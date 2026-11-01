В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве семейной пары

Tекст: Ольга Иванова

По предварительным данным, 30 октября в ходе конфликта 26-летний мужчина насильно посадил ростовчанина и его жену в принадлежавший им автомобиль «Лада Веста» и увез в неизвестном направлении, сообщила Волк в «Максе».

«Впоследствии были обнаружены машина, а также тела супругов с колото-резаными ранами. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан полицейскими и доставлен в СУ СК России по Ростовской области», – написала она.

Останки потерпевших с признаками насильственной смерти и расчленения были найдены 1 ноября в Аксайском районе. Следственный комитет завел на задержанного уголовное дело об убийстве двух лиц, сопряженном с похищением человека. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Ростовской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Нижнем Новгороде мужчины с расчлененными человеческими останками в багаже.

В сентябре жительница Ярославской области нанесла супругу несколько ножевых ранений во время бытовой ссоры.

В Ростовской области пожилая женщина до смерти забила мужа металлической лестницей и тростью.