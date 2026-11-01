«Студенческий список» потребовал установить виновных в трагедии в Нови-Саде

Петрович: «Студенческий список» требует выявить виновных в трагедии в Нови-Саде

Tекст: Антон Антонов

Во втором по величине городе Сербии Нови-Саде в воскресенье прошло мемориальное собрание в честь второй годовщины обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале. В акции приняли участие несколько тысяч сторонников победившего на парламентских выборах движения «Студенческий список» и горожан, мероприятие прошло мирно, передает РИА «Новости».

«Это уже второй год невыясненных отношений с властями. Почему этот навес за моей спиной обрушился и убил 16 человек, из-за которых мы сегодня собрались, чтобы граждане Сербии отдали почести погибшим и этого никогда не повторилось? Мы хотим, как и все с самого начала, установления ответственности, чтобы эти души покоились с миром», – сказала Петрович.

По делу о реконструкции вокзала и обрушении навеса расследования ведут Высшая прокуратура в Белграде, прокуратура по делам организованной преступности в Белграде и Высшая прокуратура в Нови-Саде. Предварительные судебные заседания пока не назначены, среди самых известных подозреваемых называются бывший министр транспорта, строительства и инфраструктуры Горан Весич и экс-директор предприятия «Инфраструктура железных дорог Сербии» Елена Танаскович.

Во время кампании к парламентским выборам 25 октября движение «Студенческий список» опубликовало требование обнародовать всю документацию по ремонту вокзала в Нови-Саде, снять с должностей и привлечь к уголовной ответственности всех виновных в трагедии и в нападениях на студентов во время последующих протестов. Движение также настаивает на увеличении бюджетных расходов на высшее образование на 20% и проведении независимого расследования инцидентов на массовом студенческом протесте 15 марта 2025 года в Белграде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Высший суд в Нови-Саде освободил от обвинений Весича и ряд чиновников по делу об обрушении на железнодорожном вокзале.

Правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александром Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку».

Народный банк Сербии (НБС) принял решение об отзыве лицензии у Alta banka, который считается близким к окружению Вучича.

