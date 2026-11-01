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    В упразднении свободы совести Эстония превзошла всех в Европе
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    МВД раскрыло схему мошенников с сообщениями о прикреплении к поликлинике
    Ушаков заявил о готовности Путина ответить на звонок Зеленского
    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии
    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание
    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    1 ноября 2026, 15:12 • Новости дня

    В Лондоне задержали свыше 300 человек на пропалестинской акции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники британской полиции задержали 325 человек во время акции протеста в поддержку запрещенного пропалестинского движения Palestine Action, которая прошла у посольства США в Лондоне.

    «Вчера были задержаны в общей сложности 325 человек. Подавляющее большинство задержаний – 320 – было произведено за выражение поддержки запрещенной организации», – приводит РИА «Новости» сообщение Скотленд-Ярда.

    Демонстрация прошла в субботу у здания американской дипмиссии на юге британской столицы. Сотни участников выразили протест против действий США и Израиля на Ближнем Востоке.

    Движение Palestine Action было запрещено в Великобритании в 2025 году. Членство в нем или выражение поддержки этой организации считается уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет лишения свободы. Несмотря на это, сторонники группы регулярно устраивают протесты, сопровождающиеся массовыми задержаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Скотленд-Ярд сообщил о задержании 139 участников акции против запрета Palestine Action.

    В тот же день акция в поддержку движения началась у американского посольства в Лондоне.

    Летом в Лондоне задержали более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.

    31 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию

    Собчак призвала власти Латвии объяснить запрет на въезд

    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка Ксения Собчак иронично отреагировала на решение властей Латвии запретить ей и режиссеру Константину Богомолову въезд в страну, назвав этот шаг демонстрацией бессилия.

    Собчак написала в Max, что давно не посещает прибалтийскую республику, и попросила предъявить основания для включения ее семьи в черный список.

    «Вместо спасибо русским за то, что они деньги годами вкладывали, экономику затухающую прибалтийскую тянули… какая-то глупая демонстрация. Говорящая лишь о бессилии», – заявила журналистка.

    Собчак предположила, что решение латвийского внешнеполитического ведомства могло стать результатом желания устроить пиар на борьбе с «русской угрозой».

    «Храбрые латышские стрелки», – иронично отметила Собчак.

    «Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать – кто следующий? Познер, Венедиктов (признан иностранным агентом)?» – добавила телеведущая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для Собчак и Богомолова. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы в решении Браже запретить въезд российскому хоккеисту Александру Овечкину. В прошлом году латвийские власти закрыли въезд на свою территорию российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

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    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    31 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия

    Эксперт Камкин: В Германии резко выросли поляризация и радикализация общества

    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия
    @ Michael Kuenne/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Протест молодежи в Германии перерос масштаб исключительно немецкого бунта, в страну активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран, ФРГ станет для них идеальной площадкой для эскалации насилия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин.

    «То, что мы наблюдаем сегодня в немецких городах, – не просто стихийный и разовый эмоциональный всплеск молодежи. Это хорошо подготовленная попытка довести затянувшийся системный кризис в Германии до логической кульминации», – считает Александр Камкин, замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН.

    Собеседник напомнил, что сама акция планировалась задолго до сегодняшнего дня: «Вокруг ее подготовки разворачивается практически детективная история: главный ответственный организатор сейчас скрывается от правоохранительных органов, постоянно меняет адреса, пароли и явки, а полиция безуспешно пытается выйти на его след».

    При этом, по оценке эксперта, протест уже перерос масштаб исключительно немецкого бунта. «В Германию сейчас активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран, в частности, из Франции и Испании. Движение Gen Z regelt («Поколение Z решает») превратилось в сборную солянку, объединившую любителей «побузотерить», крайне левых радикалов, экологистов и представителей всевозможных субкультур», – рассказал Камкин.

    Германист подчеркнул, что повестка зумеров во многом копирует французские протесты, но имеет свою специфику: это недовольство падением уровня жизни и образования, планами правительства вернуть обязательную службу через медкомиссии, а также общая усталость от канцлера Фридриха Мерца.

    «Крупные города Германии фактически готовятся к чрезвычайному положению – туда стянуты усиленные наряды полиции, а дорогие бутики превентивно закрывают витрины бронированными ставнями», – отметил политолог.

