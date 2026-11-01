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    В упразднении свободы совести Эстония превзошла всех в Европе
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    МВД раскрыло схему мошенников с сообщениями о прикреплении к поликлинике
    Ушаков заявил о готовности Путина ответить на звонок Зеленского
    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии
    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»
    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    1 ноября 2026, 16:51 • Новости дня

    Нижегородские АЗС ввели лимит на продажу бензина после атаки беспилотников

    В Нижегородской области ограничили продажу бензина после атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Нижегородской области установили лимит на отпуск бензина до 40 литров на одну заправку и запретили его продажу в канистры после атаки беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона.

    «Региональный штаб принял ряд решений для обеспечения стабильной работы АЗС: установлен лимит отпуска бензина до 40 литров на один автомобиль за одну заправку на автозаправочных станциях, расположенных на территории Нижегородской области. По дизелю ограничений нет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    В регионе также запретили продажу бензина в канистры и усилили контроль за схемой заправки «чет-нечет». На АЗС у границ области ограничен отпуск топлива для автомобилей с номерами других регионов. Кроме того, штаб решил временно ограничить вывоз топлива из хранилищ за пределы региона, за исключением нужд Минобороны и служб быстрого реагирования.

    Технологические объекты в Кстовском районе работают в штатном режиме, проводится внеплановая проверка. Власти призвали водителей заправляться по мере необходимости и не создавать ажиотажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об уничтожении более сотни беспилотников и повреждении предприятия в Кстовском районе.

    Правительство Нижегородской области рассказало о принятии мер для обеспечения АЗС топливом после массированной атаки беспилотников.

    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


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    31 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия

    Эксперт Камкин: В Германии резко выросли поляризация и радикализация общества

    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия
    @ Michael Kuenne/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Протест молодежи в Германии перерос масштаб исключительно немецкого бунта, в страну активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран, ФРГ станет для них идеальной площадкой для эскалации насилия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин.

    «То, что мы наблюдаем сегодня в немецких городах, – не просто стихийный и разовый эмоциональный всплеск молодежи. Это хорошо подготовленная попытка довести затянувшийся системный кризис в Германии до логической кульминации», – считает Александр Камкин, замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН.

    Собеседник напомнил, что сама акция планировалась задолго до сегодняшнего дня: «Вокруг ее подготовки разворачивается практически детективная история: главный ответственный организатор сейчас скрывается от правоохранительных органов, постоянно меняет адреса, пароли и явки, а полиция безуспешно пытается выйти на его след».

    При этом, по оценке эксперта, протест уже перерос масштаб исключительно немецкого бунта. «В Германию сейчас активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран, в частности, из Франции и Испании. Движение Gen Z regelt («Поколение Z решает») превратилось в сборную солянку, объединившую любителей «побузотерить», крайне левых радикалов, экологистов и представителей всевозможных субкультур», – рассказал Камкин.

    Германист подчеркнул, что повестка зумеров во многом копирует французские протесты, но имеет свою специфику: это недовольство падением уровня жизни и образования, планами правительства вернуть обязательную службу через медкомиссии, а также общая усталость от канцлера Фридриха Мерца.

    «Крупные города Германии фактически готовятся к чрезвычайному положению – туда стянуты усиленные наряды полиции, а дорогие бутики превентивно закрывают витрины бронированными ставнями», – отметил политолог.

    По оценке германиста, риск того, что изначально мирный протест студентов будет полностью перехвачен леворадикалами, стопроцентный. «В Германии десятилетиями действуют десятки ультралевых группировок, включая «Антифа», чье любимое развлечение – устраивать жесткие стычки с силовиками и правыми оппонентами. Они регулярно атакуют съезды партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), устраивают погромы на Первомай и блокируют памятные шествия в Дрездене. Поляризация и радикализация немецкого общества в последние годы сильно выросли, и нынешний молодежный бунт станет для этих группировок идеальной площадкой для эскалации насилия», – полагает спикер.

    Несмотря на то, что на улицах громко звучат требования об отставке канцлера, сам по себе этот бунт не приведет к развалу правящей коалиции ХДС. «Немецкий политический истеблишмент – и ХДС, и социал-демократы – являются категорическими противниками уличного насилия. Более того, власти и системные СМИ уже сейчас пытаются переложить всю вину за погромы на левые партии, попутно обвиняя протестующих в «исламистском антисемитизме» и других грехах», – пояснил Камкин.

