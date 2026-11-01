В ДТП с трактором в Саратовской области погибли два человека

Tекст: Ольга Иванова

В Марксовском районе Саратовской области при столкновении трактора «Кировец» и автомобиля ВАЗ-2114 погибли два человека, говорится в канале «Макс» ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла около 17:00 мск вблизи села Вознесенка. Трактором управлял мужчина 1974 года рождения. Личности погибших водителя и пассажира легкового автомобиля устанавливаются.

Судя по опубликованным фотографиям, ВАЗ оказался между колесами трактора и получил сильные повреждения. Министр региональной безопасности Юрий Юрин сообщил, что спасатели извлекают тела погибших из искореженной машины при помощи гидравлического инструмента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Саратовской области несовершеннолетняя пассажирка погибла в ДТП с перевернувшимся автомобилем Toyota Corolla под управлением 16-летнего юноши.

В апреле жертвами аварии с грузовиком в Красноармейском районе стали четыре человека.

Тогда в Татарстане четыре человека погибли в результате столкновения Lada Granta и трактора с прицепом.