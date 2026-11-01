Figaro: В ходе акций протеста во Франции пострадали свыше 60 манифестантов

Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия

Эксперт Камкин: В Германии резко выросли поляризация и радикализация общества

Tекст: Андрей Резчиков

«То, что мы наблюдаем сегодня в немецких городах, – не просто стихийный и разовый эмоциональный всплеск молодежи. Это хорошо подготовленная попытка довести затянувшийся системный кризис в Германии до логической кульминации», – считает Александр Камкин, замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН.

Собеседник напомнил, что сама акция планировалась задолго до сегодняшнего дня: «Вокруг ее подготовки разворачивается практически детективная история: главный ответственный организатор сейчас скрывается от правоохранительных органов, постоянно меняет адреса, пароли и явки, а полиция безуспешно пытается выйти на его след».

При этом, по оценке эксперта, протест уже перерос масштаб исключительно немецкого бунта. «В Германию сейчас активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран, в частности, из Франции и Испании. Движение Gen Z regelt («Поколение Z решает») превратилось в сборную солянку, объединившую любителей «побузотерить», крайне левых радикалов, экологистов и представителей всевозможных субкультур», – рассказал Камкин.

Германист подчеркнул, что повестка зумеров во многом копирует французские протесты, но имеет свою специфику: это недовольство падением уровня жизни и образования, планами правительства вернуть обязательную службу через медкомиссии, а также общая усталость от канцлера Фридриха Мерца.

«Крупные города Германии фактически готовятся к чрезвычайному положению – туда стянуты усиленные наряды полиции, а дорогие бутики превентивно закрывают витрины бронированными ставнями», – отметил политолог.

По оценке германиста, риск того, что изначально мирный протест студентов будет полностью перехвачен леворадикалами, стопроцентный. «В Германии десятилетиями действуют десятки ультралевых группировок, включая «Антифа», чье любимое развлечение – устраивать жесткие стычки с силовиками и правыми оппонентами. Они регулярно атакуют съезды партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), устраивают погромы на Первомай и блокируют памятные шествия в Дрездене. Поляризация и радикализация немецкого общества в последние годы сильно выросли, и нынешний молодежный бунт станет для этих группировок идеальной площадкой для эскалации насилия», – полагает спикер.

Несмотря на то, что на улицах громко звучат требования об отставке канцлера, сам по себе этот бунт не приведет к развалу правящей коалиции ХДС. «Немецкий политический истеблишмент – и ХДС, и социал-демократы – являются категорическими противниками уличного насилия. Более того, власти и системные СМИ уже сейчас пытаются переложить всю вину за погромы на левые партии, попутно обвиняя протестующих в «исламистском антисемитизме» и других грехах», – пояснил Камкин.

Положение канцлера внутри партии и коалиции действительно крайне шаткое после провальных сентябрьских выборов, но «если Мерца и «свалят» в ближайшее время, то сделают это не улицы, а его собственные однопартийцы в ходе внутренних аппаратных войн».

«Происходящее в Германии, Франции и Италии – это не новый феномен, а продолжение давней европейской традиции. Европа уже проходила через подобные тектонические сдвиги: это и «Весна народов» (революции 1848 года), сотрясавшая Германию и Австро-Венгрию, и знаменитые студенческие бунты «Красного мая» 1968 года во Франции», – напомнил политолог.

По его словам, левая идеология 1968 года тогда глубоко укоренилась в европейских университетах. «Профессора, которые сами были участниками тех событий, за десятилетия преподавания фактически «наплодили» нынешнее протестное поколение ультралевых. Эти молодые люди выросли на деструктивных идеях постструктуралистов и других радикальных европейских мыслителей», – подчеркнул спикер.

По прогнозу Камкина, одновременный хаос в Германии и Польше затормозит механизмы принятия решений в Брюсселе, «но говорить о скором развале или коллапсе Евросоюза пока преждевременно». «Хотя очевидно: и немецкие, и польские, и французские события – это прямые симптомы глубочайшего экономического и идейного кризиса, в который погружается вся современная Европа», – резюмировал Камкин.

В Германии разворачивается масштабная волна общенациональных молодежных протестов под руководством движения «Поколение Z решает». Суббота стала кульминацией мобилизации: протестами охвачены более 30 городов, в том числе Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. Всего организаторы рассчитывают собрать по всей стране около 160 тыс. участников.

Протестующие в Берлине потребовали отказаться от возможного возвращения воинской повинности, увеличить инвестиции в образование, здравоохранение и защиту климата, а также принять меры против роста стоимости жизни. Некоторые участники выступили с призывами к отставке Мерца.

Кабинет министров, сформированный весной 2025 года, столкнулся с катастрофическим падением рейтингов после разгрома ХДС на региональных выборах в сентябре (на них триумфально победили ультраправые из АдГ). Опросы общественного мнения показывают, что около 78% немцев недовольны работой канцлера.

Вечером на площади Розенталер-плац запланирована еще одна акция под лозунгом «С поколения Z хватит», где ожидается участие пропалестинских активистов и левых радикалов.

Из-за того, что акции совпали с празднованием Хэллоуина, полиция стянула тысячи сотрудников, а люксовые магазины и ювелирные бутики в Берлине и Франкфурте заколотили витрины деревянными щитами, опасаясь мародеров. При этом организаторы «Поколение Z решает» настаивают на исключительно мирном характере акций.