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    1 ноября 2026, 14:26 • Новости дня

    Участники демонстрации во французском Лионе сожгли флаги США и Израиля

    Участники протестов против роста цен во Франции сожгли флаги США и Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе акции против снижения покупательной способности и роста цен в Лионе участники демонстрации сожгли флаги США и Израиля, передает телеканал CNEWS.

    Несколько человек в черных одеждах расстелили на стеклянной крыше остановки общественного транспорта флаги двух стран и начали топтать их ногами, передает ТАСС со ссылкой на CNEWS. Затем под одобрительные выкрики из толпы они сожгли флаги США и Израиля.

    Всего в субботней демонстрации в Лионе участвовали 19 тыс. человек. В ходе марша произошли беспорядки и столкновения с полицией, девять человек были задержаны, пятеро получили легкие ранения, из них четверо – сотрудники полиции, уточняет Lyon Capitale.

    В субботу по всей Франции возобновились акции протеста, в которых приняли участие более 320 тыс. человек. В Париже агрессивно настроенные протестующие забрасывали стражей порядка камнями и бутылками, в ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения происходили и в других городах. По всей стране были задержаны 565 человек.

    Протесты 31 октября стали продолжением выступлений 17 и 24 октября, которые сопровождались столкновениями с полицией и разграблением магазинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье французские правоохранительные органы задержали 565 участников масштабных манифестаций против повышения стоимости жизни.

    В субботу сотрудники правоохранительных органов в Париже применили силу к подростку во время разгона манифестантов.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.

    30 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    «Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля

    Центризбирком Израиля: Правящая коалиция получила 53 места в Кнессете

    «Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала итоговые результаты выборов в Кнессет 26-го созыва, по которым коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху получила 53 места против 48 у оппозиции и 19 у арабских партий.

    Центральная избирательная комиссия Израиля в пятницу ночью объявила окончательные итоги парламентских выборов после подсчета бюллетеней из двойных конвертов, сообщает Israel National News. Первое место заняла партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с 27 мандатами, второе – «Яшар» Гади Айзенкота с 21 местом, третье – «Вместе» Нафтали Беннета с 12 местами. Объединенный список получил 11 мест, «Демократы» и «Раам» – по восемь, «Исраэль бейтену», «Оцма йехудит» и «Яадут ха-Тора» – по семь, «Шас» и Религиозно-сионистская партия – по шесть. Явка составила 77,9%, всего подсчитано 5 млн 716 тыс. 665 голосов.

    Комиссия также сообщила о расследовании Шин Бет по подозрению в манипуляциях на выборах, инициированном по указанию председателя комиссии судьи Ноама Сольберга. «Вчера глава Шин Бет представил председателю комиссии секретные разведданные, что привело к открытию расследования. С одобрения председателя основные моменты ранее также были представлены премьер-министру Биньямину Нетаньяху, лидеру оппозиции Яиру Лапиду и главе партии «Яшар» Гади Айзенкоту», – заявил исполняющий обязанности гендиректора комиссии Дин Ливне. По его словам, расследование не затронет итоги выборов и не касается конкретного сектора населения; окончательные результаты планируется передать президенту страны в среду, 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Нетаньяху остался исполняющим обязанности премьер-министра Израиля после того, как его правый блок набрал 53 места в Кнессете, не добившись большинства. В среду лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду на то, что рекордный результат арабских партий позволит противникам Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте. «Ликуд» Нетаньяху вышел в лидеры на выборах после подсчета почти половины голосов.

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    29 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН

    МИД Франции: Париж не поддержит кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не согласен с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    «Мы этого не примем», – заявил Барро на слушаниях в Сенате Франции. По его мнению, назначение Орбана могло бы «ослабить или парализовать» ООН и обеспечило бы крупным державам возможность навязывать другим свою волю, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Париж ожидает от будущего генсека активной работы по реформированию и укреплению организации на основе многостороннего подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о возможном выдвижении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    В понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о праве членов всемирной организации самостоятельно принимать решение о кандидатуре Виктора Орбана.

    Замглавы МИД России Александр Алимов сообщил о сохранении технической возможности выдвижения Виктора Орбана на пост генсека ООН.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    31 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за передачу интернет-трафика

    Le Figaro: Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за интернет-трафик

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты во Франции приняли поправку к налоговому кодексу, обязывающую технологические компании платить 5,5 цента за каждый гигабайт переданного пользователям интернет-трафика.

    Французские парламентарии одобрили введение дополнительного сбора для «цифровых производителей данных», обязав их перечислять в бюджет 5,5 цента за каждый доставленный пользователям гигабайт интернет-трафика, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Новая норма коснется таких корпораций, как Google, Meta и Netflix. Отслеживать объемы потребляемого трафика и направлять эти сведения в налоговую службу должны будут местные провайдеры.

