ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники российских силовых ведомств задержали несовершеннолетнего гражданина, планировавшего совершить преступление на территории столичного музея-заповедника «Царицыно», передает ТАСС.

Проверка проводилась Федеральной службой безопасности совместно с сотрудниками МВД, СК и Росгвардии. Поводом послужила информация о подготовке террористического акта в Москве, переданная правоохранительными органами США.

В ходе мероприятий правоохранители выявили подростка, который опубликовал в сервисе TikTok свои фотографии в балаклаве, тактической одежде, кепке и наушниках, держа в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Эти кадры сопровождались снимками из парка «Царицыно» и надписью «I found a place», что в переводе с английского языка означает «Я нашел место».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ совместно с другими ведомствами проверила сведения о подготовке теракта в столичном музее-заповеднике «Царицыно».

В субботу территорию музея-заповедника «Царицыно» закрыли для посетителей.

ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве.