Летевший из Британии в Испанию самолет подал аварийный сигнал

Летевший из Британии в Испанию самолет British Airways подал аварийный сигнал

Tекст: Ольга Иванова

Самолет вылетел в 19:23 мск из лондонского аэропорта Гатвик и направился на юг. Борт подал аварийный сигнал под кодом 7700, передает РИА «Новости».

По состоянию на 20:50 мск воздушное судно направляется назад в сторону Лондона, постепенно снижая высоту.

Код 7700 – это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет авиакомпании Jet2 передал сигнал общей чрезвычайной ситуации на пути из Греции в Британию.

В четверг пассажирский самолет подал сигнал тревоги после вылета из Еревана в Минеральные Воды.

В тот же день самолет совершил штатную посадку в Архангельске после срабатывания пожарной сигнализации.