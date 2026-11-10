Российский прибор для изучения Венеры решили отправить на индийскую станцию

ИКИ: Российский прибор VIRAL полетит к Венере на индийской станции в 2028 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полет индийской станции Venus Orbiter Mission с российским прибором VIRAL поможет отработать технологии для будущей российской миссии «Венера-Д». Спектрометр станет следующей версией приборов, которые устанавливались на марсианские орбитальные аппараты Mars Express и Trace Gas Orbiter, передает РИА «Новости».

«У нас перед большим проектом, который мы сами готовим, «Венера-Д», будет вот этот эксперимент VIRAL как отработка технологий», – заявил Зеленый.

Полет Venus Orbiter Mission намечен на март 2028 года.

Российская миссия «Венера-Д» запланирована на 2036 год, в ее рамках предполагается доставить орбитальный и посадочный аппараты, а также два аэростатных зонда. Президент РАН Геннадий Красников отмечал, что старт может состояться раньше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал перспективный российско-индийский проект по исследованию атмосферы Венеры.

Также руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов сообщил о нахождении на стадии эскизного проектирования разработки российского посадочного аппарата «Венера-Д».

Кроме того, научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый рассказал о проверке российскими учеными наличия биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности Венеры.