    Инициативу поддержали лишь 11 депутатов, против выступили 10 человек, при этом всего в Национальном собрании Франции насчитывается 577 мест. Ожидается, что налог принесет казне 10 млрд евро, так как ежегодный объем передаваемого абонентам страны трафика оценивается местным телекоммуникационным регулятором примерно в 200 млрд гигабайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Еврокомиссия запланировала ввести налог на американские технологические компании под видом общего сбора с крупных корпораций для избежания негативной реакции Вашингтона.

    Летом президент США Дональд Трамп выразил недовольство Эммануэлю Макрону в связи с французскими налогами на американские IT-корпорации.

    В прошлом году США намеревались заключить с ЕС соглашение о решениях по цифровым налогам.

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    29 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авиакомпания Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно», – заявили в компании.

    Кроме того, рейсы в Дубай и обратно остаются приостановленными до 7 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта в Эр-Рияде после серии атак.

    В начале месяца пассажирские рейсы перенаправлялись на посадку в международные аэропорты Медины и Джидды.

    Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa решила приостановить рейсы в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    29 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Минфин Франции: ЕС за три месяца высвободит из запасов 42 млн баррелей топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны Евросоюза в ближайшие три месяца направят из стратегических запасов на рынок более 42 млн баррелей топлива для снижения цен, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    Половину от этого объема составит дизельное топливо. Решение было принято на встрече G7 в начале октября под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

    Лескюр отметил, что Европа менее чем за месяц смогла скоординировать «очень важное высвобождение стратегических резервов». На совете по энергетике в Люксембурге также планируется обсудить снижение зависимости от ископаемых видов топлива и развитие возобновляемой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Франции допустили возможность не восполнять стратегические запасы дизельного топлива после выделения 10 млн баррелей для снижения цен.

    На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    В прошлом месяце Европейская комиссия призвала страны Евросоюза сократить потребление газа и электричества.

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    29 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Турция отвергла обвинения во вмешательстве в израильские выборы

    Турция назвала дезинформацией слухи о влиянии на выборы в Израиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции опровергло сообщения СМИ о якобы попытках Анкары повлиять на результаты парламентских выборов в Израиле.

    Турецкие власти назвали безосновательными публикации о попытках повлиять на исход голосования в израильский парламент, передает ТАСС. «Распространяемые в некоторых международных СМИ и на социальных платформах утверждения о том, что Турция вмешивалась в выборы в Израиле, полностью лишены оснований. Эти утверждения являются частью преднамеренной кампании по дезинформации, направленной на манипулирование общественным мнением», – говорится в заявлении ведомства.

    В управлении не привели полный список изданий, распространявших подобные сведения, однако прикрепили к публикации скриншот сообщения газеты The Jerusalem Post о подозрениях в адрес турецкой стороны.

    Выборы в Кнессет прошли 27 октября с рекордной с 1999 года явкой в 77,7%. По итогам подсчета 97,3% бюллетеней коалиция Биньямина Нетаньяху получает 53 места из 120, оппозиционный блок Гади Айзенкота – 48 мандатов, а арабские партии – 19 кресел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сохранил пост исполняющего обязанности главы правительства.

    В среду экзитполы указали на шансы лидера оппозиционного блока Гади Айзенкота сформировать кабинет министров лишь в союзе с арабскими партиями.

    Политический аналитик телеканала Channel 12 Амит Сегал назвал насмешкой многолетние прогнозы социологических служб из-за расхождения с итогами выборов.

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    31 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Протестующие в Бордо разбили пиньяту в виде головы Макрона

    Le Figaro: В Бордо протестующие разбили пиньяту в виде головы Макрона

    Tекст: Вера Басилая

    Участники акции протеста против роста стоимости жизни во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    Инцидент произошел в субботу на площади Виктуар в центре французского города. Участники манифестации, выражающие недовольство ухудшением экономической ситуации, уничтожили фигуру с поддельными банкнотами внутри ударами меча и сковороды, передает Le Figaro.

    В это же время массовые акции недовольства проходят и в других городах государства.

    Сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о ранениях 1193 сотрудников правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции.

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    29 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    МВД Франции назвало число пострадавших при беспорядках полицейских

    МВД Франции: Почти 1,2 тыс. полицейских пострадали при беспорядках

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе акций протеста во Франции с конца сентября пострадали 1193 сотрудника правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

    «Пострадали более тысячи полицейских и жандармов, а если конкретно – 1193 человека. К счастью, зачастую речь шла скорее о легких травмах, однако были и очень тяжелые случаи», – приводит ТАСС заявление Нуньеса, сделанное в ходе пресс-конференции.

