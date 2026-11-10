Депутат Тарбаев призвал маркировать дописанные нейросетями тексты классиков

Депутат Тарбаев предложил маркировать дописанные ИИ тексты классиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Здесь, пожалуй, будет уместна обязательная маркировка: она позволит и технологии развиваться, и читателю видеть, где Гоголь, а где алгоритм. Приверженность классике и интерес к ИИ не противоречат друг другу, если мы четко разделяем авторское и сгенерированное», – приводит его слова ТАСС.

Ранее нейросеть «Сбера» GigaChat совместно со специалистами по литературному наследию Николая Гоголя восстановили второй том «Мертвых душ». Для создания сюжетной линии и образов героев алгоритм обучался у историков, литераторов и биографов.

Тарбаев назвал этот эксперимент технически показательным кейсом. По его словам, искусственный интеллект уже может работать с большими массивами текстов аккуратно и осмысленно.

Однако парламентарий подчеркнул важность культурной стороны вопроса. «Для старшего поколения классика – это не «незавершенный проект», который нужно «дописать», а живое наследие, у которого есть автор, эпоха и собственный голос», – пояснил он, добавив, что не следует уравнивать «продолжение ИИ» с текстом автора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил маркировать созданные с помощью ИИ произведения, сравнив их с генно-модифицированными продуктами.

Тогда нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том «Мертвых душ».

Также Госдума приняла закон о маркировке сгенерированного контента.