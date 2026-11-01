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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    МВД раскрыло схему мошенников с сообщениями о прикреплении к поликлинике
    ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Царицыно подростка
    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках
    В Варшаве заявили о нарушении телесной неприкосновенности президента Польши
    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    1 ноября 2026, 20:35 • Новости дня

    Захарова напомнила властям Польши о поддержке Майдана из-за кризиса в Варшаве

    Захарова посоветовала властям Польши вспомнить Майдан на фоне кризиса в Варшаве

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне политического кризиса в Польше напомнила Варшаве о поддержке государственного переворота на Украине.

    Польские власти пытаются спасти страну от коллапса на фоне текущего раскола. «То, что сейчас польские власти переживают у себя дома как коллапс и трагедию, пытаются сдержать развитие ситуации от кровавого пике и вернуть в правовое русло, практически они же 12 лет назад поддерживали и благословляли у своих украинских соседей», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Дипломат упомянула конфликт вокруг Конституционного трибунала и предложила представить высадку иностранных политиков на центральных площадях Варшавы. Она описала гипотетическую ситуацию, в которой зарубежные министры гуляют по баррикадам, раздают протестующим булочки и предлагают провести третий тур выборов.

    По словам представителя ведомства, мирные протесты часто перерастают в столкновения с полицией, а манифестанты захватывают административные здания. Затем Европарламент выпускает заявление о победе демократии.

    Подобный сценарий вряд ли понравится польской элите, однако именно этим Варшава занималась на Украине, подчеркнула Захарова. Она добавила, что в 2013 году польские политики Ярослав Качиньский и Дональд Туск стояли на одной сцене с украинскими радикалами на Майдане в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция заблокировала Конституционный трибунал Польши на фоне противостояния между властью и оппозицией.

    В субботу президент страны Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому его слова про «неловкий момент» на фоне волнений в Варшаве.

    1 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ Бордюжа сообщил о работе западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что спецназ многих западных стран действует на территории Украины и помогает Вооруженным силам в наведении ракет.

    Западные военные специалисты помогают ВСУ с разведкой и наведением ракет, а спецназ многих стран действует на украинской территории, передает РИА «Новости».

    «То, что спецназ многих стран действует на территории Украины, ни для кого не секрет», – заявил экс-генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

    Он отметил, что западные специалисты участвуют в наведении ракет на российские военные и мирные объекты, а также передают разведывательную информацию. По словам бывшего генсека ОДКБ, такие действия преднамеренно повышают ставки и могут стать причиной более крупномасштабного конфликта. Запад стремится вовлечь Москву в вооруженное противостояние для истощения российских ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил о множестве японских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

    Также российские штурмовики взяли в плен двух иностранных бойцов в Днепропетровской области.

    Кроме того, бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил об игнорировании НАТО попыток наладить рабочие контакты.

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    1 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35

    Израильский эксперт Коэн заявил об испуге Египта из-за Су-35 в Эфиопии

    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский исследователь и публицист Эди Коэн заявил, что поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и вызвала обеспокоенность в соседнем Египте.

    Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. По словам Коэна, приобретение российских самолетов повысило военный потенциал страны, пишет ТАСС со ссылкой на Эфиопское информационное агентство (ENA).

    «Египтяне напуганы самолетами, которые Эфиопия получила из России», – заявил Коэн.

    Эксперт отметил, что египетские и другие арабские СМИ внимательно следят за укреплением вооруженных сил Эфиопии. Он напомнил, что ранее Египет также намеревался приобрести российские Су-35, однако отказался от сделки под давлением Вашингтона, который угрожал Каиру санкциями. Эфиопии удалось преодолеть аналогичные препятствия благодаря дипломатическим усилиям и развитию международных связей.

    28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении первой партии из 12 российских истребителей Су-35 и предстоящей поставке четырех батарей зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставки начались на год раньше первоначально согласованного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении радикальных группировок в Африке украинскими военными инструкторами.

    Также года президент Владимир Путин сообщил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российской военной продукции.

    Комментарии (13)
    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    1 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»

    Медведев пошутил о возможном приеме Туска в Москве

    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил в соцсети о том, примут ли в Москве премьер-министра Польши Дональда Туска.

    Медведев ответил на комментарий одного из пользователей социальной сети, который заявил, что Туска нужно отправить «обратно в Москву, где ему и место», передают «Вести».

    «Мы своих не бросаем!» – написал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу Дмитрий Медведев заявил о повторении незаконных методов украинских властей в кризисе вокруг судебной системы Польши.

    В мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости серьезного отношения НАТО к словам Дмитрия Медведева об окончании «спокойного сна» для Европы.

