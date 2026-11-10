Эксперт сравнила защиту от нового штамма COVID-19 с профилактикой гриппа

Эксперт Компанец назвала способы защиты от нового штамма коронавируса PJ.2.1

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Меры профилактики аналогичны – как при других ОРВИ и гриппе: поддержание иммунитета, полноценное питание, богатое белком и витаминами, недопускание высыхания слизистой носа и рта», – рассказала Компанец ТАСС.

Эксперт добавила, что при контакте с заболевшим необходимо использовать маски, перчатки и очки.

Специалист пояснила, что в группу риска по-прежнему входят пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей и другими тяжелыми патологиями. Из-за замедленного восстановления иммунная система этих людей не способна вовремя нейтрализовать вирус.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Всемирной организации здравоохранения заявили о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 PJ.2.1 с простудой или гриппом.

В субботу отличительными признаками этой инфекции назвали сильные боли в горле и длительный упадок сил.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об отсутствии зарегистрированных случаев заражения вариантом PJ.2.1 в России.