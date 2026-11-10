  • Новость часаВоенные отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    Лавров указал на теракты Киева против энергетической системы при поддержке ЕС
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    Boeing решил сократить штат подразделения гражданских самолетов
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    10 ноября 2026, 06:14 • Новости дня

    Смену на арестованный в Индии танкер с российскими моряками не нашли

    Замену экипажа на арестованный в Индии танкер Unity до сих пор не нашли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый экипаж на арестованный танкер Unity, который должен сменить последнюю группу остающихся на судне моряков, до сих пор не найден, сообщил один из членов экипажа.

    «Мы находимся до сих пор здесь. Даты смены нет, сроков вообще никто не дает… В третий раз открыли тендер по подбору персонала», – сказал он в беседе с РИА «Новости».

    В начале ноября были репатриированы две группы моряков с судна. Как сообщало агентству генконсульство России в Калькутте, оставшиеся девять членов экипажа, восемь россиян и один египтянин, дожидаются новой команды, которую индийская сторона выберет по итогам проходящего тендера.

    Танкер под флагом Камеруна с российскими моряками на борту был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. Суд индийского штата Одиша 6 октября обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вторую группу из семи моряков сняли с арестованного у берегов Индии танкера Unity для отправки на родину.

    Также первая часть экипажа задержанного судна благополучно прибыла в Россию.

    Кроме того, первая группа из семи членов экипажа арестованного в Индии танкера была репатриирована.

    9 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Bloomberg: Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    Bloomberg: Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переход российских активов Japan Tobacco под временное управление поставил под угрозу доходы правительства Японии, необходимые премьер-министру Санаэ Такаити для реализации дорогостоящих инициатив, пишет Bloomberg.

    Министерство финансов Японии выступает крупнейшим акционером Japan Tobacco, отмечается в материале Bloomberg. В прошлом финансовом году ведомство получило около 656,4 млн долларов дивидендов, что составило 44% ожидаемых доходов фонда промышленных и инновационных проектов. Сама компания располагала связанными с Россией активами на сумму около 9,5 млрд долларов.

    Акции Japan Tobacco в понедельник упали более чем на 30% на фоне новостей о передаче дополнительных активов. Как отметили аналитики Goldman Sachs Такаси Миядзаки и Мегуми Танигути, инвесторы ожидают изменения дивидендной политики, при этом выплаты могут снизиться на 25%.

    В агентстве S&P Global Ratings указали на достаточный финансовый потенциал производителя сигарет Winston и Camel. Тем не менее с 2023 года дивиденды компании зависели от денежных потоков за пределами России из-за ограничений на использование средств российских подразделений. Сокращение доходов произошло в чувствительный период для Санаэ Такаити, чьи масштабные инвестиционные планы требуют значительного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин подписал указ о передаче трех российских активов Japan Tobacco во временное управление.

    В пятницу источник в посольстве России в Токио опроверг информацию о заявленном Японией протесте.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал падение акций компании фразой о вреде курения.

    Комментарии (7)
    9 ноября 2026, 18:45 • Новости дня
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о прекращении гражданства России семи выходцам из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности страны.

    Двое из лишенных гражданства проживали в Хакасии и получили российские паспорта в 2007 году в упрощенном порядке, однако позднее выяснилось, что они допускали националистические высказывания и запрещали своим детям разговаривать по-русски в школе, сообщил портал «МВД Медиа».

    «После установления ФСБ России фактов совершения жителями республики действий, создающих угрозу национальной безопасности, в соответствии с законодательством МВД России было принято решение о прекращении гражданства указанных лиц. В сентябре 2026 года они выехали за пределы Российской Федерации», – рассказала Волк.

    В Тамбовской области гражданства лишился активный член диаспоры, пропагандировавший идеи запрещенного в России экстремистского движения и отбывающий срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Пермском и Забайкальском краях мужчины призывали к противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и формировали негативное отношение к военной службе.

    В Ивановской области паспорта лишили инициатора массовой драки между приезжими и местными жителями. В Тверской области мужчина потерял гражданство из-за использования банковских карт несовершеннолетних россиян для незаконных финансовых операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Миграционная служба МВД России сообщила о двукратном расширении перечня административных правонарушений для выдворения иностранных граждан.