    По оценке германиста, риск того, что изначально мирный протест студентов будет полностью перехвачен леворадикалами, стопроцентный. «В Германии десятилетиями действуют десятки ультралевых группировок, включая «Антифа», чье любимое развлечение – устраивать жесткие стычки с силовиками и правыми оппонентами. Они регулярно атакуют съезды партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), устраивают погромы на Первомай и блокируют памятные шествия в Дрездене. Поляризация и радикализация немецкого общества в последние годы сильно выросли, и нынешний молодежный бунт станет для этих группировок идеальной площадкой для эскалации насилия», – полагает спикер.

    Несмотря на то, что на улицах громко звучат требования об отставке канцлера, сам по себе этот бунт не приведет к развалу правящей коалиции ХДС. «Немецкий политический истеблишмент – и ХДС, и социал-демократы – являются категорическими противниками уличного насилия. Более того, власти и системные СМИ уже сейчас пытаются переложить всю вину за погромы на левые партии, попутно обвиняя протестующих в «исламистском антисемитизме» и других грехах», – пояснил Камкин.

    Положение канцлера внутри партии и коалиции действительно крайне шаткое после провальных сентябрьских выборов, но «если Мерца и «свалят» в ближайшее время, то сделают это не улицы, а его собственные однопартийцы в ходе внутренних аппаратных войн».

    «Происходящее в Германии, Франции и Италии – это не новый феномен, а продолжение давней европейской традиции. Европа уже проходила через подобные тектонические сдвиги: это и «Весна народов» (революции 1848 года), сотрясавшая Германию и Австро-Венгрию, и знаменитые студенческие бунты «Красного мая» 1968 года во Франции», – напомнил политолог.

    По его словам, левая идеология 1968 года тогда глубоко укоренилась в европейских университетах. «Профессора, которые сами были участниками тех событий, за десятилетия преподавания фактически «наплодили» нынешнее протестное поколение ультралевых. Эти молодые люди выросли на деструктивных идеях постструктуралистов и других радикальных европейских мыслителей», – подчеркнул спикер.

    По прогнозу Камкина, одновременный хаос в Германии и Польше затормозит механизмы принятия решений в Брюсселе, «но говорить о скором развале или коллапсе Евросоюза пока преждевременно». «Хотя очевидно: и немецкие, и польские, и французские события – это прямые симптомы глубочайшего экономического и идейного кризиса, в который погружается вся современная Европа», – резюмировал Камкин.

    В Германии разворачивается масштабная волна общенациональных молодежных протестов под руководством движения «Поколение Z решает». Суббота стала кульминацией мобилизации: протестами охвачены более 30 городов, в том числе Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. Всего организаторы рассчитывают собрать по всей стране около 160 тыс. участников.

    Протестующие в Берлине потребовали отказаться от возможного возвращения воинской повинности, увеличить инвестиции в образование, здравоохранение и защиту климата, а также принять меры против роста стоимости жизни. Некоторые участники выступили с призывами к отставке Мерца.

    Кабинет министров, сформированный весной 2025 года, столкнулся с катастрофическим падением рейтингов после разгрома ХДС на региональных выборах в сентябре (на них триумфально победили ультраправые из АдГ). Опросы общественного мнения показывают, что около 78% немцев недовольны работой канцлера.

    Вечером на площади Розенталер-плац запланирована еще одна акция под лозунгом «С поколения Z хватит», где ожидается участие пропалестинских активистов и левых радикалов.

    Из-за того, что акции совпали с празднованием Хэллоуина, полиция стянула тысячи сотрудников, а люксовые магазины и ювелирные бутики в Берлине и Франкфурте заколотили витрины деревянными щитами, опасаясь мародеров. При этом организаторы «Поколение Z решает» настаивают на исключительно мирном характере акций.

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    31 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира

    Aftonbladet: В IIHF допустили замену сборной Украины командой России на ЧМ

    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    @ Timo Stein/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Федерации хоккея Швеции и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андрес Ларссон заявил, что организация может исключить сборную Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

    Член совета напомнил, что украинские спортсмены стали последней командой, прошедшей квалификацию на мировое первенство, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet. «Да, ранее на уровне конгресса IIHF мы приняли решение: когда Россия вернется, она будет играть на том же уровне, на котором находилась прежде», – заявил Ларссон.

