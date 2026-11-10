Ученые обнаружили в Сибири артефакты неизвестной культуры бронзового века

В Сибири нашли следы ранее неизвестной археологической культуры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время раскопок в Западной Сибири исследователи нашли предметы, свидетельствующие о контактах местных жителей с народами, обитавшими на расстоянии нескольких сотен километров от них, передает ТАСС.

«В одной из могильных ям был найден сосуд, который был признан одним из главных археологических открытий 2026 года», – заявил профессор НГПУ, академик РАН Вячеслав Молодин.

По его словам, форма и орнамент находки соответствуют петровской культуре, которая существовала юго-западнее места раскопок. Ученый отметил, что обилие лошадиных костей в яме также характерно для этой культуры.

Генетический анализ показал связь аборигенного населения степи с пришлым с территории современного Казахстана. Также в захоронениях была найдена форма для отливки бронзового кельта сейминско-турбинского типа, добавил академик. Раскопки памятника продолжатся в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее археолог из Бернского университета Джино Каспари обнаружил в сибирском кургане человеческий волос со следами конопли.

Также международная группа исследователей выявила останки неизвестного древнего вида яка в Сибири.

Кроме того, исследователи из Стокгольмского университета нашли в Денисовой пещере на Алтае ДНК ранее неизвестного вида вымершего животного.