  • Новость часаВ Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В упразднении свободы совести Эстония превзошла всех в Европе
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    МВД раскрыло схему мошенников с сообщениями о прикреплении к поликлинике
    Ушаков заявил о готовности Путина ответить на звонок Зеленского
    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии
    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»
    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    1 ноября 2026, 16:13 • Новости дня

    ООН сообщила о гибели своего сотрудника в плену у хуситов

    Tекст: Ольга Иванова

    В плену у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) погиб сотрудник Управления ООН по правам человека Мохаммед эль-Шами, сообщил верховный комиссар Фолькер Тюрк.

    Сотрудник Управления ООН по правам человека Мохаммед эль-Шами погиб в плену у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), передает РИА «Новости».

    «Это тяжелая утрата для Управления ООН по правам человека и всей Организации Объединенных Наций. Семья Мохаммеда не получила никаких объяснений относительно причин и обстоятельств его смерти. Они заслуживают знать правду», – заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    По его словам, эль-Шами находился под стражей у хуситов с 6 июня 2024 года. Родственники погибшего сообщили, что он скончался более месяца назад, однако семья узнала о его смерти лишь на днях.

    Тюрк потребовал от хуситов обеспечить полную прозрачность и провести безотлагательное и всестороннее расследование обстоятельств смерти сотрудника ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил о ракетных ударах движения «Ансар Аллах» по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    В тот же день хуситы нанесли удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    В четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении запущенной хуситами баллистической ракеты.

    30 октября 2026, 00:26 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена провели шесть специальных военных операций. В ходе первой операции был нанесен точный удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Тануре на востоке королевства», – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Сариа уточнил, что вторая операция была направлена против объекта компании Saudi Aramco в Абкаике, передает РИА «Новости».

    По его словам, вооруженные силы хуситов нанесли также залповый ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде, «удар точно попал по цели», а также применили беспилотник по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, что нарушило работу воздушной гавани.

    Еще один удар баллистической ракетой, как заявил представитель хуситов, пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабиге на побережье Красного моря. Хуситы увязали эти операции с ответом на действия возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в Йемене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в направлении восточной части королевства.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Хуситы во вторник также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Рас-Таннура.

    Комментарии (4)
    29 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН

    МИД Франции: Париж не поддержит кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не согласен с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    «Мы этого не примем», – заявил Барро на слушаниях в Сенате Франции. По его мнению, назначение Орбана могло бы «ослабить или парализовать» ООН и обеспечило бы крупным державам возможность навязывать другим свою волю, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Париж ожидает от будущего генсека активной работы по реформированию и укреплению организации на основе многостороннего подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о возможном выдвижении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    В понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о праве членов всемирной организации самостоятельно принимать решение о кандидатуре Виктора Орбана.

    Замглавы МИД России Александр Алимов сообщил о сохранении технической возможности выдвижения Виктора Орбана на пост генсека ООН.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Катарский газовоз подвергся атаке в Персидском заливе

    В Персидском заливе неизвестные объекты атаковали катарский СПГ-танкер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В акватории Персидского залива катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами, никто из членов экипажа не пострадал.

    Танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda, принадлежащий катарской компании Nakilat, подвергся нападению неопознанных объектов во время прохождения через акваторию Персидского залива в пятницу вечером, передает ТАСС со ссылкой на заявление владельца судна.

    В результате инцидента никто из членов экипажа на борту не пострадал. Специалисты также не зафиксировали никаких последствий для окружающей среды после удара по газовозу.

    В компании подчеркнули, что судно полностью сохраняет управление, в настоящее время проводится оценка последствий инцидента. Nakilat продолжает прямую координацию с экипажем и органами морской безопасности в регионе для обеспечения защиты моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Корпус стражей исламской революции остановил два судна после их попытки войти в Персидский залив.

    Также Катар провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном.

    Кроме того, запущенная из Ирана крылатая ракета попала в нефтяной танкер Qatar Energy в территориальных водах Катара.

