FIS отказалась предоставить лыжнику Большунову нейтральный статус

Трехкратному олимпийскому чемпиону Большунову отказали в нейтральном статусе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спортсмен не сможет выступать на международных соревнованиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ему предложили подождать до следующего сезона, несмотря на то, что он уволился из ЦСКА», – заявил собеседник агентства.

В декабре 2025 года комиссия FIS отклонила заявку Александра Большунова на предоставление нейтрального статуса без объяснения причин. В сентябре организация пообещала подвергнуть лыжника повторной проверке в случае подачи новых документов.

Позднее федерация объявила об ослаблении критериев допуска россиян. В частности, из регламента убрали пункт о запрете на участие в соревнованиях для атлетов из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами. Александру Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине и чемпионом мира 2021 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским лыжникам.

В четверг Федерация лыжного спорта Финляндии заявила об отказе создавать препятствия участию россиян в соревнованиях.

Во вторник нейтральный статус для участия в турнирах получили 10 отечественных спортсменов.