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    1 ноября 2026, 12:29 • Новости дня

    Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области

    У границ Калининградской области заметили американский самолет-разведчик

    Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области
    @ David Hylton/DoW

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик ведет патрулирование у границ Калининградской области.

    Самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и по широкой дуге направился к Калининградской области, передает РИА «Новости». По состоянию на 12:00 мск борт движется на запад вдоль южной границы области над территорией Польши.

    Самолет Bombardier Artemis II базируется на авиабазе «Михаил Когэлничану» в Румынии. Он переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Бельгии пролетел вблизи границ Калининградской области.

    В четверг американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел разведывательный полет вдоль границ области.

    Во вторник самолет Военно-воздушных сил Швеции совершил радиолокационный разведывательный полет вдоль северного участка границы России с Финляндией.

    30 октября 2026, 05:33 • Новости дня
    Патрушев предупредил о возможных диверсиях Британии против танкеров с дизелем
    Патрушев предупредил о возможных диверсиях Британии против танкеров с дизелем
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и ряд других стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Отвечая на вопрос, остается ли Британия главным идеологом антироссийской кампании в Мировом океане, Патрушев заявил: «Да, но важно понимать тактику англичан. Главное их оружие в Мировом океане еще со времен Фрэнсиса Дрейка – это не пушки и корабли, а подлость и вероломство».

    «И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций. В частности, против российско-американской договоренности по поставкам дизельного топлива, которые, конечно же, Лондон не устраивают. Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем. Такие риски у нас находятся постоянно в поле зрения», – заявил Патрушев в интервью «Российской газете» в связи с 330-летием ВМФ России.

    Патрушев также заявил, что государства Европы сами загнали себя в тупик антироссийскими санкциями, геополитическими авантюрами и русофобской политикой, после чего «сожгли все мосты» и теперь не представляют, как выйти из сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев обвинил НАТО и ЕС в попытках разжечь большую войну в Европе.

    Он сообщил, что за год зафиксировано свыше 100 атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались в интересах России.

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    31 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом

    Стубб: Звонок Путину стал поворотным моментом по трем причинам

    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом
    @ Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным поворотным моментом по нескольким причинам.

    Финский лидер Александер Стубб в интервью Yle, которое было опубликовано на Rulehti.fi, заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал поворотным моментом по нескольким причинам, передает РБК.

    «Во-первых, это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию на войне. И, в-третьих, у нас появилась возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев», – заявил финский лидер.

    Стубб добавил, что контакт с Москвой инициировали Финляндия и Норвегия по просьбе Киева. При этом финская сторона не выступает в роли посредника и полностью поддерживает Украину.

    Содержание разговора обсуждалось с другими европейскими лидерами. По оценке Стубба, Евросоюз впервые получил прямое сообщение от России по поводу конфликта и ситуации в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о разъяснении первопричин конфликта на Украине в ходе беседы.

    Владимир Путин прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул, что в Европе есть люди, которые не стремятся нанести стратегическое поражение Москве, а хотят наладить конструктивный диалог.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.

    Также Мендель предложила отстранить руководителя государства от власти по состоянию здоровья.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    30 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    Стали известны подробности требования США к Европе «не дразнить русских»

    Пентагон потребовал от Европы «не дразнить русских»

    Стали известны подробности требования США к Европе «не дразнить русских»
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона в последние недели на двусторонних встречах призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Американские военные в последние недели на закрытых встречах с представителями ряда стран НАТО, включая Литву, Латвию и Эстонию, призвали их сдержаннее высказываться о рисках, исходящих от России, полагая, что чрезмерно жесткие заявления европейских лидеров подрывают безопасность континента, сообщили четыре осведомленных источника, передает Reuters.

    Официальный представитель Пентагона, комментируя информацию, заявил: «Частные разговоры между союзниками остаются частными, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения». По словам источников, глава политического управления Пентагона Элбридж Колби на встрече с одним из прибалтийских чиновников подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских, и привел в пример высказывания европейских политиков, что Россия «загнана в угол, как крыса».

    В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей, так как спецслужбы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, снижали оценку риска прямой проверки Россией механизма коллективной обороны НАТО, в то время как другие разведслужбы альянса предупреждали о нарастающей диверсионной активности Москвы.

    На этом фоне администрация Дональда Трампа продвигает идею переговоров о завершении полномасштабного конфликта на Украине, предлагая Москве послабление санкций и одновременно настаивая на ограничении украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, а Пентагон пересматривает численность американского контингента в Европе и требует от союзников взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители Минобороны США на встречах с властями Эстонии, Латвии и Литвы указали на необходимость смягчить конфронтационную риторику о якобы исходящей от Москвы угрозе. В среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости готовности Британии и стран НАТО к войне с Россией. В начале месяца европейские представители отвергли инициативу США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

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    1 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ Бордюжа сообщил о работе западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что спецназ многих западных стран действует на территории Украины и помогает Вооруженным силам в наведении ракет.

