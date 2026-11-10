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    10 ноября 2026, 07:12 • Новости дня

    В Красноярске создали уникальную систему проектирования сетей связи

    Российские ученые создали замену зарубежным программам проектирования сетей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов сообщил о создании российской программы автоматизированного проектирования гибридных сетей связи, способной заменить западные аналоги.

    Университет Решетнева в Красноярске представил систему автоматизированного проектирования гибридных сетей связи, которая самостоятельно создает облик космических и наземных сетей. Об этом рассказал ректор вуза Эдхам Акбулатов на конференции «Решетневские чтения», передает ТАСС.

    «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева представил уникальную российскую систему автоматизированного проектирования гибридных сетей связи. Программа способна в автоматическом режиме создавать облик космических и наземных сетей, заменяя собой комплекс зарубежных аналогов», – сказал Акбулатов.

    По словам ректора, современную связь для удаленных территорий нельзя построить на базе одного типа систем, поэтому требуются спутники различных орбит, стратосферные платформы и наземные станции. Ранее такие гибридные сети проектировались с помощью иностранных программ, а данные переносились вручную.

    Новая отечественная разработка способна учитывать нормативы Международного союза электросвязи, предлагая оптимальный облик сети под требования и бюджет заказчика. Главным преимуществом программы стала ее прямая интеграция с реальным оборудованием через стандартизированные протоколы управления.

    В 2027 году разработчики планируют завершить адаптацию программы под российские операционные системы и внести ее в единый реестр отечественного программного обеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее предприятие «Решетнев» разработало автоматизированный испытательный комплекс для наземной проверки новых спутников связи.

    Также в бюджете России предусмотрели выделение средств на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи.

    Кроме того, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил об обсуждении формирования новых космических платформ для управления беспилотниками.

    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    7 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце более 30 взрывов за двое суток

    ИКИ РАН: На Солнце произошло более 30 взрывов за неполные двое суток

    Tекст: Мария Иванова

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    На Солнце наблюдается стремительный рост вспышечной активности, за неполные двое суток было зарегистрировано более 30 взрывов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Накануне космические средства слежения зафиксировали 18 вспышек класса C и выше, а за первые 12 часов субботы к ним добавилось еще 17 событий.

    В ИКИ РАН отметили, что общее число вспышек может достигнуть 40 или 50 к концу дня. Рост числа взрывов начался в середине недели: в понедельник и вторник вспышек не было, а в среду и четверг произошло по три события, включая крупную вспышку уровня M3.6.

    Главным источником активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска звезды. Энергия из глубины Солнца активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы. Ученые пояснили, что для Земли такой режим более благоприятен, чем накопление энергии для редких и сильных вспышек, однако из-за расположения пятен напротив планеты риск сохраняется.

    Ученые напомнили, что рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая попала в зону действия крупной корональной дыры. Дополнительные удары от мощных вспышек могут вызвать бурные реакции вплоть до магнитных бурь самого высокого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индекс вспышечной активности на Солнце увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером ученые зафиксировали на звезде самую сильную за четыре недели вспышку класса М.

    В понедельник слабая вспышка класса С прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    8 ноября 2026, 11:41 • Новости дня
    Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки

    ИКИ: Солнце повторило рекорд XXI века по количеству вспышек за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали за субботу 29 вспышек на Солнце, что является повторением рекорда XXI века.

    «Двадцать девять солнечных вспышек официально зарегистрировано на Солнце вчера, 7 ноября, при определении суток по московскому времени. Согласно данным мирового каталога NOAA, это повторение рекорда, начиная как минимум с 2000 года», – сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там добавили, что ранее такое же число вспышек фиксировали 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года, передает РИА «Новости».

    Все новые вспышки произошли в одной группе пятен с номером 4566, находящейся в центре солнечного диска, что является уникальной особенностью. Для сравнения, в 2022 году вспышки произошли в двух активных центрах, а в 2024-м – в пяти группах.

    Вспышки относились к категориям C и M. Ученые пояснили, что режим «массового спама вспышками» не оставляет времени на накопление энергии для рекордных взрывов. В лаборатории также отметили, что по всемирному времени 5 мая 2022 года было зафиксировано 32 вспышки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    В пятницу наблюдалось увеличение индекса вспышечной активности с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности М.

