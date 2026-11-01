Футболисты «Спартака» разгромили «Локомотив» в матче РПЛ

Tекст: Ольга Иванова

Московское дерби прошло в воскресенье на «РЖД Арене» и завершилось со счетом 4:0 в пользу гостей, передает РИА «Новости».

В составе красно-белых отличились Виктор Парада, Манфред Угальде и Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. Еще один мяч стал результатом автогола нападающего «Локомотива» Александра Руденко.

Испанский защитник Парада, перешедший в июле из «Алавеса», забил свой первый мяч за «Спартак». Он отличился спустя две минуты после выхода на замену вместо получившего повреждение Игоря Дмитриева.

«Спартак» (26 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» (11) располагается на 14-й позиции, в зоне стыковых матчей.

В следующем туре «Локомотив» 6 ноября примет казанский «Рубин», а «Спартак» 8 ноября сыграет дома с тольяттинским «Акроном».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов заявил о возможном уходе в отставку после поражения от ЦСКА.

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:1 в матче пятого тура Кубка России по футболу.

В прошлом месяце «Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота «Рубина» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.