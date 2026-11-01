Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй посетил прошедший в Москве 28 и 29 октября форум Россия – Африка и убедился в ошибочности западных оценок статуса РФ на мировой арене, передает РИА «Новости».
«Они понимают, что их идея о том, что Россия изолирована, теперь слишком смехотворна, так что они даже не пытаются об этом говорить», – сказал политик.
По его словам, сейчас британские элиты сменили риторику и пытаются убедить население в том, что сохраняющие связи с Москвой государства просто сошли с ума. Галлоуэй добавил, что рассудок, по мнению Лондона, якобы сохранили только они и еще отдельные страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй восхитился выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
Весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Лондона снять ограничения на поставки произведенных из отечественного сырья нефтепродуктов проявлением прагматизма.
В прошлом году Гэллоуэя и его супругу во время допроса в аэропорту Лондона спросили о симпатии к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.