    Комментарии (3)
    1 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями

    Тегеран признал террористическими ВМС и ВВС Британии

    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями
    @ Linda McKie/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о решении признать Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Британии террористическими организациями, а разведку MI6 – враждебной группой.

    Внешняя разведывательная служба MI6 подпадает под закон об ужесточении наказания за шпионаж и сотрудничество с враждебными странами против национальной безопасности, передает ТАСС.

    Решение принял Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ на враждебные действия Лондона за последний год. В частности, британская сторона предоставляла базы и объекты на своей территории для участия в войне США и Израиля против Исламской Республики.

    Кроме того, Тегеран учел внесение Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций по британскому закону о государственных угрозах. В связи с этим ВМС и ВВС Британии подпали под закон об ответных действиях и признаны террористическими, а ответственность за последствия лежит на британском правительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился отвечать на угрозы противника без географических ограничений.

    Начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Али Абдоллахи заявил о подготовке нового списка целей.

    Ранее объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 98% к уровню до обострения конфликта.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Небензя: Россия не видит причин для дополнительных ограничений военного ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии оснований для введения дополнительных ограничений в отношении военных средств с использованием искусственного интеллекта.

    По словам Небензи, Россия исходит из того, что к военным разработкам с искусственным интеллектом в полной мере применимо действующее международное право, передает ТАСС.

    «Исходим из полной применимости международного права, включая международное гуманитарное право, к военным средствам с использованием ИИ. Не видим убедительных оснований для введения превентивных дополнительных ограничений и запретов в отношении упомянутых средств», – заявил Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

    Дипломат подчеркнул, что достижения технического прогресса не являются угрозой сами по себе. Риск для международного мира и безопасности возникает только тогда, когда передовые научные разработки попадают в ненадлежащие руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца заместитель главы МИД Александр Алимов выразил озабоченность попытками США переименовать понятие искусственного интеллекта.

    Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения информационных технологий. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России обсуждать создание международных правил регулирования искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 01:52 • Новости дня
    МИД сообщил о подвергшихся прессингу странах из-за резолюции ГА ООН по Кубе

    Tекст: Антон Антонов

    Многие государства подверглись жесткому давлению в связи с их поддержкой резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы, сообщил МИД России.

    «Знаем, что многие государства в этот раз подверглись жесткому прессингу с целью заставить их отказаться от голосования за эту резолюцию. Однако, несмотря на давление и шантаж, результаты волеизъявления вновь подтвердили практически единогласное решительное осуждение мировым сообществом незаконного и антигуманного эмбарго в отношении Гаваны», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

    В министерстве указали, что США безуспешно пытаются придать своим односторонним санкциям статус легитимного инструмента давления на неугодные правительства, а ситуация вокруг Кубы демонстрирует порочность такой практики. В МИД отметили, что беспрецедентное ужесточение экономического и силового нажима, включая агрессивную энергетическую блокаду, поставило граждан Кубы на грань выживания и вышло за рамки общечеловеческих представлений о морали и нравственности.

    Российское внешнеполитическое ведомство назвало конечной целью вмешательства во внутренние дела Кубы расшатывание внутриполитической обстановки, смену власти и навязывание стране внешнего пути развития, напомнив и о включении Кубы в американский список «спонсоров терроризма», затрудняющем внешнеторговые и финансовые операции.

    В МИД предупредили о риске масштабного миграционного кризиса в случае коллапса на острове и заявили о восхищении стойкостью и мужеством правительства и народа Кубы, которые продолжают отставать суверенитет и держать под контролем социально-экономическую ситуацию несмотря на давление Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к США прекратить блокаду Кубы.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о необходимости для США прислушаться к международному сообществу и снять эмбарго и санкции в отношении Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США отменить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Гринспан сохранила лидерство на седьмом голосовании за пост генсека ООН

    Гринспан сохранила лидерство на голосовании за пост генсека ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Экс-вице-президент Коста-Рики и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан сохраняет лидерство по итогам седьмого предварительного голосования по кандидатам на пост генерального секретаря организации.

    «Ребека Гринспан: 11 голосов за, ни одного воздержавшегося и четыре голоса против», – сообщил источник РИА «Новости».