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    9 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    ИКИ РАН: Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота
    @ t.me/lpixras

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сформировавшаяся корональная дыра на Солнце по своим очертаниям напоминает кота, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Корональная дыра между тем превратилась в котика. Для этого, правда, Солнце пришлось повернуть», – говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале. Публикация сопровождается фотографией, на которой видна корональная дыра в новой конфигурации: она напоминает кота сбоку, у которого отчетливо видны торчащие «уши» и вздернутый «хвост».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Солнце образовалась огромная корональная дыра.

    Летом в центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника.

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    8 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Минобрнауки решило создать правила использования ИИ в студенческих работах

    Минобрнауки пообещало разработать нормы использования ИИ при написании дипломов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство науки и высшего образования России изучит вопрос использования студентами нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ для принятия соответствующих нормативных актов.

    Министерство совместно с экспертным сообществом начало работу над правилами применения цифровых инструментов при написании студенческих работ, передает РИА «Новости».

    По результатам обсуждений ведомство планирует принять соответствующие решения. В настоящее время в России отсутствует единый порядок проверки выпускных квалификационных работ на заимствования, и каждое высшее учебное заведение определяет его самостоятельно.

    Ранее Совет Федерации рекомендовал Министерству науки и высшего образования, а также Рособрнадзору разработать общие для всех российских вузов подходы к оценке объема заимствований в дипломах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил об отсутствии планов отменять письменные дипломные работы в российских вузах.

    В прошлом месяце научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил о начале применения мер против использования искусственного интеллекта для написания курсовых работ.

    В феврале в НИУ ВШЭ впервые в гуманитарном образовании в России ввели правила использования студентами нейросетей для научной работы.

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    9 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Ковальчук: Создание Национальной базы генетической информации почти завершено

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание Национальной базы генетической информации по поручению президента России практически завершено, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    В России подходит к завершению разработка Национальной базы генетической информации, создание которой инициировал президент страны. В настоящий момент система проходит стадию отладки перед своим полноценным запуском, передает ТАСС.

    «Это была сложная длительная работа. Сегодня она вводится в эксплуатацию. Тяжело, потому что там закрытый контур, открытый. Практически все сделано, идет отладка. Я думаю, что скоро это заработает», – сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Свое заявление он сделал в ходе выступления на Курчатовском геномном форуме («Курчатовгентех-2026»), который проходит в Москве с 9 по 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о десятках биолабораторий в бывших советских республиках, открытых министерством обороны США после распада СССР.

    Также президент России Владимир Путин поздравил Ковальчука с 80-летним юбилеем.

    Кроме того, Ковальчук сообщил о связи развития науки и техники с созданием уникальных слабо упорядоченных материалов, копирующих энергоэффективные живые системы.

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    8 ноября 2026, 00:04 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали вторую за сутки вспышку класса М

    На Солнце произошла вторая вспышка класса М за день

    Tекст: Денис Тельманов

    Вторая за сутки вспышка предпоследнего по мощности класса М зарегистрирована на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

    «7 ноября в 20:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S07E10) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут», – передает ТАСС сообщение института.

    Ранее в субботу на Солнце уже произошла вспышка М1.2. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что число солнечных вспышек за неполные двое суток достигло 35.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

    Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури на Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    В пятницу индекс вспышечной активности за сутки увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером на Солнце зафиксировали самую сильную за последние четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    9 ноября 2026, 07:59 • Новости дня
    Телескоп в Чили обнаружил 52 невидимые ранее галактики

    Астрономы из Чили нашли 52 невидимые ранее галактики с запасами холодного газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная группа астрономов под руководством исследовательницы Виктории Катан обнаружила 52 далекие галактики с огромными запасами холодного газа, которые ранее оставались невидимыми.

    Большинство предыдущих поисков было сосредоточено на ярко светящихся в оптическом или инфракрасном диапазоне звездных системах, передает РИА «Новости». Из-за этого объекты, в которых новые звезды рождаются менее интенсивно, оставались незамеченными.

    Чилийские ученые решили искать не свет, а холодный газ, из которого формируются светила. С помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама они отследили сигналы монооксида углерода и атомарного углерода, выдающие присутствие газовых облаков, и проанализировали спектральные данные. Примененный метод позволил увидеть объекты на стадии перехода к неактивному состоянию.