    Он подчеркнул необходимость проработки технических аспектов, учитывая фиксированное число участников и матчей на турнире, а также вопросы телевизионных прав. Функционер призвал не предрешать итоги заседаний конгресса, на которых в начале ноября обсудят возвращение сборной России.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к международным соревнованиям.

    После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

    Федерация хоккея Канады обратилась за разъяснениями о возможности участия россиян в молодежном чемпионате мира.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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    31 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом

    Стубб: Звонок Путину стал поворотным моментом по трем причинам

    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом
    @ Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным поворотным моментом по нескольким причинам.

    Финский лидер Александер Стубб в интервью Yle, которое было опубликовано на Rulehti.fi, заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал поворотным моментом по нескольким причинам, передает РБК.

    «Во-первых, это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию на войне. И, в-третьих, у нас появилась возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев», – заявил финский лидер.

    Стубб добавил, что контакт с Москвой инициировали Финляндия и Норвегия по просьбе Киева. При этом финская сторона не выступает в роли посредника и полностью поддерживает Украину.

    Содержание разговора обсуждалось с другими европейскими лидерами. По оценке Стубба, Евросоюз впервые получил прямое сообщение от России по поводу конфликта и ситуации в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о разъяснении первопричин конфликта на Украине в ходе беседы.

    Владимир Путин прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул, что в Европе есть люди, которые не стремятся нанести стратегическое поражение Москве, а хотят наладить конструктивный диалог.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.

    Также Мендель предложила отстранить руководителя государства от власти по состоянию здоровья.

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    31 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад после падения учительницы сквозь пол со второго этажа

    Глава СК запросил доклад после падения учительницы в школе Воронежской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту падения учительницы сквозь пол со второго этажа в школе Панинского района Воронежской области.

    Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе проверки инцидента в рабочем поселке Панино, сообщает Следственный комитет.

    В соцсетях появилась информация о том, что 30 октября 67-летняя учительница начальных классов упала со второго этажа из-за обрушения межэтажного перекрытия и получила травмы. Отмечается, что в здании начались ремонтные работы, и занятия не проводились.

    Следователи организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

    На место происшествия выехал прокурор Панинского района Владимир Бондарев. Как сообщает надзорное ведомство региона, прокуратура проверит соблюдение законодательства при выполнении ремонта и сроки работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о выписке из больниц почти всех школьников, пострадавших при обрушении балкона.

    В апреле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о халатности после обрушения жилых построек в Нижегородской области.

    В прошлом году СУСК по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела после частичного обрушения здания школы в Татарске.

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    31 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Задержанный в Польше якобы за шпионаж россиянин оказался споттером
    Задержанный в Польше якобы за шпионаж россиянин оказался споттером
    @ Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный в Польше по обвинению в шпионаже гражданин России оказался известным в своих кругах железнодорожным споттером.

    Задержанный в Польше по обвинению в шпионской деятельности гражданин России является обычным железнодорожным споттером (споттинг (англ). - наблюдение за крупными видами средств передвижения - прим. ВЗГЛЯД), пишет РИА «Новости» со ссылкой на знакомого с ситуацией фаната железных дорог.

    В пятницу польская полиция сообщила о задержании в Нижнесилезском воеводстве россиянина, который якобы фотографировал железнодорожную инфраструктуру.

    «В кругах любителей железнодорожного транспорта сразу удалось установить, о ком идет речь – кто это такой. Это просто фанат железной дороги. Он также увлекается другими видами транспорта, но больше всего – железной дорогой», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, мужчина давно известен коллегам как фотограф. В его социальных сетях опубликовано множество снимков транспорта из России, Германии и других стран.

    Задержанный в Польше россиянин долгое время жил в Германии и часто ездил в Западную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о задержании слушателя Военно-медицинской академии с украинским гражданством по подозрению в ведении разведки военных объектов.

    Летом польские правоохранительные органы засекретили разбирательства в отношении агентов Киева.

    Весной польские правоохранители арестовали троих местных жителей по подозрению в сборе данных о войсках НАТО по заданию Москвы.

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    1 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ Бордюжа сообщил о работе западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что спецназ многих западных стран действует на территории Украины и помогает Вооруженным силам в наведении ракет.

    Западные военные специалисты помогают ВСУ с разведкой и наведением ракет, а спецназ многих стран действует на украинской территории, передает РИА «Новости».

    «То, что спецназ многих стран действует на территории Украины, ни для кого не секрет», – заявил экс-генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

    Он отметил, что западные специалисты участвуют в наведении ракет на российские военные и мирные объекты, а также передают разведывательную информацию. По словам бывшего генсека ОДКБ, такие действия преднамеренно повышают ставки и могут стать причиной более крупномасштабного конфликта. Запад стремится вовлечь Москву в вооруженное противостояние для истощения российских ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил о множестве японских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

    Также российские штурмовики взяли в плен двух иностранных бойцов в Днепропетровской области.

    Кроме того, бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил об игнорировании НАТО попыток наладить рабочие контакты.

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    31 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Появилось видео бурого медведя с противотанковой миной в зубах

    Военный эксперт Безсонов показал фото медведя с противотанковой миной в пасти

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал кадры с фотоловушки, на которых запечатлен бурый медведь с противотанковой миной в зубах.

    Судя по снимку, необычный инцидент произошел в октябре 2025 года, пишет «Российская газета».

    «Русские ввели в бой боевых медведей. Теперь все методички НАТО нужно переписывать. Какой красавчик. Надеюсь, что с ним все будет хорошо и тм не сдетонирует», – пошутил военный эксперт в Max.

    Животное держит в пасти предмет, похожий на противотанковую мину ТМ-62, которая обычно детонирует при давлении от 200 до 500 кг.

    Первоисточником фотографии оказался аккаунт сержант-майора подразделения по разминированию боеприпасов Вооруженных сил США в соцсети X. Точное место съемки неизвестно, однако допускается, что кадры могли быть сделаны в зоне спецоперации на Украине.

    Суд оштрафовал жительницу поселка Магдагачи Амурской области на 15 тыс. рублей за распространение в интернете сгенерированной нейросетью фотографии медведя.

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    31 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска
    Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска
    @ Michal Gniadek/Keystone Press Agency/GlobalLook Press

    Tекст: Мария Иванова

    Партия бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству Дональда Туска на фоне кризиса вокруг Конституционного суда.

    «Мы направляем ходатайство о вотуме недоверия в отношении правительства Туска», – написал Моравецкий в социальной сети X. Он предложил сформировать до парламентских выборов техническое правительство под руководством бывшего вице-председателя партии «Право и справедливость» Марека Юрека, передает ТАСС.

    Для вынесения вотума недоверия Сейм должен проголосовать простым большинством голосов (231 из 450). В настоящее время у правящей коалиции Туска 240 мест в Сейме. Предыдущее голосование по вопросу доверия правительству запрашивал сам Туск после выборов президента в июне 2025 года.

    Политический кризис в Польше возник после решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны три человека.

    В связи с обострением кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.

    Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра Дональда Туска.

    В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда в Варшаве.

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    31 октября 2026, 21:01 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Приднепропетровской ТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области получила серьезные разрушения и прекратила работу, сообщил украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

    Омельченко заявил, что одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области прекратила работу, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Эксперт уточнил, что Приднепропетровская ТЭС получила серьезные разрушения. Сроки восстановления объекта остаются неизвестными. При этом официального подтверждения полной остановки станции пока нет.

    Тем временем в Днепропетровске и области уже вторые сутки продолжаются масштабные отключения электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два объекта украинского энергетического холдинга ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.

    В пятницу мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о полном отключении электроэнергии в городе.

    Минобороны сообщало, что ВС России поразили объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.

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    31 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    В Тбилиси напомнили Туску о поддержке диктатора

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» на фоне острого политического кризиса в Польше напомнила премьер-министру этой страны Дональду Туску о поддержке радикалов в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Туск выделяется попытками несправедливого давления на власти Грузии и поддержкой диктатора (экс-президента Михаила) Саакашвили», - заявил депутат от правящей партии Акакий Аладашвили.

    «У Туска не остается времени на то, чтобы заниматься интересами своей страны. Рано или поздно он получил бы такой кризис», – отметил парламентарий.

    Политолог Давид Чихелидзе отметил, что постпред ЕС в Грузии, польский дипломат Павел Херчинский отмалчивается по поводу событий в своей стране.

    «Пусть скажет, считает ли он это европейской демократией. Херчинский регулярно критикует Грузию по вопросам, которые не касаются его мандата», – заявил эксперт.

    Напомним, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.

    В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда в Варшаве.

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    1 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Оружейный миллиардер предложил 30 млрд евро за холдинг владельцев Ray-Ban

    Миллиардер Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинг Delfin

    Tекст: Катерина Туманова

    Чешский оружейный миллиардер Михал Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинговую компанию Delfin Sarl, владеющую производителем очков EssilorLuxottica.

    «Чешский миллиардер, владелец оружейного бизнеса Михал Стрнад, предложил 30 млрд евро за приобретение семейной холдинговой компании Delfin Sarl, владеющей фирмой по производству очков EssilorLuxottica SA, со скидкой в ​​30% от чистой стоимости активов», – передает Bloomberg.

    Стрнад готов приобрести контрольный пакет в размере не менее 62,5%, если часть из восьми наследников захочет сохранить свои доли.

    Предложение о сделке поступило в момент разногласий между наследниками основателя EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккьо, который скончался в 2022 году.

    Холдинг Delfin владеет активами на сумму более 40 млрд евро, включая доли в производителе Ray-Ban, страховой компании Assicurazioni Generali SpA, а также банках UniCredit SpA и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

    Один из наследников холдинга Леонардо Мария Дель Веккьо отклонил предложение чешского бизнесмена.

    «Дело жизни моего отца должно оставаться достоянием Италии», – заявил Дель Веккьо.

    Предложение Стрнада действительно в течение 30 дней и полностью профинансировано за счет заемного и акционерного капитала. Для одобрения сделки потребуется согласие всех восьми акционеров Delfin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Илон Маск допустил выделение розничным инвесторам до 30% акций компании SpaceX.

    В 2025 году стало известно, что Джорджо Армани предусмотрел в завещании продажу части своей компании премиальным брендам.

    Летом 2025 года компания Iveco Group заключила соглашение о продаже своего оборонного подразделения итальянской Leonardo S.p.A за 1,7 млрд евро.

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    31 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лавров назвал санкции и арест активов подрывом международной торговли

    МИД: Лавров на заседании G20 осудил перехват торговых судов и санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте заявил о деструктивных действиях, подрывающих международную торговлю, включая санкции и перехваты судов, сообщило Министерство иностранных дел.

    Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 дал комплексную оценку факторам глобальной напряженности в ключевых сферах мировой экономики.

    «С нашей стороны акцентирована важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам», – сообщили в МИД.

    В министерстве добавили, что Москва подчеркнула объединительный характер инициативы президента Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

    Отмечается, что в ходе заседания под председательством США прошла предметная дискуссия по широкому кругу актуальных международных проблем с учетом взаимосвязи экономических вызовов и геополитической нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра иностранных дел Александр Панкин назвал нерациональным нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с Лавровым на встрече G20 в Атланте.

    Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами.

    В МИД заявили, что Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран.

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    1 ноября 2026, 03:51 • Новости дня
    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Экс-главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному главе инстанции Богдану Свенчковскому входить в здание.

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда (КС) Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному председателю инстанции Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартоломею Соханьскому входить в здание суда, передает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

    В направленном агентству постановлении отмечается, что Свенчковский и Соханьский лишены права входить в здание, а остальные судьи обязаны заранее согласовывать время и условия входа.

    В субботу во время протестов Свенчковский безрезультатно пытался пройти в здание Конституционного суда.

    В субботу вечером на сайте суда было опубликовано распоряжение первого председателя Збигнева Капинского о созыве Генеральной Ассамблеи судей во вторник, 3 ноября, в 14:00.

    Судьи должны обсудить «угрозы конституционному порядку Республики Польша, в частности, в отношении соблюдения принципа демократического государства, управляемого законом, независимости судебной власти и надлежащего функционирования конституционных государственных органов» и принять резолюцию по этому вопросу, передает PAP.

    Капинский указал на то, что в связи с «исключительным характером обстоятельств» семидневный срок уведомления, предусмотренный законом, не был соблюден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны. Ультраправые пригрозили сократить срок полномочий польского Сейма.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о повторении в Польше незаконных методов украинских властей.

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