Пентагон назвал космос сферой ведения войны

Глава Пентагона Хегсет назвал космос сферой ведения боевых действий

Tекст: Антон Антонов

«Пространство боевых действий стремительно расширяется, охватывая совместные операции во всех сферах, требующие неоспоримого превосходства на суше, под водой, в космосе, киберпространстве и когнитивной сфере, развитие которой определяется сверхинтеллектом», – заявил Хегсет.

Во время выступления в Военно-морском колледже в Ньюпорте глава ведомства добавил, что в настоящее время наблюдается период беспрецедентного прогресса и перемен, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет сообщил об оценке вероятной стоимости создания окололунных и орбитальных военных средств.

В сентябре председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн заявил о необходимости подготовки американских военнослужащих к противостоянию в окололунном пространстве.

Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.