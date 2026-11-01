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    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию
    1 ноября 2026, 11:47 • Новости дня

    Сайт Росстата подвергся серии кибератак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В период с 29 октября по 1 ноября информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.

    Инфраструктура ведомства сработала в штатном режиме: мониторинговые системы своевременно предупредили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

    В пресс-службе отметили, что компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено.

    «Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы», – сообщили в Росстате.

    Доступность официального сайта ведомства будет восстановлена в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство иностранных дел Бельгии временно отключило свои сайты из-за угрозы кибератак.

    Также российский туроператор Tez Tour продолжил работу в штатном режиме после кибератаки на официальный сайт.

    Росфинмониторинг признал террористическими совершавшие кибератаки на инфраструктуру России и Белоруссии хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow.

    31 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию

    Собчак призвала власти Латвии объяснить запрет на въезд

    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка Ксения Собчак иронично отреагировала на решение властей Латвии запретить ей и режиссеру Константину Богомолову въезд в страну, назвав этот шаг демонстрацией бессилия.

    Собчак написала в Max, что давно не посещает прибалтийскую республику, и попросила предъявить основания для включения ее семьи в черный список.

    «Вместо спасибо русским за то, что они деньги годами вкладывали, экономику затухающую прибалтийскую тянули… какая-то глупая демонстрация. Говорящая лишь о бессилии», – заявила журналистка.

    Собчак предположила, что решение латвийского внешнеполитического ведомства могло стать результатом желания устроить пиар на борьбе с «русской угрозой».

    «Храбрые латышские стрелки», – иронично отметила Собчак.

    «Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать – кто следующий? Познер, Венедиктов (признан иностранным агентом)?» – добавила телеведущая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для Собчак и Богомолова. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы в решении Браже запретить въезд российскому хоккеисту Александру Овечкину. В прошлом году латвийские власти закрыли въезд на свою территорию российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

    Комментарии (22)
    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


    Комментарии (22)
    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    31 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия

    Эксперт Камкин: В Германии резко выросли поляризация и радикализация общества

    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия
    @ Michael Kuenne/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Протест молодежи в Германии перерос масштаб исключительно немецкого бунта, в страну активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран, ФРГ станет для них идеальной площадкой для эскалации насилия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин.

    «То, что мы наблюдаем сегодня в немецких городах, – не просто стихийный и разовый эмоциональный всплеск молодежи. Это хорошо подготовленная попытка довести затянувшийся системный кризис в Германии до логической кульминации», – считает Александр Камкин, замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН.

    Собеседник напомнил, что сама акция планировалась задолго до сегодняшнего дня: «Вокруг ее подготовки разворачивается практически детективная история: главный ответственный организатор сейчас скрывается от правоохранительных органов, постоянно меняет адреса, пароли и явки, а полиция безуспешно пытается выйти на его след».

    При этом, по оценке эксперта, протест уже перерос масштаб исключительно немецкого бунта. «В Германию сейчас активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран, в частности, из Франции и Испании. Движение Gen Z regelt («Поколение Z решает») превратилось в сборную солянку, объединившую любителей «побузотерить», крайне левых радикалов, экологистов и представителей всевозможных субкультур», – рассказал Камкин.

    Германист подчеркнул, что повестка зумеров во многом копирует французские протесты, но имеет свою специфику: это недовольство падением уровня жизни и образования, планами правительства вернуть обязательную службу через медкомиссии, а также общая усталость от канцлера Фридриха Мерца.

    «Крупные города Германии фактически готовятся к чрезвычайному положению – туда стянуты усиленные наряды полиции, а дорогие бутики превентивно закрывают витрины бронированными ставнями», – отметил политолог.

    По оценке германиста, риск того, что изначально мирный протест студентов будет полностью перехвачен леворадикалами, стопроцентный. «В Германии десятилетиями действуют десятки ультралевых группировок, включая «Антифа», чье любимое развлечение – устраивать жесткие стычки с силовиками и правыми оппонентами. Они регулярно атакуют съезды партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), устраивают погромы на Первомай и блокируют памятные шествия в Дрездене. Поляризация и радикализация немецкого общества в последние годы сильно выросли, и нынешний молодежный бунт станет для этих группировок идеальной площадкой для эскалации насилия», – полагает спикер.

