомов невозможно с уверенностью определить, какой именно респираторный вирус вызвал инфекцию», – заявили РИА «Новости» в ВОЗ.

    В организации отметили, что тестирование может потребоваться в случаях, когда установление причины заболевания влияет на тактику лечения или принятие решений в сфере общественного здравоохранения.

    Ранее в российском офисе ВОЗ сообщили о возрастающем риске распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире.

    По словам врача-инфекциониста, вирусолога Елены Малинниковой, новый штамм коронавируса PJ.2.1 может отличаться от других разновидностей сильными болями в горле и более длительным упадком сил после болезни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врач-инфекционист Елена Малинникова назвала сильные боли в горле и длительный упадок сил отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1.

     Экспертная группа ВОЗ анонсировала рекомендации по вакцинам из-за появления штамма PJ.2.1.

    Академик РАН Геннадий Онищенко исключил угрозу пандемии из-за этого варианта коронавируса.

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    8 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Минобрнауки решило создать правила использования ИИ в студенческих работах

    Минобрнауки пообещало разработать нормы использования ИИ при написании дипломов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство науки и высшего образования России изучит вопрос использования студентами нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ для принятия соответствующих нормативных актов.

    Министерство совместно с экспертным сообществом начало работу над правилами применения цифровых инструментов при написании студенческих работ, передает РИА «Новости».

    По результатам обсуждений ведомство планирует принять соответствующие решения. В настоящее время в России отсутствует единый порядок проверки выпускных квалификационных работ на заимствования, и каждое высшее учебное заведение определяет его самостоятельно.

    Ранее Совет Федерации рекомендовал Министерству науки и высшего образования, а также Рособрнадзору разработать общие для всех российских вузов подходы к оценке объема заимствований в дипломах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил об отсутствии планов отменять письменные дипломные работы в российских вузах.

    В прошлом месяце научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил о начале применения мер против использования искусственного интеллекта для написания курсовых работ.

    В феврале в НИУ ВШЭ впервые в гуманитарном образовании в России ввели правила использования студентами нейросетей для научной работы.

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    9 ноября 2026, 12:31 • Новости дня
    Голикова анонсировала создание органов на 3D-принтерах в России к 2028 году

    Голикова заявила о развитии 3D-технологий для создания органов в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые результаты использования природоподобных 3D-технологий для создания крупных суставов, тканей и органов в России ожидаются в 2028 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Такие технологии активно развиваются и уже с 2024 года широко применяются в практическом здравоохранении для создания крупных суставов, передает РИА «Новости».

    «Органы и ткани – это совсем уже наше ближайшее будущее», – заявила Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

    Проекты поддерживаются в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

    Главный внештатный пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова сообщила о появлении первого отечественного грудного импланта в больницах в 2028 году.

    Глава ФМБА России Вероника Скворцова анонсировала завершение создания персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и меланомы в 2026 году.

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    8 ноября 2026, 01:40 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал советы по адаптации к короткому световому дню

    Роспотребнадзор рассказал о способах адаптации к короткому световому дню

    Tекст: Денис Тельманов

    Достаточный уровень освещенности помещения, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки и здоровый сон помогут справиться с адаптацией к короткому световому дню, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Осенью и зимой световой день заметно сокращается, что ухудшает настроение, снижает работоспособность и влияет на общее самочувствие. В связи с этим в ведомстве порекомендовали обеспечить достаточный уровень освещенности, используя лампы и держа шторы открытыми в течение дня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали гулять на свежем воздухе не менее 20-30 минут, особенно в солнечные дни, что поможет улучшить состояние и придать бодрости.

    Важной составляющей адаптации являются регулярные физические нагрузки, стимулирующие выработку эндорфинов для поддержания эмоционального фона. Подойдет любой вариант активности.

    Также рекомендуется ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а в рацион включить продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином D, чтобы компенсировать недостаток солнечного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о способах предотвращения заражения мышиной лихорадкой.

    В прошлом месяце в ведомстве дали рекомендации перед вакцинацией от гриппа.

    В августе Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по обустройству учебного места школьника дома.

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    9 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Голикова объявила о доминировании отечественных радиофармпрепаратов

    Голикова заявила о регистрации 60 отечественных радиофармпрепаратов

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране зарегистрировано 64 радиофармпрепарата, из которых 60 произведены отечественными компаниями.

    «В России зарегистрировано 64 таких радиофармлекарственных препаратов, 60 из них российского производства, но до конца 2030 года мы ставим перед собой и перед производителями и Минпромторгом задачу достичь полной технологической независимости в этой сфере», – цитирует Голикову РИА «Новости».

    Соответствующее заявление вице-премьер сделала в ходе выступления на IV Международном форуме природоподобных технологий, который проходит в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной дендритноклеточной онковакцины CaTeVac.

    В прошлый понедельник вице-премьер рассказала о регистрации в России 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    Голикова заявила о необходимости достижения уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

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    9 ноября 2026, 12:34 • Новости дня
    Голикова назвала сроки появления биоразлагаемых винтов для сращивания костей

    Голикова анонсировала выпуск российских биоразлагаемых винтов для хирургии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые отечественные биоразлагаемые винты для сращивания костей при переломах поступят на российский рынок до конца текущего года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    Первые отечественные биоразлагаемые винты для фиксации костей, не требующие последующего хирургического извлечения, появятся в медицинских учреждениях в ближайшие месяцы. Об этом стало известно в ходе IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает РИА «Новости».

    «До конца этого года мы ожидаем на рынке первые российские биоразлагаемые винты для сращивания костей при переломах, которые не нужно будет удалять, делая повторные операции», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале применения неснимаемых экзопротезов для постоянного ношения.

    Также вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достижения Россией технологического суверенитета в медицине на уровне 80% к 2030 году.

    Кроме того, ректор Российского университета медицины Минздрава Олег Янушевич рассказал об извлечении стволовых клеток из молочных зубов.

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    9 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Ковальчук: Создание Национальной базы генетической информации почти завершено

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание Национальной базы генетической информации по поручению президента России практически завершено, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    В России подходит к завершению разработка Национальной базы генетической информации, создание которой инициировал президент страны. В настоящий момент система проходит стадию отладки перед своим полноценным запуском, передает ТАСС.

    «Это была сложная длительная работа. Сегодня она вводится в эксплуатацию. Тяжело, потому что там закрытый контур, открытый. Практически все сделано, идет отладка. Я думаю, что скоро это заработает», – сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Свое заявление он сделал в ходе выступления на Курчатовском геномном форуме («Курчатовгентех-2026»), который проходит в Москве с 9 по 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о десятках биолабораторий в бывших советских республиках, открытых министерством обороны США после распада СССР.

    Также президент России Владимир Путин поздравил Ковальчука с 80-летним юбилеем.

    Кроме того, Ковальчук сообщил о связи развития науки и техники с созданием уникальных слабо упорядоченных материалов, копирующих энергоэффективные живые системы.

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