    Летом в Центре общественных связей ФСБ заявили о лишении гражданства восьми выходцев из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности.

    В июне ведомство привело данные о принятии более 4,5 тыс. решений о прекращении российского гражданства по новому закону.

    Комментарии (6)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Казанский авиационный завод имени Горбунова через три года организует сборку до 20 самолетов ежегодно.

    Руководитель региона отчитался об итогах социально-экономического развития Татарстана и достижениях местного производства, передает РИА «Новости». «По заводу имени Горбунова, мы уже не стапельные, а поточные линии запустили. Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить», – заявил Минниханов.

    В августе Объединенная авиастроительная корпорация отчиталась о разработке и проверке модели цеха окончательной сборки Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Проект направлен на перепланировку цеха агрегатной и окончательной сборки самолетов под потребности выпуска 20 машин в год, после чего начнется масштабный этап реализации поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил о гибкой модернизации мощностей предприятия в Татарстане.

    Летом руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал о начале передачи заказчикам самолетов Ту-214.

    В январе глава Минпромторга Антон Алиханов объявил об обеспечении поточной сборки фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней.

    Комментарии (13)
    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажирский борт Ту-154М российского военного ведомства, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщила газета The Jerusalem Post.

    Борт, находящийся под американскими санкциями с 2023 года, пролетел над Черным морем и через воздушное пространство Турции, после чего зашел на посадку со стороны Средиземного моря, говорится в материале The Jerusalem Post.

    По данным сервиса FlightRadar24, рейс отправился с авиабазы Чкаловский, которая служит основным узлом для перевозки высокопоставленных военных и официальных делегаций. С начала месяца самолет находился в Москве после прибытия из Новосибирска.

    Воздушное судно принадлежит 223-му летному отряду Министерства обороны. В 2023 году США внесли подразделение и 37 связанных с ним самолетов в санкционные списки из-за украинского конфликта, обвинив отряд в транспортировке личного состава и техники для нужд группы «Вагнер» в других странах.

    В посольстве России в Израиле израильскому изданию не прокомментировали цель прибытия пассажиров борта. Представители Армии обороны Израиля и американские правительственные органы также не стали отвечать на вопросы журналистов.

    Ранее Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль.

    Комментарии (3)
    9 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной

    Нюша сообщила о нахождении сестры-чемпионки Марии Шурочкиной в реанимации

    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации в стабильном состоянии после полученных ожогов, сообщила ее сестра, певица Нюша.

    «Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», – приводит слова артистки ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре.

    Комментарии (6)
    9 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    @ Сорокин Донат/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили беспилотными летательными аппаратами логистический центр «Сухой порт» в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов Вооруженных сил Украины, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Кроме того, в 141 км к юго-западу от Одессы в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом и вооружением. В ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество сухогрузу в акватории Черного моря.

    В четверг российские беспилотники поразили перевозившее грузы для украинской армии судно.

    В среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы.

    Комментарии (15)
    9 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в переговорах в Абу-Даби вполне естественно, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Участие еще одного моего заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком плане, и который, кстати, значительную часть своей карьеры провел по проблематике ОБСЕ, оно вполне естественно», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой. Его цитирует РИА «Новости».

    Министр отметил, что предложение переговорщиков, назначенных президентом США Дональдом Трампом, вынести на первый план повестки дня вопросы коллективной безопасности можно только приветствовать.

    Он добавил, что переговоры посвящены согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение процесса полноценного урегулирования конфликта.

    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об исключительно трехстороннем формате предстоящих переговоров в Абу-Даби при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов назвал неуместным участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби.

    Комментарии (5)
    9 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный особняк блогера Елены Блиновской в подмосковном коттеджном поселке Миллениум-парк перешел в собственность государства в рамках исполнения приговора.

    Недвижимость площадью 1,7 тыс. квадратных метров сменила владельца около трех недель назад, передают «Вести» со ссылкой на Shot. В материале отмечается, что в доме расположены шесть спален, детская, 11 санузлов, бассейн, хамам, библиотека и гараж на пять автомобилей.