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    1 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Расторгуев назвал причину смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова

    Расторгуев назвал причиной смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова онкологию

    Расторгуев назвал причину смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бэк-вокалист музыкальной группы «Любэ» Алексей Тарасов боролся с онкологией, сообщил бессменный лидер коллектива Николай Расторгуев.

    Расторгуев рассказал, что бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов боролся с онкологией с середины лета, после попал в больницу, где его не удалось спасти, передает РИА «Новости».

    Музыкант родился в Москве 2 декабря 1961 года, окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Он был участником «Любэ» практически с самого начала деятельности группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов ушел из жизни в возрасте 64 лет.

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    1 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве сотрудники ФСБ задержали подростка, который опубликовал в TikTok ролик с угрозой совершить преступление в музее-заповеднике «Царицыно», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    Сотрудники российских силовых ведомств задержали несовершеннолетнего гражданина, планировавшего совершить преступление на территории столичного музея-заповедника «Царицыно», передает ТАСС.

    Проверка проводилась Федеральной службой безопасности совместно с сотрудниками МВД, СК и Росгвардии. Поводом послужила информация о подготовке террористического акта в Москве, переданная правоохранительными органами США.

    В ходе мероприятий правоохранители выявили подростка, который опубликовал в сервисе TikTok свои фотографии в балаклаве, тактической одежде, кепке и наушниках, держа в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Эти кадры сопровождались снимками из парка «Царицыно» и надписью «I found a place», что в переводе с английского языка означает «Я нашел место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ совместно с другими ведомствами проверила сведения о подготовке теракта в столичном музее-заповеднике «Царицыно».

    В субботу территорию музея-заповедника «Царицыно» закрыли для посетителей.

    ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве.

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    1 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке

    Новак: Российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо иногда появляется в Европе под различными марками, несмотря на запрет на закупки российских нефтепродуктов.

    Отвечая на вопрос о возможности закупок европейцами российского газа через третьи страны, вице-премьер привел в пример ситуацию с дизельным топливом, передают «Вести».

    «Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», – пояснил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизельного топлива в ноябре.

    До этого Новак заявил о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа европейским потребителям.

    На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил продажу дизельного топлива странам Европы при наличии соответствующих запросов.

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    1 ноября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии

    Политолог Ткаченко: Протесты во Франции стали спусковым крючком беспорядков в Германии

    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Среди немецкой молодежи давно копилось недовольство политикой центральных властей в части экономики и карьерных лифтов. При этом саму эскалацию столкновений в Германии можно считать следствием начавшихся ранее беспорядков во Франции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее акции протеста охватили более 30 городов Германии.

    «Проблемы молодежи в ряде европейских стран и в Германии в частности обострились в последние годы. Фундаментальных причин у протестов две: рост уровня безработицы среди молодых, а также отсутствие перспектив вертикальной мобильности», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Кроме того, добавил он, широкое распространение искусственного интеллекта еще больше затрудняет вход молодежи в широкую номенклатуру профессий. «Недовольству способствует также экономическая стагнация и тот факт, что определенное повышение доходов населения съедается инфляцией», – продолжил собеседник.

    По его словам, французские протесты стали для немецких митингующих своеобразным примером того, как общество может решать свои запросы к власти. «При этом во Франции главным спусковым крючком беспорядков стало недовольство миграционной политикой. Впрочем, эти настроения находят понимание и у части немецких протестующих, например – среди сторонников троцкистских и радикальных социал-демократических идей», – детализировал аналитик.

    Однако политолог оценивает немецкий революционный потенциал ниже французского. «Массовые выступления во Франции, а также Италии или Испании могли бы привести к правительственному кризису. В Германии такое прогнозировать пока трудно. Если канцлер Фридрих Мерц в ближайшее время покинет пост, то причинами будут далеко не только беспорядки в ряде городов», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее во Франкфурте вспыхнули беспорядки после разгона силовиками изначально мирной акции, одним из организаторов которой было движение «Поколение Z решает». Полиция оцепила район вокруг торговой улицы Цайль. Были арестованы 30 человек, разбиты витрины магазинов, разграблены торговые точки, сообщает портал Hessenschau.

    В ходе столкновений бунтовщики запускали в полицию фейерверки, а также бросали камни и бутылки. Правоохранители помимо водометов и бронетехники задействовали вертолет и беспилотники. Также были вызваны подразделение специального назначения (SEK) и федеральная полиция.

    Премьер-министр земли Гессен Борис Рейн заявил, что он «шокирован беспределом насилия». «Любой, кто ведет себя подобно нападавшим во Франкфурте, не является частью нашего общества», – отметил политик. Председатель профсоюза местной полиции Йенс Морхерр указал: «Развитие событий не оставляло силовикам иного выбора, кроме как разогнать демонстрацию».

    Беспорядки были зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов.

    Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    При этом сейчас в ФРГ активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран. Политолог Александр Камкин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Германия может стать для радикалов идеальной площадкой для эскалации насилия.

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    1 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Оружейный миллиардер предложил 30 млрд евро за холдинг владельцев Ray-Ban

    Миллиардер Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинг Delfin

    Tекст: Катерина Туманова

    Чешский оружейный миллиардер Михал Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинговую компанию Delfin Sarl, владеющую производителем очков EssilorLuxottica.

    «Чешский миллиардер, владелец оружейного бизнеса Михал Стрнад, предложил 30 млрд евро за приобретение семейной холдинговой компании Delfin Sarl, владеющей фирмой по производству очков EssilorLuxottica SA, со скидкой в ​​30% от чистой стоимости активов», – передает Bloomberg.

    Стрнад готов приобрести контрольный пакет в размере не менее 62,5%, если часть из восьми наследников захочет сохранить свои доли.

    Предложение о сделке поступило в момент разногласий между наследниками основателя EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккьо, который скончался в 2022 году.

    Холдинг Delfin владеет активами на сумму более 40 млрд евро, включая доли в производителе Ray-Ban, страховой компании Assicurazioni Generali SpA, а также банках UniCredit SpA и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

    Один из наследников холдинга Леонардо Мария Дель Веккьо отклонил предложение чешского бизнесмена.

    «Дело жизни моего отца должно оставаться достоянием Италии», – заявил Дель Веккьо.

    Предложение Стрнада действительно в течение 30 дней и полностью профинансировано за счет заемного и акционерного капитала. Для одобрения сделки потребуется согласие всех восьми акционеров Delfin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Илон Маск допустил выделение розничным инвесторам до 30% акций компании SpaceX.

    В 2025 году стало известно, что Джорджо Армани предусмотрел в завещании продажу части своей компании премиальным брендам.

    Летом 2025 года компания Iveco Group заключила соглашение о продаже своего оборонного подразделения итальянской Leonardo S.p.A за 1,7 млрд евро.

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    1 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Ушаков: Путин ответит на телефонный звонок Зеленского, если тот позвонит

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от контактов и ответит на телефонный звонок Владимира Зеленского.

    Ушаков заявил, что президент Владимир Путин готов поднять трубку в случае телефонного звонка от Владимира Зеленского, сообщают «Вести».

    «Путин ни разу не отказывался от разговоров», – заявил помощник российского лидера.

    Ушаков добавил, что Зеленский при желании может приехать в Москву, если хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин допустил возможность приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии контактов российских представителей с Зеленским.

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    1 ноября 2026, 03:51 • Новости дня
    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Экс-главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному главе инстанции Богдану Свенчковскому входить в здание.

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда (КС) Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному председателю инстанции Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартоломею Соханьскому входить в здание суда, передает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

    В направленном агентству постановлении отмечается, что Свенчковский и Соханьский лишены права входить в здание, а остальные судьи обязаны заранее согласовывать время и условия входа.

    В субботу во время протестов Свенчковский безрезультатно пытался пройти в здание Конституционного суда.

    В субботу вечером на сайте суда было опубликовано распоряжение первого председателя Збигнева Капинского о созыве Генеральной Ассамблеи судей во вторник, 3 ноября, в 14:00.

    Судьи должны обсудить «угрозы конституционному порядку Республики Польша, в частности, в отношении соблюдения принципа демократического государства, управляемого законом, независимости судебной власти и надлежащего функционирования конституционных государственных органов» и принять резолюцию по этому вопросу, передает PAP.

    Капинский указал на то, что в связи с «исключительным характером обстоятельств» семидневный срок уведомления, предусмотренный законом, не был соблюден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны. Ультраправые пригрозили сократить срок полномочий польского Сейма.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о повторении в Польше незаконных методов украинских властей.

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    1 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    МВД раскрыло схему мошенников с сообщениями о прикреплении к поликлинике

    МВД: Мошенники начали рассылать сообщения о прикреплении к поликлинике

    МВД раскрыло схему мошенников с сообщениями о прикреплении к поликлинике
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Злоумышленники рассылают сообщения от имени поликлиник с фишинговыми ссылками для получения доступа к мессенджерам или порталу «Госуслуги», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

    Мошенники стилизуют взломанные аккаунты под профили медицинских учреждений и просят пользователей перейти по ссылке якобы для прикрепления или открепления от поликлиники, передает РИА «Новости».

    Ссылка ведет на фишинговый сайт, который запрашивает код из СМС. Полученный код мошенники просят отправить в чат «поликлиники», получая таким образом доступ к аккаунту жертвы в мессенджере или на «Госуслугах».

    В МВД напомнили, что государственные учреждения не связываются с гражданами через соцсети и мессенджеры для обновления данных, а приглашают на личный прием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мошенники начали воровать аккаунты «Госуслуг» через поддельные письма ФНС.

    Также злоумышленники создали фейковый сайт для защиты от аферистов.

     Кроме того, мошенники устроили рассылку о «перерасчете» коммуналки через мессенджеры.

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    1 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    На Украине арестовали мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы

    Суд на Украине арестовал мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы

    На Украине арестовали мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Николаеве отправил под стражу на 60 дней мужчину за исполнение советских песен на праздновании Дня Победы и произведений из российского репертуара на концертах.

    Суд в городе Николаеве на юге Украины отправил мужчину под стражу на 60 дней за исполнение советских песен на праздновании Дня Победы и произведений из российского репертуара на концертах. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

     В числе доказательств вины указано, что на мужчине был головной убор, характерный для армии Советского Союза, а к одежде прикреплена георгиевская лента, которая запрещена на Украине в ходе политики «декоммунизации».

    Кроме того, в судебных документах написано, что 22 августа 2022 года подозреваемый выступил на концерте, где исполнял русские песни. Спустя три дня он принял участие в концерте с российским репертуаром для студентов колледжа культуры. В качестве доказательств суд привел показания свидетелей, публикации и видеозаписи в Telegram и YouTube, а также результаты судебной экспертизы. Согласно ее заключению, выступления мужчины на праздничных мероприятиях содержали признаки «информационной деятельности» в поддержку России.

    По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Обосновывая такое решение, сторона обвинения указала на риск того, что мужчина может скрыться на неподконтрольной Киеву территории, а также спрятать или исказить вещественные доказательства.

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.

    В Киевской области правоохранители привлекли к ответственности родителей двух 15-летних девушек, которые танцевали под музыку на русском языке возле фотографий погибших военных.

    Служба безопасности Украины начала расследование дела о хулиганстве из-за исполнения киевлянками русскоязычных песен в автомобиле.

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    1 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Царицыно подростка

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания несовершеннолетнего, который планировал устроить теракт на территории столичного музея-заповедника «Царицыно» и признался в распространении нацистской пропаганды.

    Задержанный в столице подросток на допросе рассказал о публикации в социальных сетях материалов экстремистского характера, передает РИА «Новости».

    «На своей странице в TikTok я размещал различные постеры с пропагандой нацизма, фашизма, а также насилия по отношению к иммигрантам, людям другой этнической национальности», – сказал несовершеннолетний на видеозаписи ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве сотрудники ФСБ задержали опубликовавшего ролик с угрозами подростка.

    Российские силовые ведомства проверили полученные от США сведения о подготовке теракта в музее-заповеднике «Царицыно».

    В субботу служба получила информацию о подготовке атаки по партнерским каналам от американской стороны.

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    1 ноября 2026, 08:49 • Новости дня
    Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался в 64 года

    Умер бэк-вокалист и один из первых участников группы «Любэ» Алексей Тарасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бэк-вокалист музыкальной группы «Любэ» Алексей Тарасов ушел из жизни в возрасте 64 лет.

    О смерти музыканта сообщили в социальных сетях коллектива, передает РИА «Новости».

    «С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова – бэк-вокалиста группы «Любэ». Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», – говорится в сообщении.

    Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Музыкант окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Вокалист был участником группы «Любэ» практически с самого начала деятельности музыкального коллектива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду певец и барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко ушел из жизни в результате несчастного случая.

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    1 ноября 2026, 01:11 • Новости дня
    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance

    ФБР назвало КНДР ответственной за кражу 6 млрд долларов у Binance

    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея стоит за кражей более 6 млрд долларов в виртуальных активах у криптовалютной биржи Binance, заявило ФБР.

    ФБР подтвердило причастность КНДР к похищению виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов с криптовалютной биржи Binance.

    «Федеральное бюро расследований публикует информацию о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) несет ответственность за кражу виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов США с криптовалютной биржи Binance примерно 29 октября 2026 года. ФБР называет эту специфическую северокорейскую вредоносную киберактивность «торговым предательством», – сказано в заявлении ведомства.

    В ФБР уточнили, что их агенты совместно с партнерами из Секретной службы (USSS) и Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) наблюдали за тем, как участники хакерской группы TraderTraitor конвертировали украденные активы в основном в Ethereum (ETH).

    Ожидается, что затем эти активы будут дополнительно отмыты путем их конвертации с использованием сервисов DeFi и Instant swap, поскольку они подготавливают их к дальнейшим этапам отмывания, сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу биржа Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от недавней хакерской атаки. В пятницу ФБР начало выяснять масштабы и возможные последствия взлома площадки. В тот же день пользователей биржи предупредили о риске мошенничества с предложением помощи в возврате похищенных хакерами средств.

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