«Почта России» выставила на торги историческое здание Главпочтамта в Москве

Здание московского Главпочтамта выставили на аукцион за 7,7 млрд рублей

Tекст: Ольга Иванова

Информация о продаже объектов недвижимого имущества опубликована на сайте «ГИС Торги», передает ТАСС.

В состав лота вошли 46 помещений общей площадью более 20,1 тыс. кв. м в главном здании почтамта, а также 19 строений на площади 5,9 тыс. кв. м на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре.

Комплекс Главпочтамта входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Охранный статус зданий может наложить определенные ограничения на их использование или возможную перестройку.

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