    Изъятие недвижимости состоялось в рамках исполнения приговора, согласно которому в пользу государства также отошли дом в Ялте, автомобили, моторная лодка, мотоцикл и имущество в Марий Эл и Адыгее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кассационная инстанция оставила в силе отказ блогеру Елене Блиновской в отсрочке наказания.

    В прошлом месяце принадлежавшие автору марафонов две квартиры в Москве стоимостью почти 200 млн рублей перешли в собственность государства.

    В сентябре апелляционный суд обязал организаторов проектов вернуть 168 млн рублей в конкурсную массу.

    Комментарии (6)
    9 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ потеряли два взвода при обороне Василькового в Запорожской области

    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных и значительных потерях украинских войск при обороне населенного пункта.

    По его словам, украинские военные понесли тяжелые потери при попытке удержать село Васильковое в Запорожской области. «Противник понес существенные потери – свыше двух взводов живой силы и значительное число техники. Наши воины, проявляя мужество и героизм, вытесняют противника с запорожской земли», – написал Балицкий в своем канале в Max.

    Он отметил, что подразделения украинской армии выстраивали систему обороны населенного пункта на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее бойцам российской группировки войск «Восток» удалось прорвать укрепления и взять Васильковое под свой контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении села Васильковое в Запорожской области.

    В тот же день военное ведомство заявило о разрушении укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в лесополосах региона расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация».

    На прошлой неделе военный эксперт Андрей Марочко рассказал о начале наступления российских военных у Юрковки на широком фронте около 30 км.

    Комментарии (3)
    9 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Лихачев сообщил о гибели четырех сотрудников ЗАЭС за две недели

    Лихачев: За две недели от ударов ВСУ погибли четыре сотрудника Запорожской АЭС

    Лихачев сообщил о гибели четырех сотрудников ЗАЭС за две недели
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние две недели в результате атак со стороны ВСУ погибли четыре сотрудника Запорожской АЭС, а с апреля число жертв среди персонала станции достигло 14 человек, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Утром в понедельник электрослесарь станции направлялся на смену, когда украинский беспилотник-камикадзе врезался в лобовое стекло его автомобиля. «Это уже четвертый погибший сотрудник ЗАЭС за две недели», – приводит слова Лихачева «Страна Росатом».

    Сотрудник скончался на месте. По словам Лихачева, это уже четвертый погибший работник ЗАЭС за последние две недели и 14-й с апреля, когда обострилась ситуация вокруг станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Запорожской АЭС сообщили о гибели электрослесаря в результате атаки украинского беспилотника на его автомобиль.

    На прошлой неделе постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о целенаправленной охоте ВСУ на гражданский персонал станции.

    Во вторник руководство ЗАЭС пообещало проинформировать инспекторов МАГАТЭ о гибели сотрудницы предприятия из-за удара дрона.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Разработчик дрона «Изделие 80» решил законсервировать площадку в Тольятти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская компания «Транспорт будущего» решила законсервировать производственную площадку в Тольятти из-за отсутствия новых военных заказов и уголовного преследования инвесторов.

    Компания «Транспорт будущего» останавливает работу мощностей для серийного выпуска беспилотных авиационных систем и их компонентов в Тольятти. Такое решение связано с нехваткой заказов на военную технику и необходимостью сократить производственные расходы на фоне уголовного дела против инвесторов группы, передает ТАСС.

    При этом конструкторские работы по военной тематике продолжатся. До конца 2026 года предприятие планирует завершить доработку третьего поколения тяжелого дрона «Изделие 80» с учетом рекомендаций центра «Рубикон», полученных в ходе военной апробации.

    Кроме того, разработчик продолжит создание более легкого коптера «Изделие 70» грузоподъемностью до 18 кг и радиусом действия до 25 км. Основные ресурсы компания намерена направить на развитие гражданских беспилотных систем, включая агродрон С-80, конвертоплан для мониторинга посевов, беспилотник «Цапля» для автоматического отбора проб почвы и дрон-доставщик С-40.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу производство российской беспилотной грузовой платформы «Сварог 20 V2» стало практически полностью состоять из отечественных комплектующих.

