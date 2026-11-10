Госдума анонсировала две пенсионные выплаты в декабре

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Причина переноса связана с новогодними каникулами с 31 декабря по 10 января. Период с 1 по 8 января включает праздничные дни, 9 и 10 января выпадают на выходные», – заявил Говырин ТАСС.

По его словам, досрочный перевод распространяется на страховые, социальные и накопительные пенсии работающих и неработающих пенсионеров. При почтовой доставке действует отдельный январский график.

Отдельное заявление для праздничного переноса подавать не требуется, перевод проведут автоматически. При дате выплаты во второй половине месяца деньги поступят в январе по обычному графику, добавил депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила об индексации всех пенсий, пособий и других социальных выплат с 1 февраля 2027 года.

Также доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин отметил возможность получения некоторыми российскими пенсионерами сразу двух страховых пенсий в декабре.