Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области

У границ Калининградской области заметили американский самолет-разведчик

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и по широкой дуге направился к Калининградской области, передает РИА «Новости». По состоянию на 12:00 мск борт движется на запад вдоль южной границы области над территорией Польши.

Самолет Bombardier Artemis II базируется на авиабазе «Михаил Когэлничану» в Румынии. Он переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Бельгии пролетел вблизи границ Калининградской области.

В четверг американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел разведывательный полет вдоль границ области.

Во вторник самолет Военно-воздушных сил Швеции совершил радиолокационный разведывательный полет вдоль северного участка границы России с Финляндией.