    Результаты анализа показали, что запасы газа в этих галактиках достигают триллиона масс Солнца, что указывает на их большой потенциал для звездообразования. При этом часть найденных систем почти не образует звезд из-за нагрева газа рождающимися светилами, лишающего его возможности сжиматься.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства запланировало отправку аппарата Promise на поверхность Луны.

    Также в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    Кроме того, в тысяче световых лет от Земли открыли два необычных газовых гиганта размером с Юпитер.

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    9 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Эксперимент на мегаустановке СКИФ решили провести до конца ноября

    Эксперимент на мегаустановке СКИФ в Сибири решили провести в ноябре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На новой научной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) планируется провести первый эксперимент до конца ноября, заявил директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев.

    «Мы с 25–26 ноября начнем уже работать полноценно с пучками. Сейчас фактически мы завершали самые сложные этапы процесса комплексной пусконаладки, которые невозможно было сделать раньше… Сейчас завершается процесс финальной выставки элементов основного кольца… Вот этим определяется начало эксперимента», – цитирует Логачева РИА «Новости».

    Для проведения первого научного эксперимента потребуется всего один день.

    Специалистам необходимо добиться стабильной циркуляции пучка электронов в большом кольце радиусом 476 метров и выставить все магниты с точностью до десятой доли миллиметра. Для последующей полноценной работы синхротрона понадобится еще более тонкая наладка систем стабилизации по температуре воздуха и уровню магнитных полей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке СКИФ.

    Директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров сообщал о планах провести первый научный эксперимент до конца текущего года.

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о возможности начала исследований на установке в 2027 году.

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    9 ноября 2026, 06:49 • Новости дня
    Фальков объявил о запуске программы «Большая наука в школы»

    Минобрнауки запустит программу для посещения школьниками установок мега сайенс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах запустить программу «Большая наука в школы», которая позволит ученикам посещать российские установки класса мегасайенс.

    Минобрнауки и Минпросвещения запланировали совместный проект, в рамках которого заинтересованные школьники и их учителя смогут посещать крупнейшие российские научные объекты, передает РИА «Новости».

    «И Сергею Сергеевичу [главе Минпросвещения Сергею Кравцову], и нам пришла идея запустить отдельную большую школьную программу, условное название «Большая наука для школы», где учителя школы, школьники заинтересованные могли бы посещать установки класса мегасайенс», – заявил Фальков на научно-образовательном симпозиуме в новосибирском наукограде Кольцово.

    Министр пояснил, что ярким примером такого объекта является Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Учащимся расскажут и о других установках в разных регионах страны. Посещение научных центров поможет школьникам пройти углубленное изучение предметов и понять технологический аспект физики, химии, биологии, математики и информатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в работе на установке СКИФ.

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков анонсировал начало экспериментов в центре в 2027 году.

    Также президент Владимир Путин поделился впечатлениями от новосибирского синхротрона.

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    9 ноября 2026, 09:55 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали 10 вспышек за восемь часов

    ИКИ: На Солнце произошло 10 вспышек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что за первые восемь часов понедельника на Солнце было зафиксировано 10 вспышек.

    На Солнце сохраняется высокая активность, за первые восемь часов понедельника произошло 10 вспышек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    В лаборатории отметили, что такой темп соответствует примерно 30 событиям в сутки. Ученые напомнили, что в воскресенье на звезде зарегистрировали 28 вспышек, а в субботу – 29, что стало повторением рекорда XXI века.

    Все вспышки происходят в одной области 4566, которая направлена напрямую на Землю. При этом из-за высокого темпа умеренных вспышек энергия расходуется почти вхолостую, уточнили специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ученые Института космических исследований РАН зафиксировали 29 вспышек на Солнце.

    В субботу специалисты сообщили о стремительном росте вспышечной активности.

    В пятницу индекс активности увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

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    9 ноября 2026, 08:50 • Новости дня
    Кравцов предложил отправлять школьников в ведущие научные институты

    Кравцов предложил организовать поездки школьников в научные институты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил с инициативой организовать для учащихся ознакомительные поездки в передовые научные организации страны.

    Создание программы визитов в научно-исследовательские центры поможет привлечь подрастающее поколение к исследовательской деятельности, передает ТАСС.

    «У нас большая программа, много программ посещения различных исторических музеев и мест. Это очень важно, эту работу мы будем продолжать, но нам нужна программа не только посещения установок мегасайенс, но и ведущих научных учреждений, научных университетов, структур академии наук», – заявил Кравцов.

