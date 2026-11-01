Bild: У Германии практически не осталось страховых запасов газа на зиму

Tекст: Ольга Иванова

«Газовые хранилища настолько пусты, что у Германии практически нет страхового запаса на зиму. Поэтому каждый холодный фронт, каждый небольшой сбой в цепочке поставок будет немедленно приводить к росту цен на газ», – заявил политик. Он также раскритиковал министра экономики Катерину Райхе. На 1 ноября немецкие хранилища оказались заполнены лишь на 61,4% при минимальной норме в 70%, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

Федеральное сетевое агентство Германии называет ситуацию со снабжением стабильной. Власти делают ставку на трубопроводный газ из Норвегии и других европейских государств, а также на поставки сжиженного природного газа через СПГ-терминалы.

Представитель объединения операторов газовых хранилищ INES Себастьян Хайнерманн предупредил о начале отопительного сезона с пониженными резервами безопасности. Риски могут возрасти при сильных морозах или перебоях с импортом. Низкий уровень запасов ограничивает суточные объемы извлечения топлива, из-за чего ситуация рискует стать критической в феврале или марте в случае затяжных холодов. Даже при наличии достаточных объемов газа сохраняется угроза роста цен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей зимовку европейцев с низкими запасами газа.

Заполненность европейских подземных хранилищ по итогам октября составила рекордно низкие с 2011 года 74,68%.

В субботу немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии о закупках газа у России.