    Некоторым полицейским потребовалась госпитализация. Травмы связаны с тем, что участники акций бросали в правоохранителей камни, петарды и сбрасывали с крыш каминные трубы.

    Министр подчеркнул намерение властей жестко пресекать беспорядки и задействовать все средства для поиска правонарушителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД Франции сообщило о задержании более 1,4 тыс. участников массовых акций протеста против роста стоимости жизни.

    В субботу два человека получили тяжелые ранения в ходе подавления беспорядков во Франции. В тот же день около тысячи человек задержали во время манифестаций против роста цен.

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    31 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Полиция в Париже разогнала участников акции протеста слезоточивым газом

    Полиция в Париже применила слезоточивый газ против манифестантов

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    Полиция во французской столице применила слезоточивый газ и шумовые гранаты на акции протеста против снижения покупательной способности населения, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в конце маршрута манифестации у Порт-де-Шарантон на востоке Парижа, где радикально настроенные участники стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками.

    Нынешняя акция стала продолжением масштабных выступлений 17 и 24 октября, которые в ряде французских городов сопровождались столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.

    В прошлую субботу сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни в Париже.

    17 октября в ходе масштабных протестов во французском Сент-Этьене молодой человек лишился кисти руки в результате взрыва полицейской гранаты.

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    31 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    В Париже тысячи человек вышли на акцию против роста стоимости жизни

    На окраине Парижа прошла масштабная манифестация против повышения цен

    Tекст: Мария Иванова

    Очередная крупная демонстрация с требованием увеличить заработные платы и остановить рост цен состоялась на восточной окраине французской столицы.

    Во Франции третью неделю подряд проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни, передает РИА «Новости».

    К акциям присоединились профсоюзы, представители движения «желтых жилетов» и учащиеся. Манифестация в Париже состоялась на восточной окраине города, поскольку суд запретил проводить ее ближе к центру. Демонстранты несли флаги и плакаты с призывами увеличить заработные платы и снизить цены в стране.

    «Необходимо, чтобы мы были здесь, даже если мы не согласны с маршрутом… Я думаю, что важно прийти сюда, чтобы осудить правительство, которое ни к чему не прислушивается и чье единственное желание – репрессии, репрессии и еще раз репрессии», – заявил представитель «желтых жилетов» Джон.

    Участница протестов Сабина добавила, что митингующие требуют обеспечить студентам хорошие условия для обучения, а также повысить покупательную способность граждан. Место проведения акции оцепило большое количество сотрудников правоохранительных органов в полной экипировке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье предупредил о приближении страны к грани финансового кризиса на фоне массовых протестов.

    На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов в Париже применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

    Ранее по всей Франции в ходе акций против роста цен зафиксировали случаи грабежей магазинов.

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    31 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала причастного к захвату заложников командира ХАМАС

    В Газе ликвидирован причастный к захвату заложников командир ХАМАС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали командиров военного крыла палестинского движения ХАМАС Ихаба Джамиля Абу Такию и Ибрагима Джихада Мухаммеда Абу Ошайбу в секторе Газа.

    Удар по району Нусейрат был нанесен в четверг. В результате атаки погиб командир отделения военного крыла ХАМАС Ихаб Джамиль Абу Такия, который был причастен к удержанию большого числа заложников в начале войны 7 октября 2023 года, включая Ноа Аргамани и Андрея Козлова, сообщает Армия обороны Израиля в Telegram-канале.

    Кроме того, был ликвидирован командир взвода Ибрагим Джихад Мухаммед Абу Ошайба. Военные подчеркнули, что оба радикальных лидера организовывали атаки против израильских военнослужащих и мирных граждан, стремясь восстановить потенциал организации.

    Перед атакой были предприняты шаги для минимизации ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточных боеприпасов и средств воздушного наблюдения. Войска Южного командования остаются в этом районе для продолжения операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа командиров военной разведки и инженерных сил ХАМАС.

    До этого военные ЦАХАЛ уничтожили ответственных за перевод средств от Ирана и Турции радикалов. Израиль 19 октября ликвидировал трех боевиков ХАМАС на севере Газы.

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    30 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Суд отменил запрет на демонстрацию профсоюзов в центре Парижа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Парижа отменил запрет полиции на проведение демонстрации профсоюзов в центре города 31 октября.

    Шествие в знак протеста против снижения покупательной способности населения должно пройти по первоначальному маршруту от площади Бастилии до площади Нации. Планируется, что акция начнется в 14:00 по местному времени (16:00 мск), пишет ТАСС со ссылкой на Le Monde.

    Ранее префектура парижской полиции запретила этот маршрут, разрешив акцию на восточной окраине столицы между площадями Порт-де-Баньоле и Порт-де-Шарантон, чтобы избежать возможных беспорядков.

    По данным France Presse, префектура оспорит это решение в Административном апелляционном суде Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Административный суд Парижа приостановил запрет полиции на проведение манифестации студенческой ассоциацией Interfac IDF.

    Позже в субботу правоохранительные органы французской столицы в последний момент отказались от договоренностей со студентами и профсоюзами, запретив им проводить субботнюю манифестацию в центре города.

    В тот же день сотрудники полиции применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

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    31 октября 2026, 23:31 • Новости дня
    Новые протесты во Франции собрали 320 тыс. человек

    МВД: В новых протестах во Франции участвовали 320 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу по всей Франции прошла новая волна протестов, в которой, по оценкам властей, приняли участие 320 тыс. человек, в конце акций произошли столкновения с полицией.

    На фоне недавних городских беспорядков и грабежей во Франции прошла третья волна социальных протестов. По данным Министерства внутренних дел, число участников марша составило 320 тыс. человек, что ниже показателя прошлой недели, сообщил телеканал TF1.

    В свою очередь, организаторы из молодежной межсоюзной группы заявили о мобилизации «почти полмиллиона» манифестантов.

    В Париже, согласно информации префектуры полиции, собралось около 70 тыс. протестующих, тогда как организаторы оценили их число в 200 тыс. Шествие между воротами Баньоле и Шарантон было относительно мирным, однако в конце процессии начались столкновения. В полицейских полетели различные предметы, включая по меньшей мере один коктейль Молотова. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

    В Лионе, где собралось 19 тыс. участников, и в Ренне (13,5 тыс.) также зафиксированы столкновения враждебно настроенных групп с полицией при разгоне демонстраций.

    В Марселе марш около 10 тыс. человек прошел без происшествий до возникновения напряженности к вечеру. По данным МВД, по всей стране задержали 296 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже. В четверг министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе протестов с конца сентября. В понедельник, 26 октября, он заявил о задержании 1435 человек во время массовых протестов в выходные.

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    31 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Полиция Парижа применила силу к подростку при разгоне протестов

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники правоохранительных органов в Париже применили силу к подростку во время разгона манифестантов после демонстрации против роста стоимости жизни.

    Мальчик пытался поднять с земли картонку с лозунгами, но потерял равновесие и упал, когда полицейский намеренно встал на нее ногами. После этого четыре правоохранителя окружили подростка и начали силой поднимать его с асфальта, передает РИА «Новости».

    Когда подросток встал на ноги, один из полицейских сильно толкнул его, из-за чего тот отлетел на пару метров и снова упал. Окружающие возмутились жестоким обращением с ребенком и подошли помочь ему подняться.

    Во Франции третью субботу подряд проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К ним присоединились профсоюзы, сторонники движения «желтых жилетов», а также студенты и школьники. По данным МВД, на манифестации по всей стране вышли 320 тыс. человек, из которых 70 тыс. в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники акции протеста против роста стоимости жизни во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    В Париже тысячи человек вышли на очередную крупную демонстрацию с требованием увеличить заработные платы и остановить рост цен.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.

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    31 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Французские студенты призвали заблокировать вузы и лицеи

    BFMTV: Студенческие профсоюзы Франции призвали заблокировать вузы и лицеи

    Tекст: Мария Иванова

    Студенческие профсоюзы Франции призвали учащихся блокировать работу учебных заведений со вторника.

    Студенческие профсоюзы Франции призвали учащихся блокировать работу учебных заведений со вторника, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Мы призываем к новым блокировкам университетов и лицеев уже со вторника. В четверг мы также будем блокировать учебные заведения, а затем присоединимся к демонстрации 5 ноября, организованной по призыву профсоюзов», – заявила представитель студенческого объединения Сабрина Харбаш.

    По словам генерального секретаря Национального союза студентов Франции Манон Море, правительство до сих пор не дало конкретного ответа на требования молодежи.

    Протестное движение во Франции началось в сентябре с выступлений учащихся, недовольных нехваткой преподавателей и перегруженным расписанием. Студенческие организации также требуют реформирования системы поступления в университеты, увеличения числа мест в государственных вузах и повышения стипендий. Впоследствии к протестам присоединились профсоюзы и представители движения «желтых жилетов», выступающие против снижения покупательной способности населения и роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.

    В среду Independent написала о масштабных протестах молодежи в странах Европы.

    На прошлой неделе глава французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Софи Бине призвала к проведению общенациональной забастовки.

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