Telegraph: Британская Kistos свернула инвестиции в газохранилища из-за налогов

Tекст: Ольга Иванова

Британская энергетическая компания Kistos перенаправит капитал в страны с более благоприятным налоговым режимом, например в Оман, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

«Владелец одного из крупнейших в Великобритании газохранилищ отказывается от инвестиций в стране в пользу Ближнего Востока из-за губительной энергетической политики правительства», – пишет издание.

По оценке Манна, Kistos оставалась единственной британской компанией, вкладывавшей частные средства в увеличение внутренних газовых мощностей. Ей принадлежит хранилище Hill Top, способное обеспечить 11% суточной потребности страны.

За последние десятилетия Великобритания закрыла ряд крупных газохранилищ, из-за чего текущих запасов хватит лишь на несколько дней. Емкость хранилищ в стране составляет около 17,8 тераватт-часа, тогда как в Латвии этот показатель достигает 24,4 тераватт-часа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заполненность подземных хранилищ газа в странах Европы по итогам октября составила 74,68%.

Стоимость газа в ЕС выросла до 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Весной глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности масштабного энергетического кризиса в европейских странах и Британии.