    Западные военные специалисты помогают ВСУ с разведкой и наведением ракет, а спецназ многих стран действует на украинской территории, передает РИА «Новости».

    «То, что спецназ многих стран действует на территории Украины, ни для кого не секрет», – заявил экс-генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

    Он отметил, что западные специалисты участвуют в наведении ракет на российские военные и мирные объекты, а также передают разведывательную информацию. По словам бывшего генсека ОДКБ, такие действия преднамеренно повышают ставки и могут стать причиной более крупномасштабного конфликта. Запад стремится вовлечь Москву в вооруженное противостояние для истощения российских ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил о множестве японских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

    Также российские штурмовики взяли в плен двух иностранных бойцов в Днепропетровской области.

    Кроме того, бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил об игнорировании НАТО попыток наладить рабочие контакты.

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    30 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США

    Премьер-министр Эстонии Михал отказался смягчать риторику в отношении России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России, несмотря на просьбы союзников.

    Михал заявил, что не собирается смягчать риторику в отношении России, даже по просьбе, поступившей из США, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi. «Из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались», – заявил эстонский премьер. Он подчеркнул, что не собирается сдерживаться в своих высказываниях.

    Михал отметил, что напрямую подобных просьб от США не получал, а в ходе последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом летом в Анкаре эта тема не обсуждалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторику прибалтийских стран в отношении России агрессивной.

    Сенатор Григорий Карасин заявил об осуждении антироссийской риторики в Москве и Вашингтоне.

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    30 октября 2026, 08:47 • Новости дня
    Пентагон призвал страны Прибалтики смягчить антироссийскую риторику

    Reuters: Пентагон призвал страны Прибалтики смягчить риторику в адрес России

    Пентагон призвал страны Прибалтики смягчить антироссийскую риторику
    @ x99/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Представители Минобороны США на двусторонних встречах с властями Эстонии, Латвии и Литвы указали на необходимость смягчить конфронтационную риторику о якобы исходящей от Москвы угрозе.

    Американское оборонное ведомство провело переговоры с прибалтийскими республиками в последние недели. В ходе встреч чиновники заявили, что громкие высказывания об угрозе со стороны России вредят безопасности в Европе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Остается неизвестным, передали ли Соединенные Штаты аналогичные просьбы правительствам других европейских государств. В самом Пентагоне отказались комментировать эту информацию, сославшись на конфиденциальность дипломатических контактов.

    При этом один из европейских чиновников назвал требование Вашингтона сбивающим с толку. Отмечается, что во время этих встреч американская сторона не вела себя конфронтационно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Североатлантический альянс перешел к защите воздушного пространства над странами Прибалтики на случай конфликта с Россией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией потенциальное размещение дополнительных контингентов НАТО в прибалтийских республиках.

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    31 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Украинского историка поразила дерзость премьера Эстонии в адрес Путина

    Историк Гавришко удивилась отказу премьера Эстонии смягчать риторику о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский историк Марта Гавришко выразила удивление из-за отказа премьер-министра Эстонии Кристена Михала смягчать риторику в отношении президента России Владимира Путина по просьбе США.

    «Белый дом призывает Таллин смягчить риторику в отношении Кремля. Но, по-видимому, Эстония считает, что у нее есть несколько козырей в рукаве», – написала Гавришко в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Она также отметила заразительность фирменной наглости Владимира Зеленского.

    Накануне Михал заявил о необходимости продолжать давление на президента России для смены курса страны. При этом Reuters сообщало о просьбе Пентагона к ряду стран НАТО, включая Эстонию, Латвию и Литву, смягчить антироссийскую риторику из-за угрозы безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России вопреки просьбам союзников.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об агрессивном характере высказываний прибалтийских стран.

     Политолог Станислав Ткаченко сообщил о принятии Белым домом комплексной программы сближения с Россией.

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    31 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Посол России в Дании заявил об угрозе из-за размещения ПРО США в Гренландии

    Посол в Дании Барбин предупредил об угрозе от размещения ПРО США в Гренландии

    Посол России в Дании заявил об угрозе из-за размещения ПРО США в Гренландии
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развертывание элементов американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» в Гренландии поставит под удар мировую стратегическую стабильность, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС предупредил об угрозе мировой стабильности от размещения ПРО США в Гренландии.

    «В случае развертывания на острове элементов американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» под удар может быть поставлена стратегическая стабильность в мире. Под американский контроль попали ключевые аспекты внешней и экономической политики Гренландии», – заявил Барбин.

