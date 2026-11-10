В Красноярске создали уникальную систему проектирования сетей связи

Российские ученые создали замену зарубежным программам проектирования сетей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Университет Решетнева в Красноярске представил систему автоматизированного проектирования гибридных сетей связи, которая самостоятельно создает облик космических и наземных сетей. Об этом рассказал ректор вуза Эдхам Акбулатов на конференции «Решетневские чтения», передает ТАСС.

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева представил уникальную российскую систему автоматизированного проектирования гибридных сетей связи. Программа способна в автоматическом режиме создавать облик космических и наземных сетей, заменяя собой комплекс зарубежных аналогов», – сказал Акбулатов.

По словам ректора, современную связь для удаленных территорий нельзя построить на базе одного типа систем, поэтому требуются спутники различных орбит, стратосферные платформы и наземные станции. Ранее такие гибридные сети проектировались с помощью иностранных программ, а данные переносились вручную.

Новая отечественная разработка способна учитывать нормативы Международного союза электросвязи, предлагая оптимальный облик сети под требования и бюджет заказчика. Главным преимуществом программы стала ее прямая интеграция с реальным оборудованием через стандартизированные протоколы управления.

В 2027 году разработчики планируют завершить адаптацию программы под российские операционные системы и внести ее в единый реестр отечественного программного обеспечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее предприятие «Решетнев» разработало автоматизированный испытательный комплекс для наземной проверки новых спутников связи.

Также в бюджете России предусмотрели выделение средств на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи.

Кроме того, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил об обсуждении формирования новых космических платформ для управления беспилотниками.