    Несмотря на то, что на улицах громко звучат требования об отставке канцлера, сам по себе этот бунт не приведет к развалу правящей коалиции ХДС. «Немецкий политический истеблишмент – и ХДС, и социал-демократы – являются категорическими противниками уличного насилия. Более того, власти и системные СМИ уже сейчас пытаются переложить всю вину за погромы на левые партии, попутно обвиняя протестующих в «исламистском антисемитизме» и других грехах», – пояснил Камкин.

    Положение канцлера внутри партии и коалиции действительно крайне шаткое после провальных сентябрьских выборов, но «если Мерца и «свалят» в ближайшее время, то сделают это не улицы, а его собственные однопартийцы в ходе внутренних аппаратных войн».

    «Происходящее в Германии, Франции и Италии – это не новый феномен, а продолжение давней европейской традиции. Европа уже проходила через подобные тектонические сдвиги: это и «Весна народов» (революции 1848 года), сотрясавшая Германию и Австро-Венгрию, и знаменитые студенческие бунты «Красного мая» 1968 года во Франции», – напомнил политолог.

    По его словам, левая идеология 1968 года тогда глубоко укоренилась в европейских университетах. «Профессора, которые сами были участниками тех событий, за десятилетия преподавания фактически «наплодили» нынешнее протестное поколение ультралевых. Эти молодые люди выросли на деструктивных идеях постструктуралистов и других радикальных европейских мыслителей», – подчеркнул спикер.

    По прогнозу Камкина, одновременный хаос в Германии и Польше затормозит механизмы принятия решений в Брюсселе, «но говорить о скором развале или коллапсе Евросоюза пока преждевременно». «Хотя очевидно: и немецкие, и польские, и французские события – это прямые симптомы глубочайшего экономического и идейного кризиса, в который погружается вся современная Европа», – резюмировал Камкин.

    В Германии разворачивается масштабная волна общенациональных молодежных протестов под руководством движения «Поколение Z решает». Суббота стала кульминацией мобилизации: протестами охвачены более 30 городов, в том числе Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. Всего организаторы рассчитывают собрать по всей стране около 160 тыс. участников.

    Протестующие в Берлине потребовали отказаться от возможного возвращения воинской повинности, увеличить инвестиции в образование, здравоохранение и защиту климата, а также принять меры против роста стоимости жизни. Некоторые участники выступили с призывами к отставке Мерца.

    Кабинет министров, сформированный весной 2025 года, столкнулся с катастрофическим падением рейтингов после разгрома ХДС на региональных выборах в сентябре (на них триумфально победили ультраправые из АдГ). Опросы общественного мнения показывают, что около 78% немцев недовольны работой канцлера.

    Вечером на площади Розенталер-плац запланирована еще одна акция под лозунгом «С поколения Z хватит», где ожидается участие пропалестинских активистов и левых радикалов.

    Из-за того, что акции совпали с празднованием Хэллоуина, полиция стянула тысячи сотрудников, а люксовые магазины и ювелирные бутики в Берлине и Франкфурте заколотили витрины деревянными щитами, опасаясь мародеров. При этом организаторы «Поколение Z решает» настаивают на исключительно мирном характере акций.

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    31 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира

    Aftonbladet: В IIHF допустили замену сборной Украины командой России на ЧМ

    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    @ Timo Stein/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Федерации хоккея Швеции и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андрес Ларссон заявил, что организация может исключить сборную Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

    Член совета напомнил, что украинские спортсмены стали последней командой, прошедшей квалификацию на мировое первенство, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet. «Да, ранее на уровне конгресса IIHF мы приняли решение: когда Россия вернется, она будет играть на том же уровне, на котором находилась прежде», – заявил Ларссон.

