Российские миллиардеры потеряли с начала года 28 млрд долларов

Bloomberg: Российские миллиардеры потеряли с начала 2026 года 28,4 млрд долларов

Tекст: Ольга Иванова

Такие данные приводит РИА «Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Наибольшие потери понес президент «Норникеля» Владимир Потанин, его потери составили 8,1 млрд долларов год к году. Состояние предпринимателя сейчас оценивается в 21,6 млрд долларов. На втором месте оказался Михаил Прохоров из группы «Онэксим», он потерял 4,86 млрд долларов, а его состояние сократилось до 10,8 млрд. Тройку замыкает совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман с потерей в 3,8 млрд долларов и текущим состоянием 10,4 млрд долларов.

В список также вошли Андрей Мельниченко (потерял 2,8 млрд долларов), Павел Дуров (внесен в список террористов и экстремистов в РФ; потерял 2,61 млрд), Леонид Федун (потерял 1,96 млрд), Владимир Лисин (потерял 1,75 млрд), Леонид Михельсон (потерял 1,14 млрд), Алишер Усманов (потерял 914 млн) и Алексей Мордашов (потерял 515 млн долларов).

Еще восемь российских миллиардеров также присутствуют в рейтинге, однако потери двоих не превышают 500 млн долларов, а оставшиеся шестеро оказались в плюсе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале совокупное состояние 20 российских миллиардеров в рейтинге Bloomberg Billionaires Index увеличилось почти на 19,4 млрд долларов.

В конце прошлого года сумма средств 21 российского миллиардера увеличилась почти на 18 млрд долларов.

В апреле 2025 года число миллиардеров из России в списке Forbes достигло рекордных 146 человек.