    По его мнению, в каждом регионе можно найти уникальные научные точки для посещения школьниками, такие как объекты на Байкале, в Гатчине и Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах запустить программу «Большая наука в школы».

    Ранее победитель конкурса «Учитель года России» Дмитрий Баланчуков предложил организовать экскурсии на высокотехнологичные производства для преподавателей.

    Также строительство научной установки класса мегасайенс «Сибирский кольцевой источник фотонов» практически завершилось.

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    10 ноября 2026, 07:05 • Новости дня
    Ученые обнаружили в Сибири артефакты неизвестной культуры бронзового века

    В Сибири нашли следы ранее неизвестной археологической культуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Новосибирского государственного педуниверситета сообщила об обнаружении в Барабинской степи артефактов неизвестной культуры эпохи бронзы.

    Во время раскопок в Западной Сибири исследователи нашли предметы, свидетельствующие о контактах местных жителей с народами, обитавшими на расстоянии нескольких сотен километров от них, передает ТАСС.

    «В одной из могильных ям был найден сосуд, который был признан одним из главных археологических открытий 2026 года», – заявил профессор НГПУ, академик РАН Вячеслав Молодин.

    По его словам, форма и орнамент находки соответствуют петровской культуре, которая существовала юго-западнее места раскопок. Ученый отметил, что обилие лошадиных костей в яме также характерно для этой культуры.

    Генетический анализ показал связь аборигенного населения степи с пришлым с территории современного Казахстана. Также в захоронениях была найдена форма для отливки бронзового кельта сейминско-турбинского типа, добавил академик. Раскопки памятника продолжатся в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее археолог из Бернского университета Джино Каспари обнаружил в сибирском кургане человеческий волос со следами конопли.

    Также международная группа исследователей выявила останки неизвестного древнего вида яка в Сибири.

    Кроме того, исследователи из Стокгольмского университета нашли в Денисовой пещере на Алтае ДНК ранее неизвестного вида вымершего животного.

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    10 ноября 2026, 06:38 • Новости дня
    Ученый предупредил об опасности употребления сырой рыбы

    Ученый Литвинов: Сырая речная и морская рыба опасна из-за паразитов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сырая речная и морская рыба может быть заражена различными паразитами, поэтому ее употребление в пищу без термической обработки или глубокой заморозки категорически противопоказано, заявил кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

    «Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания», – сказал Литвинов РИА «Новости».

    Он отметил, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов и широкого лентеца, а морская – анизакид. Эти паразиты представляют серьезную опасность для здоровья человека.

    По словам ученого, безопасное употребление рыбной продукции возможно только после ее полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о снятии с реализации рыбной продукции после групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области.

    В четверг число пострадавших после употребления зараженной вяленой рыбы в регионе выросло до 19 человек.

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    10 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Ученые ДВФУ разработали лазерный метод проверки кератина для биомедицины

    Ученые ДВФУ создали ускоренный лазерный метод проверки сырья для биомедицины

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке приступили к разработке ускоренного лазерного метода поиска вредных примесей в кератиновом сырье для биомедицины.

    Новый подход позволит выявлять в структуре белка тяжелые металлы, такие как свинец, ртуть, кадмий и мышьяк, передает РИА «Новости».

    Традиционные химические тесты занимают много времени, поэтому специалисты предложили использовать фемтосекундную лазерную искровую спектроскопию. По словам разработчиков, метод создает небольшое облако плазмы на поверхности белка, свечение которого позволяет точно определить химический состав материала за несколько секунд.

    «Мы учимся читать этот отпечаток так, чтобы за линиями полезных цинка, меди или кальция не пропустить слабые следы мышьяка, кадмия или свинца», – пояснил преподаватель Департамента нефтегазовых технологий и нефтехимии Политехнического института ДВФУ Илья Ефимов.

    Проект получил грант Российского научного фонда, на средства которого планируется создать экспериментальную установку и лабораторный прототип системы входного контроля кератинового сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, химики Уральского федерального университета разработали новые соединения для остановки деления раковых клеток.

    Ученые Дальневосточного федерального университета предложили новый математический метод повышения четкости изображений томографов.

    Исследователи Южного федерального университета нашли способ превращать фосфатный минерал брусит в костную ткань.

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