    Он подчеркнул необходимость проработки технических аспектов, учитывая фиксированное число участников и матчей на турнире, а также вопросы телевизионных прав. Функционер призвал не предрешать итоги заседаний конгресса, на которых в начале ноября обсудят возвращение сборной России.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к международным соревнованиям.

    После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

    Федерация хоккея Канады обратилась за разъяснениями о возможности участия россиян в молодежном чемпионате мира.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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    31 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России

    Глава парламента Крыма Константинов ответил на заявление Киева о России

    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы появилась раньше России.

    «Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: „побрехеньки“ (вранье). Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню лет», – заявил Константинов.

    По его словам, риторика киевского режима пропитана расизмом и воинствующей ксенофобией, передает РИА «Новости».

    «Зеленский бы еще о глобусе Украины рассказал», – сыронизировал глава парламента.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси, при этом он отождествил Украину с Киевской Русью, подчеркнув, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала псевдоисторическими бреднями слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    Владимир Константинов заявил о сколачивании Владимиром Зеленским баснословного состояния на украинском конфликте.

    До этого Владимир Константинов назвал спекуляции главы киевского режима на теме Крыма показателем мышления негодяя.

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    31 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом

    Стубб: Звонок Путину стал поворотным моментом по трем причинам

    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом
    @ Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным поворотным моментом по нескольким причинам.

    Финский лидер Александер Стубб в интервью Yle, которое было опубликовано на Rulehti.fi, заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал поворотным моментом по нескольким причинам, передает РБК.

    «Во-первых, это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию на войне. И, в-третьих, у нас появилась возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев», – заявил финский лидер.

    Стубб добавил, что контакт с Москвой инициировали Финляндия и Норвегия по просьбе Киева. При этом финская сторона не выступает в роли посредника и полностью поддерживает Украину.

    Содержание разговора обсуждалось с другими европейскими лидерами. По оценке Стубба, Евросоюз впервые получил прямое сообщение от России по поводу конфликта и ситуации в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о разъяснении первопричин конфликта на Украине в ходе беседы.

    Владимир Путин прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул, что в Европе есть люди, которые не стремятся нанести стратегическое поражение Москве, а хотят наладить конструктивный диалог.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.

    Также Мендель предложила отстранить руководителя государства от власти по состоянию здоровья.

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    31 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    Приставы передали в Гохран изъятые у экс-судьи с Кубани золотые слитки

    Приставы передали в Гохран более тысячи золотых слитков экс-судьи Чернова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судебные приставы передали в Гохран свыше тысячи золотых слитков и монет, которые были изъяты по иску Генпрокуратуры у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его родственников.

    В рамках исполнительного производства в отношении членов семьи экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова и других лиц судебные приставы передали в Гохран России свыше тысячи золотых слитков и монет. Об этом сообщил ТАСС директор ФССП Дмитрий Аристов.

    В апреле Октябрьский районный суд Краснодара по иску Генпрокуратуры обратил в доход России имущество экс-председателя Краснодарского краевого суда Чернова и аффилированных с ним лиц почти на 900 млн рублей. Были изъяты 9,1 тыс. кв. м земли, 22 млн рублей и 36 кг золота. Ответчиками по иску также выступали дочь Чернова, судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель, и его бывшая супруга, президент нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова.

    В августе 2025 года Красногорский городской суд Московской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 87 объектов недвижимости общей стоимостью 13 млрд рублей, которые принадлежали Чернову и связанным с ним лицам.

    Александр Чернов руководил Краснодарским краевым судом с 1994 года и ушел в отставку в 2019 году по достижении 70-летнего возраста. В ноябре 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его статус судьи в отставке. В настоящее время он проживает на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд на Кубани изъял имущество бывшего судьи одного из районов региона на сумму более 228 млн рублей. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей лишила Александра Чернова статуса судьи.

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    31 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад после падения учительницы сквозь пол со второго этажа

    Глава СК запросил доклад после падения учительницы в школе Воронежской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту падения учительницы сквозь пол со второго этажа в школе Панинского района Воронежской области.

    Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе проверки инцидента в рабочем поселке Панино, сообщает Следственный комитет.

    В соцсетях появилась информация о том, что 30 октября 67-летняя учительница начальных классов упала со второго этажа из-за обрушения межэтажного перекрытия и получила травмы. Отмечается, что в здании начались ремонтные работы, и занятия не проводились.

    Следователи организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

    На место происшествия выехал прокурор Панинского района Владимир Бондарев. Как сообщает надзорное ведомство региона, прокуратура проверит соблюдение законодательства при выполнении ремонта и сроки работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о выписке из больниц почти всех школьников, пострадавших при обрушении балкона.

    В апреле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о халатности после обрушения жилых построек в Нижегородской области.

    В прошлом году СУСК по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела после частичного обрушения здания школы в Татарске.

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    31 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Задержанный в Польше якобы за шпионаж россиянин оказался споттером
    Задержанный в Польше якобы за шпионаж россиянин оказался споттером
    @ Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный в Польше по обвинению в шпионаже гражданин России оказался известным в своих кругах железнодорожным споттером.

    Задержанный в Польше по обвинению в шпионской деятельности гражданин России является обычным железнодорожным споттером (споттинг (англ). - наблюдение за крупными видами средств передвижения - прим. ВЗГЛЯД), пишет РИА «Новости» со ссылкой на знакомого с ситуацией фаната железных дорог.

    В пятницу польская полиция сообщила о задержании в Нижнесилезском воеводстве россиянина, который якобы фотографировал железнодорожную инфраструктуру.

    «В кругах любителей железнодорожного транспорта сразу удалось установить, о ком идет речь – кто это такой. Это просто фанат железной дороги. Он также увлекается другими видами транспорта, но больше всего – железной дорогой», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, мужчина давно известен коллегам как фотограф. В его социальных сетях опубликовано множество снимков транспорта из России, Германии и других стран.

    Задержанный в Польше россиянин долгое время жил в Германии и часто ездил в Западную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о задержании слушателя Военно-медицинской академии с украинским гражданством по подозрению в ведении разведки военных объектов.

    Летом польские правоохранительные органы засекретили разбирательства в отношении агентов Киева.

    Весной польские правоохранители арестовали троих местных жителей по подозрению в сборе данных о войсках НАТО по заданию Москвы.

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    31 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Появилось видео бурого медведя с противотанковой миной в зубах

    Военный эксперт Безсонов показал фото медведя с противотанковой миной в пасти

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал кадры с фотоловушки, на которых запечатлен бурый медведь с противотанковой миной в зубах.

    Судя по снимку, необычный инцидент произошел в октябре 2025 года, пишет «Российская газета».

    «Русские ввели в бой боевых медведей. Теперь все методички НАТО нужно переписывать. Какой красавчик. Надеюсь, что с ним все будет хорошо и тм не сдетонирует», – пошутил военный эксперт в Max.

    Животное держит в пасти предмет, похожий на противотанковую мину ТМ-62, которая обычно детонирует при давлении от 200 до 500 кг.

    Первоисточником фотографии оказался аккаунт сержант-майора подразделения по разминированию боеприпасов Вооруженных сил США в соцсети X. Точное место съемки неизвестно, однако допускается, что кадры могли быть сделаны в зоне спецоперации на Украине.

    Суд оштрафовал жительницу поселка Магдагачи Амурской области на 15 тыс. рублей за распространение в интернете сгенерированной нейросетью фотографии медведя.

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    31 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска
    Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска
    @ Michal Gniadek/Keystone Press Agency/GlobalLook Press

    Tекст: Мария Иванова

    Партия бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству Дональда Туска на фоне кризиса вокруг Конституционного суда.

    «Мы направляем ходатайство о вотуме недоверия в отношении правительства Туска», – написал Моравецкий в социальной сети X. Он предложил сформировать до парламентских выборов техническое правительство под руководством бывшего вице-председателя партии «Право и справедливость» Марека Юрека, передает ТАСС.