    В прошлом месяце компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80».

    В прошлом году на выставке NAIS-2025 представили первый сертифицированный агротрон S-80.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    Анапа получила статус курорта федерального значения

    Правительство наделило Анапу статусом курорта федерального значения

    Анапа получила статус курорта федерального значения
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабмин наделил муниципальный округ Анапа в Краснодарском крае статусом курорта федерального значения.

    Соответствующее постановление правительства размещено на портале официально опубликованных правовых актов. «Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 98186 га курортом федерального значения Анапа», – говорится в документе.

    Уточняется, что реализация постановления осуществляется в пределах установленной правительством предельной численности работников Минздрава и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства Михаил Мишустин объявил о решении перераспределить до 3 млрд рублей на строительство инфраструктуры для курортов в Адыгее, Бурятии и Тверской области.

    В сентябре Министерство здравоохранения предложило наделить статусом курортов федерального значения ряд населенных пунктов в Геленджике.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Рябков предупредил Запад о катастрофе в случае блокады Калининграда

    Рябков: Попытки Запада устроить блокаду Калининграда приведут к катастрофе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, Россия осведомлена о планах оппонентов по блокаде и иному деструктивному воздействию на Калининградскую область, передает РИА «Новости».

    «Ни у кого не должно быть сомнений, попытки их практической реализации – прямой путь к катастрофе», – заявил Рябков в ходе онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ по теме «Милитаризация Европы: что дальше?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце итальянский портал L'AntiDiplomatico отметил недвусмысленный сигнал России западным странам о недопустимости блокады Калининградской области.

    В сентябре дипломаты из посольства России в Ирландии предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области странами НАТО.

    Руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова рассказала о подготовке Североатлантического альянса к военно-политической изоляции российских портов.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    Фигуристку Костылеву лишили стипендии академии Плющенко за поведение матери

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» лишило стипендии двукратную чемпионку России среди юниоров Елену Костылеву из-за негативных высказываний ее матери в соцсетях.

    Фигуристку лишили ежемесячной стипендии, которая составляла 65 тыс. рублей. Как сообщила менеджер по делам фигуристки и методист академии Елена Благодерова, причиной стало нарушение условий договора матерью спортсменки Ириной Костылевой, передает РИА «Новости».

    По словам Благодеровой, мать спортсменки неоднократно критиковала руководство академии, а также оскорбляла других фигуристов и их родителей в соцсетях. Договор на получение стипендии включал запрет на негативные высказывания о школе и на тренировки на других катках.

    «И если воронежский лед еще все могли пережить, то негатив на людей, которые сделали для них столько добра, никто уже не собирался прощать», – заявила Благодерова, добавив, что юристы направили документ о расторжении договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о решении родителей чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой покинуть его группу.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 18:28 • Новости дня
    Журнал Forbes назвал 30 лучших работодателей России

    Forbes включил 30 компаний в платиновый список лучших работодателей России

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ежегодный рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes вошли 222 российские компании, из которых 30 получили высший, платиновый статус, следует из материалов рейтинга.

    Распределение участников происходило не по конкретным местам, а по четырем группам: «платина», «золото», «серебро» и «бронза». Аналогичная система оценки применялась в 2023–2025 годах, передает ТАСС со ссылкой на журнал Forbes.

    В итоговый список включили организации, набравшие максимальные баллы по метрикам ESG: экология, сотрудники и общество, а также корпоративное управление. Внутри каждой категории работодатели расположены в алфавитном порядке.

    Высший платиновый статус получили такие крупные игроки рынка, как «Авито», «Алроса», Альфа-банк, «Аэрофлот», ВТБ, Газпромбанк, «Лаборатория Касперского», «Магнит», МТС, «Новатэк», «Норильский никель», «Росатом», «Сбер», Т-Банк, «Яндекс», VK, X5 и другие компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Московский физико-технический институт признали лучшим вузом России по версии Forbes.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров раскрыл подробности предстоящей встречи в Абу-Даби
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    Глава Nvidia после скандала потерял 7,4 млрд долларов за полчаса на бирже
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    Белый дом закрыли из-за аварии и драки водителя с Секретной службой
    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова