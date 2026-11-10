Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до 17

Tекст: Антон Антонов

«Я желаю милости Аллаха нашим 17 гражданам, погибшим в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на металлургическом заводе в Измире, а также терпения и соболезнований их скорбящим семьям и родственникам», – написал Мемишоглу в X.

Министр добавил, что вместе с главой Минэнерго Турции Алпарсланом Байрактаром и министром труда и социальной защиты Ведатом Ишикханом он навестил пострадавших в больницах и получил информацию об их состоянии.

По словам главы ведомства, медицинские бригады продолжают прилагать большие усилия для скорейшего выздоровления раненых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 16 человек в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Измир.

Взрыв произошел на заводе Habas в Алиаге.