    Для вынесения вотума недоверия Сейм должен проголосовать простым большинством голосов (231 из 450). В настоящее время у правящей коалиции Туска 240 мест в Сейме. Предыдущее голосование по вопросу доверия правительству запрашивал сам Туск после выборов президента в июне 2025 года.

    Политический кризис в Польше возник после решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны три человека.

    В связи с обострением кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.

    Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра Дональда Туска.

    В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда в Варшаве.

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    31 октября 2026, 21:01 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Приднепропетровской ТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области получила серьезные разрушения и прекратила работу, сообщил украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

    Омельченко заявил, что одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области прекратила работу, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Эксперт уточнил, что Приднепропетровская ТЭС получила серьезные разрушения. Сроки восстановления объекта остаются неизвестными. При этом официального подтверждения полной остановки станции пока нет.

    Тем временем в Днепропетровске и области уже вторые сутки продолжаются масштабные отключения электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два объекта украинского энергетического холдинга ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.

    В пятницу мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о полном отключении электроэнергии в городе.

    Минобороны сообщало, что ВС России поразили объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.

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    31 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    В Тбилиси напомнили Туску о поддержке диктатора

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» на фоне острого политического кризиса в Польше напомнила премьер-министру этой страны Дональду Туску о поддержке радикалов в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Туск выделяется попытками несправедливого давления на власти Грузии и поддержкой диктатора (экс-президента Михаила) Саакашвили», - заявил депутат от правящей партии Акакий Аладашвили.

    «У Туска не остается времени на то, чтобы заниматься интересами своей страны. Рано или поздно он получил бы такой кризис», – отметил парламентарий.

    Политолог Давид Чихелидзе отметил, что постпред ЕС в Грузии, польский дипломат Павел Херчинский отмалчивается по поводу событий в своей стране.

    «Пусть скажет, считает ли он это европейской демократией. Херчинский регулярно критикует Грузию по вопросам, которые не касаются его мандата», – заявил эксперт.

    Напомним, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.

    В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда в Варшаве.

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    31 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Главу киевского режима уличили в попытках впечатлить Путина

    Мендель: Власти в Киеве пытаются доказать Путину свою состоятельность

    Главу киевского режима уличили в попытках впечатлить Путина
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается доказать свою состоятельность как политика перед президентом России Владимиром Путиным, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

    «Вам не кажется, что вся эта дипломатия угроз и такой вот мачизм идет от того, что Зеленский все доказывает Путину, что он не комик на побегушках, а «великий лидер»?» – приводят «Вести» слова Мендель из интервью на YouTube-канале.

    После очередного удара по российским НПЗ, как заметила Мендель, Зеленский уехал в Турцию. При этом она добавила, что простые украинцы не могут покинуть Украину.

    Ранее Юлия Мендель сообщила о панике Владимира Зеленского и приказах уничтожить мосты и станции метрополитена в Киеве в 2022 году. Бывший пресс-секретарь назвал Владимира Зеленского трагедией для Украины. Юлия Мендель обвинила главу киевского режима в жестком подавлении инакомыслия на Украине.

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    31 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лавров назвал санкции и арест активов подрывом международной торговли

    МИД: Лавров на заседании G20 осудил перехват торговых судов и санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте заявил о деструктивных действиях, подрывающих международную торговлю, включая санкции и перехваты судов, сообщило Министерство иностранных дел.

    Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 дал комплексную оценку факторам глобальной напряженности в ключевых сферах мировой экономики.

    «С нашей стороны акцентирована важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам», – сообщили в МИД.

    В министерстве добавили, что Москва подчеркнула объединительный характер инициативы президента Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

    Отмечается, что в ходе заседания под председательством США прошла предметная дискуссия по широкому кругу актуальных международных проблем с учетом взаимосвязи экономических вызовов и геополитической нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра иностранных дел Александр Панкин назвал нерациональным нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с Лавровым на встрече G20 в Атланте.

    Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами.

    В МИД заявили, что Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран.

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