    Второе место занял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он получил девять голосов за, четыре против и два воздержавшихся.

    На третьем месте оказалась постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт. Она набрала восемь голосов за, шесть против и один воздержавшийся.

    Неожиданным результатом стало выступление госминистра ОАЭ Ланы Нуссейбе, которая выдвинула свою кандидатуру на прошлой неделе. Она получила семь голосов за, шесть воздержавшихся и два против.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан сохранила лидерство по итогам шестого предварительного голосования. Москва назвала выборы генсека ООН шансом на избавление от диктата Запада.

    В конце сентября бывший вице-президент Коста-Рики вырвалась вперед в борьбе за эту должность после четвертого тайного голосования СБ ООН.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    В ООН предупредили о проблеме опустынивания в ряде регионов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Засуха угрожает отдельным районам Сибири, Забайкалья, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей и Алтая, заявила исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад.

    Проблема опустынивания особенно актуальна для засушливых регионов юга России, включая отдельные районы южной Сибири и Забайкалья, передает РИА «Новости». Фуад отметила, что деградация земель затрагивает сельскохозяйственные угодья, луга и леса в разных частях страны.

    «Калмыкия, отдельные районы Астраханской и Волгоградской областей сталкиваются с проблемами, связанными с засухой, ветровой эрозией и сокращением растительного покрова. Засуха также угрожает важным сельскохозяйственным районам юга Западной Сибири и Алтая», – добавила она.

    Продолжительные засушливые условия могут повысить риск лесных пожаров, нанести ущерб экосистемам и снизить продуктивность сельского хозяйства. В связи с этим важны профилактика, подготовка к засухам и устойчивое управление земельными и водными ресурсами.

    Фуад подчеркнула, что Россия обладает значительным опытом в решении этих проблем, а ее научные учреждения накопили экспертизу в области защиты почв, агроэкологии и защитного лесоразведения. В ООН приветствуют разработку в России комплексного национального плана по борьбе с опустыниванием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о повышении вероятности засух в южных регионах России из-за изменения климата.

    Глава РАН заявил о рекордных темпах потепления климата России.

    Глава Росгидромета Игорь Шумаков спрогнозировал значительное потепление климата на всей территории России в ближайшие десять лет.

    Комментарии (2)
    29 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    UKMTO: Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ормузском проливе танкер подвергся атаке неизвестным снарядом, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Представитель службы безопасности проинформировал UKMTO о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время следования на выход из Ормузского пролива», – передает ТАСС сообщение центра.

    В UKMTO добавили, что информации о раненых среди экипажа или экологическом ущербе не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлую пятницу управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке неизвестным снарядом на танкер в Ормузском проливе.

    В начале месяца поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Жертвами обрушения скалы в Каппадокии стали граждане Турции

    АТОР: Погибшие при обрушении скалы в Каппадокии оказались гражданами Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое погибших в результате обрушения скальной породы в турецкой Каппадокии оказались гражданами Турции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    В пресс-службе ассоциации уточнили, что информацию о гражданстве погибших предоставили местные власти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в популярной у туристов Каппадокии на территории Турции рухнуло скальное образование.

    Глава Минюста Турции Акын Гюрлек сообщил о гибели двух человек и ранении еще пятерых в результате обрушения скальной породы.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту

    Глава МИД Сирии аш-Шейбани заявил о планах вступить в Мекканский пакт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сирия рассматривает возможность присоединиться к Мекканскому пакту, в который входят Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, заявил министр иностранных дел в переходном правительстве арабской республики Асаад аш-Шейбани.

    Дамаск оценивает вероятность вступления в оборонительный альянс Турции, Саудовской Аравии и Пакистана – Мекканский пакт, отметил глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани. Об этом он заявил на международном форуме «Диалог в Манаме», передает ТАСС.

    «Этот вопрос обсуждается, мы оцениваем вероятность присоединения Сирии к Мекканскому пакту», – сказал дипломат.

    Аш-Шейбани подчеркнул, что сейчас ни одна страна в регионе не может рассматривать свою безопасность в изоляции, и Дамаск солидарен с государствами Персидского залива и Иорданией в противостоянии любой агрессии. По его словам, стабильность в Персидском заливе отвечает интересам национальной безопасности Сирии.