    По словам посла, возможности Гренландии по развитию взаимодействия с государствами, не входящими в Евросоюз и НАТО, оказались серьезно ограничены. Он подчеркнул, что соглашение Вашингтона по острову закрепляет конфронтационный подход к безопасности.

    Дипломат добавил, что этот шаг поощряет усиление роли Североатлантического альянса в делах Арктики и дает мощнейший импульс гонке вооружений в регионе. В результате США получили практически неограниченные возможности для расширения военной активности на территории Гренландии, резюмировал Барбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генерал США заявил о риске остановки разработки системы противоракетной обороны «Золотой купол» из-за проблем с финансированием. Пентагон планирует завершить первые проверки этой программы до конца года.

    Ранее Владимир Барбин заявил об усилении конфронтации в Арктике из-за вовлечения НАТО в дела региона.

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    31 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Британское издание испугалось заявления Путина о конфликте в Европе

    Daily Express: В Британии испугались заявления Путина о конфликте в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Express назвала заявление президента Владимира Путина о Европе «леденящей душу угрозой». 

    Британская газета Daily Express выразила тревогу в связи с предупреждением президента России Владимира Путина о последствиях эскалации конфликта между Россией и Западом.

    «Эта леденящая душу угроза <…> – последняя в череде предупреждений Западу…» – приводит цитату из публикации РИА «Новости».

    Издание попыталось обвинить Россию в диверсиях в Европе, однако признало, что официальные лица на Западе указывали на нежелание Путина вступать в военную конфронтацию с НАТО.

    Свое заявление президент сделал на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка. Он подчеркнул, что если конфликт зайдет слишком далеко, то победителей в нем не будет, и призвал об этом не забывать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ирландский журналист Чей Боуз назвал важным заявление Владимира Путина о готовности России к конфликту с Западом.

    Ранее британские СМИ назвали заявление российского президента на ВЭФ серьезным сигналом для Запада. До этого та же Daily Express заявила о сильной тревоге на Западе из-за использования российской ракеты «Орешник».

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    31 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    В НАТО оценили вероятность конфликта с Россией

    Главком сил НАТО в Европе Гринкевич не счел конфликт с Россией неизбежным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что вооруженный конфликт с Россией не является неизбежным, но альянс должен быть к нему готов.

    Вооружённый конфликт между НАТО и Россией не является неизбежным, однако альянс должен быть готов к возможному противостоянию заранее. Об этом заявил латвийскому порталу LSM главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, пишет RT.

    При этом Гринкевич подчеркнул, что по-прежнему рассматривает Москву как угрозу для Североатлантического альянса.

    По его словам, наращивание военного потенциала НАТО соответствует принципу «мира через силу», которого придерживается президент США Дональд Трамп. Главком предположил, что подготовка к потенциальному конфликту может стать способом его предотвращения.

    Гринкевич добавил, что опыт государств восточного фланга НАТО, в частности Латвии, может быть полезен союзникам для укрепления институтов альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России Николай Патрушев заявил о попытках НАТО и Евросоюза разжечь в Европе большую войну.

    В тот же день сенатор Григорий Карасин назвал позитивным сигналом инициативы европейских лидеров по возобновлению прямого диалога с российским руководством. Хотя в понедельник глава командования спецназа бундесвера Андреас Кюне сообщил о подготовке к продолжительному противостоянию с Россией.

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    30 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Патрушев обвинил НАТО и ЕС в попытках разжечь большую войну в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО, Евросоюз и Лондон стремятся разжечь в Европе большую войну, особенно используя морские направления, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Приоритет России – решение любых проблем мирным путем. Однако если на нас задумают воздействовать силой, то ответ будет адекватным», – сказал Патрушев в беседе с «Российской газетой» к 330-летию Военно-морского флота России.

    По словам помощника президента, НАТО, Евросоюз и Лондон прилагают значительные усилия для разжигания в Европе большой войны. Он указал, что особую угрозу создают морские направления – балтийское и черноморское, где, по его оценке, предпринимаются попытки «поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы».

    Патрушев подчеркнул, что такая линия поведения является целенаправленной политикой европейских элит, которые, как он считает, окончательно пренебрегли интересами собственных народов. Он заявил, что люди в европейских странах нуждаются в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией, тогда как их руководители ведут курс на эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о растущей сложности объяснять жителям Европы необходимость продолжения поддержки Киева.

    В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил веру европейских стран в возможность победить Россию без внятной стратегии в украинском конфликте.

    В понедельник директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил об озабоченности Москвы планами НАТО превратить Балтийское море во «внутреннее море» альянса.

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    29 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Полянский назвал НАТО официальным оружейным магазином для Киева

    Полянский: Запад создал постоянно действующий механизм военного снабжения Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны формируют постоянно действующий механизм военного снабжения Украины через НАТО и формат «Рамштайн».

    По его словам, Североатлантический альянс, несмотря на заявления о непричастности к конфликту, разрешает Киеву напрямую закупать вооружения через Управление по поддержке и закупкам. «Альянс, который на каждом углу твердит, что не является стороной конфликта, становится для Киева официальным оружейным магазином», – цитирует Полянского ТАСС.

    В рамках модели «Рамштайн» и «коалиции желающих» ряд западных стран объявил о новых поставках вооружений. По словам дипломата, к финансированию этого механизма подключились Германия, Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

    Полянский отметил, что Британия намерена выделить 100 млн фунтов стерлингов на программу снабжения ракетами для систем противовоздушной обороны Patriot, а также предоставить украинской армии 95 тыс. беспилотников и десятки тысяч снарядов до конца года. Помимо этого, Лондон анонсировал пакет помощи на 10 млрд фунтов.

    Европейские государства также продолжают масштабные закупки оружия. Как напомнил постпред, председатель Евросовета Антониу Кошта выразил готовность покрыть потребности Украины на 2027 год, выделив около 46,7 млрд из запланированных 70 млрд евро, при этом порядка 40 млрд евро пойдут на военные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указал на отсутствие у европейских стран внятной стратегии в украинском конфликте.

    В субботу дипломат обвинил государства Европы в намеренном игнорировании бесправия жителей Украины.

    В прошлом месяце Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов.

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    31 октября 2026, 07:42 • Новости дня
    Россия пообещала не пускать союзников Запада в Совбез ООН

    Москва выступила против принятия стран Запада в Совбез ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия будет противостоять попыткам западных стран включить своих союзников по НАТО и ЕС в состав Совета Безопасности (СБ) ООН под предлогом его реформирования, заявила заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.

    В настоящий момент не существует концепции реформы СБ ООН, которая поддерживалась бы большинством стран-членов, передает РИА «Новости» слова Евстигнеевой.

    Заместитель постпреда пояснила, что отсутствие согласованной модели связано с попытками западных государств «протащить под шумок» в Совбез своих союзников по НАТО и ЕС вместе с развивающимися странами.

    Евстигнеева подчеркнула, что западные государства и так «перепредставлены» в СБ ООН.

    «Россия, разумеется, такому сценарию будет противодействовать», – заключила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости аккуратного подхода к реформе Совета Безопасности ООН. В тот же день он выступил за более справедливое представительство африканских государств в Совбезе ООН.

    Ранее президент Турции Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН для его превращения в более инклюзивный орган.

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    29 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик облетел границы Калининградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области, вылетев с авиабазы в Румынии.

    Самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» около 9:50 мск. Полет прошел через территории Венгрии и Словакии, после чего борт направился в Польшу. Около 11:50 мск он вышел на круговую траекторию вблизи границ Калининградской области, сделал один круг и небольшую петлю, сообщает РИА «Новости».

    После выполнения задачи самолет-разведчик вернулся в Румынию, приземлившись в 17:50 мск.

    Самолет Bombardier ARTEMIS II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета для радиолокационной разведки. Он регулярно используется для полетов вокруг Калининградской области, над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen начал проводить радиолокационную разведку рядом с границей Калининградской области.

    В тот же день у границ региона выполнил полет британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint.

    В прошлый четверг британский Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет в районе Балтийского моря недалеко от области.

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    30 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    ЕС выделил средства латвийским заводам БПЛА для противостояния России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский оборонный фонд профинансировал латвийские предприятия по производству беспилотников в рамках стратегии, которая рассматривает Россию в качестве главного потенциального противника.

    Выделение средств оборонным предприятиям Латвии со стороны Европейского оборонного фонда и профильных ведомств происходит по стратегиям, где Россия обозначена основным потенциальным противником, пишет RT.

    Одним из главных источников финансирования завода SIA Belss выступил Европейский оборонный фонд. За 2024–2025 годы организация выделила предприятию 470,8 тыс. евро по программе European Extended Mine Countermeasures для разработки технологий разминирования.

    Издание отмечает, что латвийские заводы скрывают контракты с Украиной в годовых отчетах, ограничиваясь упоминанием Киева в числе заказчиков без уточнения доли прибыли. При этом сектор беспилотников в республике начал активно расширяться еще до 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце европейские участники созданного совместно с Украиной альянса по беспилотникам оказались плохо подготовлены к началу совместной работы.

    Летом генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил о серьезной обеспокоенности из-за активного наращивания военного потенциала на западных границах.

    Ранее Евросоюз и Украина запланировали запустить оборонно-промышленное партнерство для роста производства беспилотников.

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