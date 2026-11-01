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    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance
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    1 ноября 2026, 15:30 • Новости дня

    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance

    Экономист Лизан: ФБР пытаются сделать КНДР крайней во взломе Binance

    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможно, ФБР не удалось найти источник взлома криптобиржи Binance. В этой ситуации ведомство по привычке обвинило КНДР. Запад, в свою очередь, не поверит ни в какое ответное заявление Пхеньяна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в США Пхеньяну приписали кражу 6 млрд долларов в виртуальных активах.

    «Заявления ФБР о якобы причастности КНДР к краже 6 млрд долларов с криптобиржи Binance не слишком убедительны. Бюро не сообщило о проведении какого-либо комплексного расследования, не предоставило технические аспекты, которые бы оценили непредвзятые сторонние ИТ-специалисты. В отчете службы указаны только краткие, ничем не подкрепленные обвинения и список ETH и BTC-адресов», – отметил экономист Иван Лизан.

    По его словам, для подобной кражи необязательно иметь крупную группу хакеров и технический центр, оборудованный множеством компьютеров. «Найти дыры в системе безопасности криптобиржи можно с помощью буквально нескольких специалистов и продвинутой нейронной сети. Другими словами, это мог сделать много кто практически в любой стране мира», – указал спикер.

    «Возможно, в реальности ФБР не удалось найти источник взлома. В этой ситуации американским спецслужбам удобнее всего сделать КНДР крайней, используя ее как сторону, которая все стерпит. Запад, в свою очередь, не поверит ни в какое ответное заявление Пхеньяна», – детализировал собеседник.

    Эксперт добавил, что руководство самой Binance вряд ли причастно к краже. «Операция влечет сильные репутационные издержки. К тому же будь у биржи убытки, ее владельцы могли бы их покрыть за счет зарезервированных средств», – объяснил Лизан.

    Ранее ФБР в своем официальном заявлении сообщило, что КНДР якобы несет ответственность за кражу более 6 млрд долларов в виртуальных активах с криптовалютной биржи на Binance. Это крупнейшая в истории кража криптоактивов.

    «ФБР совместно с партнерами из Секретной службы США и Налогового управления наблюдали, как мошенники, использующие схему TraderTraitor, конвертируют украденные активы, в основном в Ethereum. Ожидается, что эти активы будут отмываться с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена, готовя их к дальнейшим этапам отмывания», – говорится в релизе.

    В связи с этим ФБР призвало частные компании, включая операторов THORNode, RPC-узлов, биржи мгновенного обмена, DeFi-сервисы, фирмы, занимающиеся анализом блокчейна, и других поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, блокировать транзакции с адресами, используемыми участниками программы TraderTraitor.

    Бюро также приложило полный список ETH и BTC-адресов. «По указанным адресам хранятся или хранились активы, полученные в результате кражи, и они управляются северокорейскими деятелями, занимающимися торговлей ценными бумагами, или тесно с ними связаны», – сказано в заявлении. Со своей стороны, Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от атаки.

    При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в процессе расследования возможной причастности северокорейских хакеров к краже. «Мы не знаем. Мы изучаем это», – сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, следует ли приписывать взлом северокорейским хакерам.

    В прошлом году ФБР обвинило Пхеньян в краже криптовалюты Ethereum на 1,5 млрд долларов с биржи ByBit. Причиной была названа финансово мотивированная хакерская группа, известная под никами Lazarus Group, APT38, BlueNoroff и Stardust Chollima. По словам американской стороны, группировка якобы спонсируется властями Северной Кореи.

    1 ноября 2026, 01:11 • Новости дня
    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance

    ФБР назвало КНДР ответственной за кражу 6 млрд долларов у Binance

    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея стоит за кражей более 6 млрд долларов в виртуальных активах у криптовалютной биржи Binance, заявило ФБР.

    ФБР подтвердило причастность КНДР к похищению виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов с криптовалютной биржи Binance.

    «Федеральное бюро расследований публикует информацию о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) несет ответственность за кражу виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов США с криптовалютной биржи Binance примерно 29 октября 2026 года. ФБР называет эту специфическую северокорейскую вредоносную киберактивность «торговым предательством», – сказано в заявлении ведомства.

    В ФБР уточнили, что их агенты совместно с партнерами из Секретной службы (USSS) и Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) наблюдали за тем, как участники хакерской группы TraderTraitor конвертировали украденные активы в основном в Ethereum (ETH).

    Ожидается, что затем эти активы будут дополнительно отмыты путем их конвертации с использованием сервисов DeFi и Instant swap, поскольку они подготавливают их к дальнейшим этапам отмывания, сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу биржа Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от недавней хакерской атаки. В пятницу ФБР начало выяснять масштабы и возможные последствия взлома площадки. В тот же день пользователей биржи предупредили о риске мошенничества с предложением помощи в возврате похищенных хакерами средств.

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    30 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Во взломе криптобиржи Binance обвинили северокорейских хакеров

    TRM Labs: Хакеры из КНДР украли у биржи Binance рекордные 6,36 млрд долларов

    Во взломе криптобиржи Binance обвинили северокорейских хакеров
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Северокорейская хакерская группировка TraderTraitor похитила свыше 6,3 млрд долларов у крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, совершив самую масштабную кражу в истории отрасли.

    Северокорейская хакерская группировка вывела около 6,36 млрд долларов с кошельков криптовалютной биржи Binance. Кража произошла после того, как злоумышленники получили доступ к ноутбуку одного из инженеров площадки, пишет The Guardian со ссылкой на аналитическую компанию TRM Labs.

    Аналитики назвали инцидент крупнейшим хищением цифровых активов в истории, ущерб от которого примерно в четыре раза превышает потери от взлома площадки Bybit в 2025 году. В Binance подтвердили факт атаки и приостановили вывод средств в ряде сетей. Представитель биржи заверил, что средства пользователей находятся в полной безопасности. Соучредитель площадки Йи Хе пообещала покрыть все убытки от взлома. К настоящему моменту компании удалось обнаружить около 3 млрд долларов из похищенных активов.

    На фоне новостей о масштабном взломе большинство основных криптовалют потеряли в цене. По данным портала Coinmarketcap, курс биткоина за сутки снизился на 2,35% и составил 77,9 тыс. долларов, Ethereum подешевел на 3,6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance сообщила об ущербе примерно в 6,3 млрд долларов из-за взлома ноутбука инженера.

    Курсы биткоина и других криптовалют снизились после сообщений о возможном взломе кошельков площадки.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    30 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Эксперт: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance
    Эксперт: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance
    @ Rick Rycroft/AP/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Взлом Binance показывает, что безопасность криптобиржи зависит не только от технологий, но и от действий сотрудников, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик и техноблогер Эльдар Муртазин. По его оценке, именно человеческий фактор позволил злоумышленникам провести атаку. Эксперт назвал инцидент тревожным сигналом, несмотря на обещание площадки возместить убытки, и призвал владельцев криптовалют внимательно оценивать риски, прежде чем доверять таким активам реальные деньги.

    «Взлом действительно возможен, технически это вполне реальная история. Если же говорить о самом слабом звене в технологических системах, то это всегда человек. Человек, который недостаточно защитил свой компьютер, планшет или смартфон и использует одни и те же пароли. Исключить человеческий фактор невозможно, эта история стара как мир. Система создается для того, чтобы люди ею пользовались в том или ином виде, и если мы закроем ее от людей, то не сможем пользоваться ею вообще никак», – говорит Эльдар Муртазин.

    Эксперт напомнил, что Binance заявила о сохранности клиентских средств и пообещала компенсировать потери всем пострадавшим. Тем не менее произошедшее стоит воспринимать как тревожный сигнал.

    «Иронично, что всего за день до инцидента основатель и бывший гендиректор Binance напоминал о простейших правилах цифровой гигиены, в частности призывал не переходить по ссылкам из электронных писем. Однако в данном случае именно человеческий фактор сделал взлом возможным», – отмечает собеседник.

    Отдельно аналитик остановился на российских владельцах криптовалют. По его мнению, они вкладывают реальные деньги в активы, не имеющие под собой достаточной основы, причем некоторые делают это из азарта или без четкого понимания рисков.

    Муртазин отметил, что биткоин ничем не обеспечен, а личность его создателя и первоначальные цели остаются неизвестными. Тем не менее люди доверяют ему свои сбережения, рискуя потерять их при резком обвале курса.

    «Поэтому совет достаточно простой. Если вы не понимаете и не осознаете своих рисков, играть в это точно не стоит, ведь вы не знаете правил игры», – заключил Муртазин.

    Ранее было объявлено, что северокорейская хакерская группировка TraderTraitor вывела около 6,36 млрд долларов с кошельков криптобиржи Binance, получив доступ к ноутбуку одного из инженеров площадки. В Binance подтвердили факт атаки, там сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к сервисному контейнеру через скомпрометированный ноутбук DevOps-инженера и инициировать несанкционированный вывод средств.

    Доказательств утечки закрытых ключей от кошельков биржа не обнаружила, а совместно с партнерами ей удалось заморозить активы примерно на 3 млрд долларов. В компании пообещали покрыть все убытки из фонда SAFU и собственных средств.

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    1 ноября 2026, 00:31 • Новости дня
    КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с разбросной боеголовкой

    ЦТАК: КНДР испытала тактическую баллистическую ракету

    КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с разбросной боеголовкой
    @ Kcnawatch. co/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное ракетное управление КНДР провело испытания тактической баллистической ракеты для оценки эффективности рассеивающейся боевой части (разбросной боеголовки).

    Главное ракетное управление КНДР 31 октября провело испытания тактической баллистической ракеты для оценки эффективности боевого применения рассеивающейся боевой части, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Испытаниями руководил первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Сик. В ходе тестов подтвердилась способность боеголовки второго типа с высокой плотностью поражать целевую зону площадью 12–13 га.

    Начальник Главного ракетного управления отметил, что до конца года военные подразделения получат возможность использовать различные типы боевых частей в зависимости от целей операции и характеристик объектов поражения.

    В ведомстве подчеркнули, что стрельбы прошли в рамках регулярной научно-исследовательской деятельности по увеличению мощности оружейных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило о запуске Пхеньяном около десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

    Ким Чен Ын назвал развитие военных дронов и ИИ приоритетом КНДР.

    В сентябре КНДР провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты для проверки обновленного важного элемента.

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    30 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Основатель Binance призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Основатель Binance Чжао призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой прекратить троллинг в связи со взломом платформы.

    «Илон, я отношусь к тебе с большим уважением, но это неудачное время для троллинга. Пожалуйста, прекрати», – передает РИА «Новости» сообщение Чжао в социальной сети.

    Таким образом он отреагировал на публикацию Маска, в которой бизнесмен оставил эмодзи со сжатыми зубами под заявлением Чжао о том, что Binance намерена покрыть все расходы из-за взлома.

    Чжао напомнил, что биржа инвестировала 500 млн долларов в покупку Маском социальной сети Twitter. Стоимость акций SpaceX, которые Binance приобрела в рамках этих инвестиций, превышает 1 млрд долларов. Чжао также выразил надежду на «небольшую поддержку» со стороны предпринимателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств из-за проблем с безопасностью.

    Позднее биржа сообщила о взломе ноутбука одного из инженеров и оценила ущерб в 6,3 млрд долларов.

    Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.

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    31 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за передачу интернет-трафика

    Le Figaro: Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за интернет-трафик

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты во Франции приняли поправку к налоговому кодексу, обязывающую технологические компании платить 5,5 цента за каждый гигабайт переданного пользователям интернет-трафика.

    Французские парламентарии одобрили введение дополнительного сбора для «цифровых производителей данных», обязав их перечислять в бюджет 5,5 цента за каждый доставленный пользователям гигабайт интернет-трафика, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Новая норма коснется таких корпораций, как Google, Meta и Netflix. Отслеживать объемы потребляемого трафика и направлять эти сведения в налоговую службу должны будут местные провайдеры.

    Инициативу поддержали лишь 11 депутатов, против выступили 10 человек, при этом всего в Национальном собрании Франции насчитывается 577 мест. Ожидается, что налог принесет казне 10 млрд евро, так как ежегодный объем передаваемого абонентам страны трафика оценивается местным телекоммуникационным регулятором примерно в 200 млрд гигабайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Еврокомиссия запланировала ввести налог на американские технологические компании под видом общего сбора с крупных корпораций для избежания негативной реакции Вашингтона.

    Летом президент США Дональд Трамп выразил недовольство Эммануэлю Макрону в связи с французскими налогами на американские IT-корпорации.

    В прошлом году США намеревались заключить с ЕС соглашение о решениях по цифровым налогам.

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    29 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    На владельца «Википедии» составили четыре протокола за неудаление информации

    Tекст: Ольга Иванова

    Таганский суд Москвы рассмотрит в ноябре четыре административных дела в отношении компании Wikimedia Foundation за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.

    Рассмотрение четырех административных протоколов в отношении владельца «Википедии» назначено на 10 ноября, передает РИА «Новости». В материалах дела указано, что компанию привлекают к ответственности по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях за неудаление информации, которую закон обязывает удалять.

    За каждое подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Мосгорсуде сообщили о штрафе для владеющей «Википедией» компании за отказ удалить запрещенные в России материалы.

    В конце прошлого года европейские «Зеленые» потребовали от Еврокомиссии ужесточить давление на американские IT-компании.

    Весной прошлого года Роскомнадзор заявил об отказе «Википедии» удалять материалы с фейками о спецоперации на Украине.

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    29 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин заявил о суверенитете России в цифровых технологиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия становится одной из немногих, кто приобретает полный суверенитет в сфере цифровых технологий.

    По его словам, Россия наряду с Соединенными Штатами и Китаем становится одним из обладателей независимости в цифровой сфере, пишет РИА «Новости».

    «Россия, наряду с Соединенными Штатами, с Китайской Народной Республикой, является одной из немногих стран, которая приобретает полный суверенитет в цифровых технологиях», – сказал Путин журналистам в рамках общения после завершения масштабного саммита Россия – Африка в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о готовности поделиться со странами Африки технологиями в сфере цифровизации электоральных процессов.

    Накануне глава государства рассказал африканским лидерам об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.

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    30 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал развитие военных дронов и ИИ приоритетом КНДР

    Ким Чен Ын объявил приоритетом армии КНДР беспилотники и искусственный интеллект

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Развитие беспилотной авиации и применение искусственного интеллекта в вооружениях станут главными направлениями модернизации армии КНДР, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

    Лидер КНДР выступил на выставке «Развитие беспилотной авиационной техники – 2026», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Стремление к абсолютному превосходству в области беспилотников является неизбежным выбором, обусловленным изменением характера современной войны», – заявил Ким Чен Ын.

    Он представил стратегию Трудовой партии Кореи по ускоренному развитию беспилотной авиации. По словам лидера КНДР, необходимо совершенствовать ключевые технологии, внедрять искусственный интеллект в беспилотные системы и расширять сферу их применения.

    Ким Чен Ын призвал ученых добиться прорывных результатов в этих областях, подчеркнув, что такие достижения должны соответствовать успехам страны в развитии ядерного потенциала.

    На выставке 29 октября показали многоцелевые, стратегические, оперативно-тактические и ударные беспилотники. Ким Чен Ын осмотрел экспозицию и положительно оценил достижения оборонной промышленности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на выставке в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новые стратегические беспилотники, ударные дроны-камикадзе и реактивную систему залпового огня.

    В среду он заявил о необходимости поддерживать постоянную боевую готовность армейских подразделений.

    Глава государства назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны.

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    30 октября 2026, 06:11 • Новости дня
    КНДР показала новые ударные беспилотники на выставке в Пхеньяне

    ЦТАК: КНДР показала новые дроны-камикадзе и 600-мм РСЗО на выставке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На открывшейся в Пхеньяне выставке вооружений лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новые стратегические беспилотники, ударные дроны-камикадзе и реактивную систему залпового огня.

    Северная Корея продемонстрировала новые оперативно-тактические боевые системы, включая многоцелевые дроны и тактические крылатые ракеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Выставка «Развитие беспилотной авиационной техники – 2026» открылась в Пхеньяне 29 октября. В рамках мероприятия состоялась демонстрация ударных дронов-камикадзе, ракет «воздух-земля» и многоцелевых беспилотников. Запущенные снаряды со стопроцентной точностью поразили островную мишень.

    Кроме того, впервые перед широкой публикой была проведена боевая стрельба из высокоточной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня, получившей название «снайпер». Лидер страны выразил удовлетворение результатами испытаний и подчеркнул важность модернизации вооруженных сил за счет развития беспилотной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приоритетной задаче создания мощнейших вооруженных сил.

    Ранее Главное управление ракетостроения страны провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты.

    Также Северная Корея успешно испытала высокоточный снаряд для модернизированной реактивной системы залпового огня.

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    30 октября 2026, 06:58 • Новости дня
    Минобороны КНДР обвинило Южную Корею в обострении обстановки на границе

    Минобороны КНДР: Южная Корея и США создают угрозу вооруженного столкновения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны КНДР заявило, что военные Южной Кореи преднамеренно обостряют ситуацию на границе, а активизация действий США и Сеула повышает риск внезапного вооруженного конфликта.

    «В то время как южнокорейские военные бандиты намеренно обостряют обстановку на границе между КНДР и Республикой Корея, активизация военной деятельности враждебных государств у самого нашего порога повышает опасность возникновения внезапного вооруженного столкновения, чреватого катастрофическими последствиями», – передает РИА «Новости» заявление Минобороны КНДР.

    По оценке ведомства, причиной ухудшения обстановки в регионе являются США и Южная Корея, которые расширяют систему союзов и проводят военные учения. В министерстве подчеркнули, что действия Вашингтона и Сеула ориентированы на нанесение превентивных ударов и требуют применения более мощных средств реагирования.

    В ведомстве заявили, что Пхеньян не намерен ограничивать себя в выборе мер для контроля над обстановкой на Корейском полуострове, и любые враждебные действия встретят правомерный ответ вооруженных сил республики.

    Ранее южнокорейские военные заявляли о пересечении демаркационной линии солдатами КНДР. Кроме того, 21 сентября в демилитаризованной зоне на мине подорвались трое военнослужащих Южной Кореи. Сеул обвинил Пхеньян в намеренной установке мины, однако северокорейская сторона назвала это сфабрикованной провокацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Южной Корее задержали женщину за незаконное проникновение в закрытую зону на границе с КНДР и повреждение оборудования.

    КНДР разместила самоходную гаубицу на границе после обвинений в адрес Сеула в фабрикации сентябрьского инцидента со взрывом мины.

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    30 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Совбез сообщил о пресечении хакерских атак на органы власти в УрФО

    Совбез: В УрФО пресекли почти 3 тыс. кибератак на органы власти и предприятия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За первые девять месяцев 2026 года в Уральском федеральном округе нейтрализовали почти 3 тыс. попыток дистанционного вмешательства иностранных спецслужб и хакеров в работу властей и предприятий, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

    В Екатеринбурге прошло совместное заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности по информационной безопасности и Координационного совета при полпреде президента в УрФО, сообщается на сайте Совбеза.

    «Было отмечено, что за девять месяцев этого года в УрФО пресечено практически 3 тыс. попыток деструктивного дистанционного вмешательства со стороны иностранных спецслужб и хакерских группировок в деятельность органов власти и предприятий», – заявили в пресс-службе.

    Участники совещания определили дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности в округе и подчеркнули необходимость укрепления взаимодействия владельцев критически важных объектов с национальным координационным центром по компьютерным инцидентам.

    Особое внимание на заседании уделили переходу государственных органов и субъектов критической информационной инфраструктуры на отечественные средства защиты информации и российское программное обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил о попытках Британии посеять межнациональную рознь в России.

    В начале месяца начальник отдела в департаменте международной информационной безопасности МИД Борис Васильев призвал защититься от вмешательства в дела государств через спутниковую систему Starlink.

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    31 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    В России назвали условие массового запуска беспилотных такси

    Массовый запуск беспилотных такси в России увязали с принятием закона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массовое использование беспилотных такси на территории России станет возможным только после принятия соответствующего закона, заявила директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

    Использовать в массовом порядке беспилотные такси на территории России можно будет только после принятия соответствующего закона. Пока беспилотные автомобили проходят ограниченные испытания. Об этом заявила ТАСС директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

    «Сегодня мы уже наработали и продолжаем нарабатывать опыт в реальных условиях. Беспилотные такси тестируются в Москве, Иннополисе и на федеральной территории Сириус. <…> Это важный шаг, но я бы не спешила называть его полноценным запуском. Пока речь идет об ограниченном тестировании в рамках экспериментального правового режима, и о массовом коммерческом использовании говорить рано», – сказала Давыдова.

    По ее словам, до конца 2026 года компания «Яндекс» планирует запустить в Москве около 200 автономных машин, половина из которых будет доступна для заказа пассажирами.

    Давыдова добавила, что основными участниками испытаний выступают «Яндекс» и «Навио». Серийных автопроизводителей, готовых обеспечить массовый выпуск именно беспилотных такси, в стране пока нет. На данный момент рынок находится в стадии становления, констатировала директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская компания Toyota Motor и американская Waymo решили запустить тестовую службу автономных такси в Японии.

    Ранее первый замглавы Минтранса Константин Пашков заявил о вхождении России в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта.

    До этого министр транспорта Андрей Никитин сообщил о введении экспериментальных требований к работе беспилотных курьеров в городских условиях.

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    1 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Трамп заявил о расследовании причастности КНДР ко взлому криптобиржи Binance

    Трамп заявил о расследовании причастности КНДР ко взлому Binance

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон расследует возможную причастность северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у криптовалютной биржи Binance.

    «Мы не знаем. Мы изучаем это», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, следует ли приписывать взлом северокорейским хакерам, передает Bloomberg.

    Ранее ФБР и эксперты по кибербезопасности обвинили хакеров из КНДР в причастности к некоторым из крупнейших краж криптовалюты в последние годы. Западные правительства также обвиняли Пхеньян в использовании хакерских групп для получения средств на программы вооружений.

    В пятницу Binance приостановила вывод средств и обязалась покрыть убытки после взлома. Компания сообщила, что активы на сумму около 3 млрд долларов были заморожены.

    Трамп отметил, что Binance контролирует ситуацию, и добавил, что компания имела связи с предприятиями, связанными с ним и его семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от хакерской атаки. В пятницу ФБР начало расследовать взлом Binance на 6,3 млрд долларов. Во взломе криптобиржи ФБР обвинило северокорейских хакеров.

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    1 ноября 2026, 01:38 • Новости дня
    Посол Барбин уличил Данию в агрессивном поведении в киберпространстве

    Посол Барбин заявил о перехвате Данией интернет-трафика для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген перехватывает и обрабатывает международный цифровой трафик на своей территории в интересах американских спецслужб.

    «В интересах разведки США осуществляется перехват и обработка международного цифрового трафика, проходящего по кабелям связи через датскую территорию», – заявил Барбин ТАСС.

    Российский дипломат добавил, что поведение Копенгагена в киберпространстве является весьма провокационным и агрессивным. Более того, Дания открыто заявляет, что фокус внимания сосредоточен на России и Китае.

    «Руководители Службы военной разведки Дании в публичном пространстве хвастаются операциями против цифровой инфраструктуры «зарубежных противников», включая взлом информационных систем и личных мобильных устройств», – сказал Барбин.

    По его словам, в этом году состоялся новый набор слушателей в так называемую академию хакеров под эгидой датской военной разведки.

    «Ее выпускникам предоставляется индульгенция при проведении хакерских атак на объекты интереса датских спецслужб за рубежом», – сообщил российский посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Барбин заявил о наличии у Москвы данных на несколько десятков датских наемников в рядах ВСУ. Дипломат назвал развертывание элементов американской системы ПРО в Гренландии угрозой для мировой стратегической стабильности.

    Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море.

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