В Черногории назвали экономическим самоубийством введение виз для россиян

Политик Кнежевич: Введение виз с РФ – самоубийство для Черногории

Tекст: Катерина Туманова

«Речь идет об экономическом самоубийстве Черногории в тот момент, когда весь мир ожидает геополитических изменений», – заявил политик РИА «Новости».

Он отметил, что Черногория решила продолжить антироссийскую политику, от которой ущерб понесет не Россия, а те, кто эту политику проводит.

По словам Кнежевича, введение виз ставит под угрозу туристический сезон и ВВП страны. Кроме того, Россия может ответить равноценными мерами и ввести визы для граждан Черногории.

Политик добавил, что Черногория, следуя инструкциям Запада, решила вести «воображаемую войну» с Россией, которая веками была ее союзником, а по сути, страна воюет сама с собой.

«Мы по инструкциям коллективного Запада или, лучше сказать, спецслужб, решили с Россией, государством, которое было нашим многовековым защитником и союзником, вести воображаемую войну, а по сути, воюем сами с собой», – отметил Кнежевич.

По данным статистики, в 2025 году граждане России совершили 203 тыс. въездов в Черногорию, что составило 8% от всех въездов иностранцев. В июле посольство России заявило, что введение виз доказывает зависимость Подгорицы от зарубежных покровителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду консульский департамент МИД России напомнил о введении визового режима с Черногорией с 1 ноября. На прошлой неделе Российский союз туриндустрии назвал ориентировочную стоимость въездной визы для взрослых граждан России в 35 евро.

Посольство России в Подгорице сообщило о росте количества прибывших в Черногорию россиян перед введением визового режима.