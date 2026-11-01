Мужчина госпитализирован в Подмосковье с оспой обезьян

Tекст: Антон Антонов

Мужчина с подтвержденным диагнозом был госпитализирован в инфекционное отделение Домодедовской центральной больницы. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает больница в Telegram.

Пациент поступил с характерными симптомами, включая лихорадку, высыпания на коже и увеличение лимфоузлов. Специалисты Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник заражения и контактных лиц.

Как отметил главный врач больницы Андрей Осипов, угрозы для других пациентов и персонала нет. Это третий случай госпитализации с данным заболеванием в этом учреждении за последний месяц и восьмой за последние два года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Подмосковье сообщили об отрицательных результатах анализов пятерых контактировавших с зараженным оспой обезьян пациентов.

В том же месяце в Петербурге подтвердили заражение оспой обезьян у пяти человек.

После успешного лечения в Подмосковье выписали переболевшего оспой обезьян 27-летнего мужчину.