    Он также напомнил о тесных связях с Турцией в политической, экономической и военной сферах, указав при этом на развитие военно-технического сотрудничества с другими странами. Сегодня Сирия занимается восстановлением национальной армии и является надежным партнером в региональной безопасности, добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчу сообщил о планах присоединения новых участников к Мекканскому оборонному соглашению по аналогии с процедурой вступления в НАТО.

    Летом власти Бангладеш благосклонно восприняли идею вступления в альянс. А Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились считать вооруженное нападение на одну из стран агрессией против всех участников договора.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 07:42 • Новости дня
    Россия пообещала не пускать союзников Запада в Совбез ООН

    Москва выступила против принятия стран Запада в Совбез ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия будет противостоять попыткам западных стран включить своих союзников по НАТО и ЕС в состав Совета Безопасности (СБ) ООН под предлогом его реформирования, заявила заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.

    В настоящий момент не существует концепции реформы СБ ООН, которая поддерживалась бы большинством стран-членов, передает РИА «Новости» слова Евстигнеевой.

    Заместитель постпреда пояснила, что отсутствие согласованной модели связано с попытками западных государств «протащить под шумок» в Совбез своих союзников по НАТО и ЕС вместе с развивающимися странами.

    Евстигнеева подчеркнула, что западные государства и так «перепредставлены» в СБ ООН.

    «Россия, разумеется, такому сценарию будет противодействовать», – заключила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости аккуратного подхода к реформе Совета Безопасности ООН. В тот же день он выступил за более справедливое представительство африканских государств в Совбезе ООН.

    Ранее президент Турции Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН для его превращения в более инклюзивный орган.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе у побережья Омана произошло возгорание на судне, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент случился в 25 морских милях к северо-востоку от оманского города Хасаб, передает РИА «Новости».

    «По информации от стороннего источника, на судне, следовавшем в направлении выхода из пролива, возник пожар; причина возгорания на момент поступления сообщения неизвестна», – заявили в организации.

    Отмечается, что информации об ущербе или влиянии на экологию пока нет. Состояние экипажа также неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танкер в Ормузском проливе подвергся атаке неизвестным снарядом.

    В тот же день у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам избегать Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о секретной системе поставок оружия Ирану

    Reuters: Иран в обход санкций закупил оружие на 2 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран сформировал тайную сеть из 5 тыс. военных ведомств, которая позволила обойти западные санкции и американскую военно-морскую блокаду для импорта оборудования и взрывчатки на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

    Иранские власти создали засекреченную сеть для импорта аппаратного обеспечения, взрывчатых веществ и тяжелых грузовиков на сумму не менее 2 млрд долларов с января 2025 года, пишет Reuters.

    Закупки были необходимы для пополнения арсеналов беспилотников и ракет.

    Более 5 тыс. структур скрыты под аббревиатурой министерства обороны и используются для обхода ограничений. Утверждается, что значительная часть оборудования поступила из Китая, России и Германии по суше, морю и воздуху. При этом транзакции проходили без валютных переводов через доверенных лиц за границей.

    «Перед нами военная артерия режима во время этого конфликта и за много лет до него», – заявил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Миад Малеки.

    По словам эксперта, тайные военные агентства формируют систему внешней торговли, которая работает параллельно с формальной глобальной экономикой и позволяет Тегерану тратить доходы от нелегальной продажи нефти на военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Военно-морские силы Ирана захватили в Ормузском проливе американский подводный боевой робот.

    Летом США перепрофилировали часть мощностей компаний General Motors и Ford под выпуск ракет из-за истощения арсеналов во время операции в Иране.

    Комментарии (0)
    Главное
    Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке
    Первые российские моряки с арестованного в Индии танкера вернулись на родину
    Катарский газовоз подвергся атаке в Персидском заливе
    Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области
    В Ленинградской области испытали платформу для защиты военно-морских баз
    Расторгуев назвал причину смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова
    На Украине арестовали мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы