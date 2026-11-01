Участники демонстрации во французском Лионе сожгли флаги США и Израиля

Участники протестов против роста цен во Франции сожгли флаги США и Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Несколько человек в черных одеждах расстелили на стеклянной крыше остановки общественного транспорта флаги двух стран и начали топтать их ногами, передает ТАСС со ссылкой на CNEWS. Затем под одобрительные выкрики из толпы они сожгли флаги США и Израиля.

Всего в субботней демонстрации в Лионе участвовали 19 тыс. человек. В ходе марша произошли беспорядки и столкновения с полицией, девять человек были задержаны, пятеро получили легкие ранения, из них четверо – сотрудники полиции, уточняет Lyon Capitale.

В субботу по всей Франции возобновились акции протеста, в которых приняли участие более 320 тыс. человек. В Париже агрессивно настроенные протестующие забрасывали стражей порядка камнями и бутылками, в ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения происходили и в других городах. По всей стране были задержаны 565 человек.

Протесты 31 октября стали продолжением выступлений 17 и 24 октября, которые сопровождались столкновениями с полицией и разграблением магазинов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье французские правоохранительные органы задержали 565 участников масштабных манифестаций против повышения стоимости жизни.

В субботу сотрудники правоохранительных органов в Париже применили силу к подростку во время разгона манифестантов.

В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.