    Положение канцлера внутри партии и коалиции действительно крайне шаткое после провальных сентябрьских выборов, но «если Мерца и «свалят» в ближайшее время, то сделают это не улицы, а его собственные однопартийцы в ходе внутренних аппаратных войн».

    «Происходящее в Германии, Франции и Италии – это не новый феномен, а продолжение давней европейской традиции. Европа уже проходила через подобные тектонические сдвиги: это и «Весна народов» (революции 1848 года), сотрясавшая Германию и Австро-Венгрию, и знаменитые студенческие бунты «Красного мая» 1968 года во Франции», – напомнил политолог.

    По его словам, левая идеология 1968 года тогда глубоко укоренилась в европейских университетах. «Профессора, которые сами были участниками тех событий, за десятилетия преподавания фактически «наплодили» нынешнее протестное поколение ультралевых. Эти молодые люди выросли на деструктивных идеях постструктуралистов и других радикальных европейских мыслителей», – подчеркнул спикер.

    По прогнозу Камкина, одновременный хаос в Германии и Польше затормозит механизмы принятия решений в Брюсселе, «но говорить о скором развале или коллапсе Евросоюза пока преждевременно». «Хотя очевидно: и немецкие, и польские, и французские события – это прямые симптомы глубочайшего экономического и идейного кризиса, в который погружается вся современная Европа», – резюмировал Камкин.

    В Германии разворачивается масштабная волна общенациональных молодежных протестов под руководством движения «Поколение Z решает». Суббота стала кульминацией мобилизации: протестами охвачены более 30 городов, в том числе Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. Всего организаторы рассчитывают собрать по всей стране около 160 тыс. участников.

    Протестующие в Берлине потребовали отказаться от возможного возвращения воинской повинности, увеличить инвестиции в образование, здравоохранение и защиту климата, а также принять меры против роста стоимости жизни. Некоторые участники выступили с призывами к отставке Мерца.

    Кабинет министров, сформированный весной 2025 года, столкнулся с катастрофическим падением рейтингов после разгрома ХДС на региональных выборах в сентябре (на них триумфально победили ультраправые из АдГ). Опросы общественного мнения показывают, что около 78% немцев недовольны работой канцлера.

    Вечером на площади Розенталер-плац запланирована еще одна акция под лозунгом «С поколения Z хватит», где ожидается участие пропалестинских активистов и левых радикалов.

    Из-за того, что акции совпали с празднованием Хэллоуина, полиция стянула тысячи сотрудников, а люксовые магазины и ювелирные бутики в Берлине и Франкфурте заколотили витрины деревянными щитами, опасаясь мародеров. При этом организаторы «Поколение Z решает» настаивают на исключительно мирном характере акций.

    Комментарии (10)
    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    1 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ Бордюжа сообщил о работе западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что спецназ многих западных стран действует на территории Украины и помогает Вооруженным силам в наведении ракет.

    Западные военные специалисты помогают ВСУ с разведкой и наведением ракет, а спецназ многих стран действует на украинской территории, передает РИА «Новости».

    «То, что спецназ многих стран действует на территории Украины, ни для кого не секрет», – заявил экс-генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

    Он отметил, что западные специалисты участвуют в наведении ракет на российские военные и мирные объекты, а также передают разведывательную информацию. По словам бывшего генсека ОДКБ, такие действия преднамеренно повышают ставки и могут стать причиной более крупномасштабного конфликта. Запад стремится вовлечь Москву в вооруженное противостояние для истощения российских ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил о множестве японских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

    Также российские штурмовики взяли в плен двух иностранных бойцов в Днепропетровской области.

    Кроме того, бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил об игнорировании НАТО попыток наладить рабочие контакты.

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    31 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Появилось видео бурого медведя с противотанковой миной в зубах

    Военный эксперт Безсонов показал фото медведя с противотанковой миной в пасти

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал кадры с фотоловушки, на которых запечатлен бурый медведь с противотанковой миной в зубах.

    Судя по снимку, необычный инцидент произошел в октябре 2025 года, пишет «Российская газета».

    «Русские ввели в бой боевых медведей. Теперь все методички НАТО нужно переписывать. Какой красавчик. Надеюсь, что с ним все будет хорошо и тм не сдетонирует», – пошутил военный эксперт в Max.

    Животное держит в пасти предмет, похожий на противотанковую мину ТМ-62, которая обычно детонирует при давлении от 200 до 500 кг.

    Первоисточником фотографии оказался аккаунт сержант-майора подразделения по разминированию боеприпасов Вооруженных сил США в соцсети X. Точное место съемки неизвестно, однако допускается, что кадры могли быть сделаны в зоне спецоперации на Украине.

    Суд оштрафовал жительницу поселка Магдагачи Амурской области на 15 тыс. рублей за распространение в интернете сгенерированной нейросетью фотографии медведя.

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    31 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска
    Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска
    @ Michal Gniadek/Keystone Press Agency/GlobalLook Press

    Tекст: Мария Иванова

    Партия бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству Дональда Туска на фоне кризиса вокруг Конституционного суда.

    «Мы направляем ходатайство о вотуме недоверия в отношении правительства Туска», – написал Моравецкий в социальной сети X. Он предложил сформировать до парламентских выборов техническое правительство под руководством бывшего вице-председателя партии «Право и справедливость» Марека Юрека, передает ТАСС.

    Для вынесения вотума недоверия Сейм должен проголосовать простым большинством голосов (231 из 450). В настоящее время у правящей коалиции Туска 240 мест в Сейме. Предыдущее голосование по вопросу доверия правительству запрашивал сам Туск после выборов президента в июне 2025 года.

    Политический кризис в Польше возник после решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны три человека.

    В связи с обострением кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.

    Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра Дональда Туска.

    В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда в Варшаве.

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    31 октября 2026, 21:01 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Приднепропетровской ТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области получила серьезные разрушения и прекратила работу, сообщил украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

    Омельченко заявил, что одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области прекратила работу, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Эксперт уточнил, что Приднепропетровская ТЭС получила серьезные разрушения. Сроки восстановления объекта остаются неизвестными. При этом официального подтверждения полной остановки станции пока нет.

    Тем временем в Днепропетровске и области уже вторые сутки продолжаются масштабные отключения электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два объекта украинского энергетического холдинга ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.

    В пятницу мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о полном отключении электроэнергии в городе.

    Минобороны сообщало, что ВС России поразили объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.

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    31 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    В Тбилиси напомнили Туску о поддержке диктатора

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» на фоне острого политического кризиса в Польше напомнила премьер-министру этой страны Дональду Туску о поддержке радикалов в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Туск выделяется попытками несправедливого давления на власти Грузии и поддержкой диктатора (экс-президента Михаила) Саакашвили», - заявил депутат от правящей партии Акакий Аладашвили.

    «У Туска не остается времени на то, чтобы заниматься интересами своей страны. Рано или поздно он получил бы такой кризис», – отметил парламентарий.

    Политолог Давид Чихелидзе отметил, что постпред ЕС в Грузии, польский дипломат Павел Херчинский отмалчивается по поводу событий в своей стране.

    «Пусть скажет, считает ли он это европейской демократией. Херчинский регулярно критикует Грузию по вопросам, которые не касаются его мандата», – заявил эксперт.

    Напомним, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.

    В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда в Варшаве.

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    1 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35

    Израильский эксперт Коэн заявил об испуге Египта из-за Су-35 в Эфиопии

    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский исследователь и публицист Эди Коэн заявил, что поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и вызвала обеспокоенность в соседнем Египте.

    Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. По словам Коэна, приобретение российских самолетов повысило военный потенциал страны, пишет ТАСС со ссылкой на Эфиопское информационное агентство (ENA).

    «Египтяне напуганы самолетами, которые Эфиопия получила из России», – заявил Коэн.

    Эксперт отметил, что египетские и другие арабские СМИ внимательно следят за укреплением вооруженных сил Эфиопии. Он напомнил, что ранее Египет также намеревался приобрести российские Су-35, однако отказался от сделки под давлением Вашингтона, который угрожал Каиру санкциями. Эфиопии удалось преодолеть аналогичные препятствия благодаря дипломатическим усилиям и развитию международных связей.

    28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении первой партии из 12 российских истребителей Су-35 и предстоящей поставке четырех батарей зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставки начались на год раньше первоначально согласованного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении радикальных группировок в Африке украинскими военными инструкторами.

    Также года президент Владимир Путин сообщил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российской военной продукции.

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    1 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Оружейный миллиардер предложил 30 млрд евро за холдинг владельцев Ray-Ban

    Миллиардер Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинг Delfin

    Tекст: Катерина Туманова

    Чешский оружейный миллиардер Михал Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинговую компанию Delfin Sarl, владеющую производителем очков EssilorLuxottica.

    «Чешский миллиардер, владелец оружейного бизнеса Михал Стрнад, предложил 30 млрд евро за приобретение семейной холдинговой компании Delfin Sarl, владеющей фирмой по производству очков EssilorLuxottica SA, со скидкой в ​​30% от чистой стоимости активов», – передает Bloomberg.

    Стрнад готов приобрести контрольный пакет в размере не менее 62,5%, если часть из восьми наследников захочет сохранить свои доли.

    Предложение о сделке поступило в момент разногласий между наследниками основателя EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккьо, который скончался в 2022 году.

    Холдинг Delfin владеет активами на сумму более 40 млрд евро, включая доли в производителе Ray-Ban, страховой компании Assicurazioni Generali SpA, а также банках UniCredit SpA и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

    Один из наследников холдинга Леонардо Мария Дель Веккьо отклонил предложение чешского бизнесмена.

    «Дело жизни моего отца должно оставаться достоянием Италии», – заявил Дель Веккьо.

    Предложение Стрнада действительно в течение 30 дней и полностью профинансировано за счет заемного и акционерного капитала. Для одобрения сделки потребуется согласие всех восьми акционеров Delfin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Илон Маск допустил выделение розничным инвесторам до 30% акций компании SpaceX.

    В 2025 году стало известно, что Джорджо Армани предусмотрел в завещании продажу части своей компании премиальным брендам.

    Летом 2025 года компания Iveco Group заключила соглашение о продаже своего оборонного подразделения итальянской Leonardo S.p.A за 1,7 млрд евро.

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    1 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке

    Новак: Российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо иногда появляется в Европе под различными марками, несмотря на запрет на закупки российских нефтепродуктов.

    Отвечая на вопрос о возможности закупок европейцами российского газа через третьи страны, вице-премьер привел в пример ситуацию с дизельным топливом, передают «Вести».

    «Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», – пояснил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизельного топлива в ноябре.

    До этого Новак заявил о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа европейским потребителям.

    На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил продажу дизельного топлива странам Европы при наличии соответствующих запросов.

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    1 ноября 2026, 03:51 • Новости дня
    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Экс-главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному главе инстанции Богдану Свенчковскому входить в здание.

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда (КС) Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному председателю инстанции Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартоломею Соханьскому входить в здание суда, передает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

    В направленном агентству постановлении отмечается, что Свенчковский и Соханьский лишены права входить в здание, а остальные судьи обязаны заранее согласовывать время и условия входа.

    В субботу во время протестов Свенчковский безрезультатно пытался пройти в здание Конституционного суда.

    В субботу вечером на сайте суда было опубликовано распоряжение первого председателя Збигнева Капинского о созыве Генеральной Ассамблеи судей во вторник, 3 ноября, в 14:00.

    Судьи должны обсудить «угрозы конституционному порядку Республики Польша, в частности, в отношении соблюдения принципа демократического государства, управляемого законом, независимости судебной власти и надлежащего функционирования конституционных государственных органов» и принять резолюцию по этому вопросу, передает PAP.

    Капинский указал на то, что в связи с «исключительным характером обстоятельств» семидневный срок уведомления, предусмотренный законом, не был соблюден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны. Ультраправые пригрозили сократить срок полномочий польского Сейма.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о повторении в Польше незаконных методов украинских властей.

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    31 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лавров назвал санкции и арест активов подрывом международной торговли

    МИД: Лавров на заседании G20 осудил перехват торговых судов и санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте заявил о деструктивных действиях, подрывающих международную торговлю, включая санкции и перехваты судов, сообщило Министерство иностранных дел.

    Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 дал комплексную оценку факторам глобальной напряженности в ключевых сферах мировой экономики.

    «С нашей стороны акцентирована важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам», – сообщили в МИД.

    В министерстве добавили, что Москва подчеркнула объединительный характер инициативы президента Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

    Отмечается, что в ходе заседания под председательством США прошла предметная дискуссия по широкому кругу актуальных международных проблем с учетом взаимосвязи экономических вызовов и геополитической нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра иностранных дел Александр Панкин назвал нерациональным нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с Лавровым на встрече G20 в Атланте.

    Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами.

    В МИД заявили, что Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран.

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    1 ноября 2026, 08:49 • Новости дня
    Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался в 64 года

    Умер бэк-вокалист и один из первых участников группы «Любэ» Алексей Тарасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бэк-вокалист музыкальной группы «Любэ» Алексей Тарасов ушел из жизни в возрасте 64 лет.

    О смерти музыканта сообщили в социальных сетях коллектива, передает РИА «Новости».

    «С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова – бэк-вокалиста группы «Любэ». Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», – говорится в сообщении.

    Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Музыкант окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Вокалист был участником группы «Любэ» практически с самого начала деятельности музыкального коллектива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду певец и барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко ушел из жизни в результате несчастного случая.

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    1 ноября 2026, 01:11 • Новости дня
    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance

    ФБР назвало КНДР ответственной за кражу 6 млрд долларов у Binance

    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея стоит за кражей более 6 млрд долларов в виртуальных активах у криптовалютной биржи Binance, заявило ФБР.

    ФБР подтвердило причастность КНДР к похищению виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов с криптовалютной биржи Binance.

    «Федеральное бюро расследований публикует информацию о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) несет ответственность за кражу виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов США с криптовалютной биржи Binance примерно 29 октября 2026 года. ФБР называет эту специфическую северокорейскую вредоносную киберактивность «торговым предательством», – сказано в заявлении ведомства.

    В ФБР уточнили, что их агенты совместно с партнерами из Секретной службы (USSS) и Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) наблюдали за тем, как участники хакерской группы TraderTraitor конвертировали украденные активы в основном в Ethereum (ETH).

    Ожидается, что затем эти активы будут дополнительно отмыты путем их конвертации с использованием сервисов DeFi и Instant swap, поскольку они подготавливают их к дальнейшим этапам отмывания, сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу биржа Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от недавней хакерской атаки. В пятницу ФБР начало выяснять масштабы и возможные последствия взлома площадки. В тот же день пользователей биржи предупредили о риске мошенничества с предложением помощи в возврате похищенных хакерами средств.

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    1 ноября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии

    Политолог Ткаченко: Протесты во Франции стали спусковым крючком беспорядков в Германии

    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Среди немецкой молодежи давно копилось недовольство политикой центральных властей в части экономики и карьерных лифтов. При этом саму эскалацию столкновений в Германии можно считать следствием начавшихся ранее беспорядков во Франции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее акции протеста охватили более 30 городов Германии.

    «Проблемы молодежи в ряде европейских стран и в Германии в частности обострились в последние годы. Фундаментальных причин у протестов две: рост уровня безработицы среди молодых, а также отсутствие перспектив вертикальной мобильности», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Кроме того, добавил он, широкое распространение искусственного интеллекта еще больше затрудняет вход молодежи в широкую номенклатуру профессий. «Недовольству способствует также экономическая стагнация и тот факт, что определенное повышение доходов населения съедается инфляцией», – продолжил собеседник.

    По его словам, французские протесты стали для немецких митингующих своеобразным примером того, как общество может решать свои запросы к власти. «При этом во Франции главным спусковым крючком беспорядков стало недовольство миграционной политикой. Впрочем, эти настроения находят понимание и у части немецких протестующих, например – среди сторонников троцкистских и радикальных социал-демократических идей», – детализировал аналитик.

    Однако политолог оценивает немецкий революционный потенциал ниже французского. «Массовые выступления во Франции, а также Италии или Испании могли бы привести к правительственному кризису. В Германии такое прогнозировать пока трудно. Если канцлер Фридрих Мерц в ближайшее время покинет пост, то причинами будут далеко не только беспорядки в ряде городов», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее во Франкфурте вспыхнули беспорядки после разгона силовиками изначально мирной акции, одним из организаторов которой было движение «Поколение Z решает». Полиция оцепила район вокруг торговой улицы Цайль. Были арестованы 30 человек, разбиты витрины магазинов, разграблены торговые точки, сообщает портал Hessenschau.

    В ходе столкновений бунтовщики запускали в полицию фейерверки, а также бросали камни и бутылки. Правоохранители помимо водометов и бронетехники задействовали вертолет и беспилотники. Также были вызваны подразделение специального назначения (SEK) и федеральная полиция.

    Премьер-министр земли Гессен Борис Рейн заявил, что он «шокирован беспределом насилия». «Любой, кто ведет себя подобно нападавшим во Франкфурте, не является частью нашего общества», – отметил политик. Председатель профсоюза местной полиции Йенс Морхерр указал: «Развитие событий не оставляло силовикам иного выбора, кроме как разогнать демонстрацию».

    Беспорядки были зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов.

    Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    При этом сейчас в ФРГ активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран. Политолог Александр Камкин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Германия может стать для радикалов идеальной площадкой для эскалации насилия.

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