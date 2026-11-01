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    1 ноября 2026, 10:56 • Новости дня

    В Госдуме объяснили механизм лишения водительских прав по состоянию здоровья

    В России утвердили порядок отзыва прав при выявлении у водителей заболеваний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев сообщил, что с марта 2027 года выявление у автомобилистов тяжелых заболеваний станет основанием для отзыва водительских прав.

    Обнаружение у водителей эпилепсии, серьезных нарушений зрения и тяжелых психических расстройств на любом медицинском осмотре приведет к приостановке действия удостоверения. Информацию о диагнозах врачи начнут передавать напрямую в автоинспекцию, передает ТАСС.

    «С 1 марта 2027 года медицинские организации будут сообщать в ГИБДД о выявленных у автомобилистов признаках заболеваний, входящих в перечень противопоказаний к управлению автомобилем, и направлять водителей на внеочередное освидетельствование», – сказал Камнев.

    Парламентарий пояснил, что уведомления поступят в МВД и самому гражданину. У автомобилиста будет три месяца на прохождение обследования в лицензированной клинике. Если диагноз подтвердится или водитель проигнорирует требование явиться в медицинское учреждение, действие прав прекратится. Восстановить документ разрешат только после оформления нового заключения об отсутствии противопоказаний.

    По словам депутата, главная цель нововведений заключается в защите всех участников дорожного движения. Законодательные изменения для запуска этого механизма были приняты в 2025 году. До их вступления в силу водители имеют возможность управлять транспортным средством даже при появлении препятствующих этому заболеваний вплоть до истечения десятилетнего срока действия удостоверения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство здравоохранения подготовило новые правила медицинского освидетельствования автомобилистов.

    Также в Госдуме предложили создать перечень запрещенных для водителей лекарственных препаратов.

    Депутаты приняли правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений.

    30 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    «Единая Россия» призвала ввести отдельную выплату для врачей-наставников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» выступает за закрепление единых федеральных правил и отдельной оплаты труда для врачей-наставников, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Единая Россия» поставила вопрос о выплатах врачам-наставникам еще на этапе формирования новой системы, сообщается в канале партии в Max.

    Партия предложила закрепить единые федеральные правила, определить порядок назначения наставников и предусмотреть отдельную оплату их труда.

    «Наставничество не должно становиться неоплачиваемой обязанностью врача. От того, насколько справедливо организована эта работа, зависит и качество подготовки молодых специалистов, и устойчивость медицинских коллективов», – заключила парламентарий.

    С 1 марта 2026 года молодые медики проходят обязательное наставничество под руководством опытных коллег. В зависимости от специальности и места работы этот период составляет от полутора до трех лет. В настоящий момент единого федерального размера доплаты нет, а конкретные параметры зависят от региональных систем оплаты труда и решений медицинских организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Единая Россия» заявила о намерении защищать права пациентов при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.

    В начале прошлого месяца в России решили разработать унифицированную схему начисления заработных плат для сотрудников сферы здравоохранения.

    В августе партия предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    29 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года

    Госдума в первом чтении поддержала рост МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года

    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 28 935 рублей с 1 января 2027 года.

    Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета, передает РИА «Новости». В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц, со следующего года он увеличится на 6,8%.

    Прожиточный минимум для трудоспособного населения также вырастет на 6,8% и составит 22 047 рублей.

    На 2027–2029 годы приостановлено исчисление МРОТ на основе медианной заработной платы. В этот период он будет устанавливаться с учетом прогнозируемого роста среднемесячной зарплаты работников организаций. В профильном комитете Госдумы отметили, что это позволит учитывать более комплексные прогнозы.

    Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов от несчастных случаев на производстве передадут Федеральной налоговой службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о повышении минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей в 2027 году.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о планах повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

    В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил о росте минимального размера пособия по беременности и родам в 2027 году до 133 тыс. рублей благодаря росту МРОТ.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    31 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    В Госдуме заявили о наличии у Генштаба списка целей для ракет «Орешник»

    Депутат Журавлев заявил о наличии у Генштаба списка целей для «Орешника»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что у Генерального штаба России есть список целей для поражения ракетной системой «Орешник».

    Парламентарий подчеркнул, что данное вооружение применяется для решения конкретных военных задач, а не в качестве ответной меры, пишет Lenta.Ru.

    «Для использования «Орешника» не нужны какие-то особые предпосылки. Он и применялся вовсе не в ответ на что-то или от особой обиды. Есть военные задачи, для выполнения которых выбирается то или иное оружие. Чтобы не получилось: бить из пушки по воробьям. Или микроскопом забивать гвозди», – сказал Журавлев.

    По его словам, система является весьма опасной и дорогостоящей, поэтому использовать ее без необходимости не следует. Он выразил уверенность, что удары по заданным целям будут нанесены при поступлении соответствующего приказа от командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проведении специальной военной операции для лишения киевских властей возможности атаковать российскую территорию.

    Ранее украинский портал Defense Express сравнил удар ракетой «Орешник» по мощности с применением 36 беспилотников.

    Кроме того, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал удары ракетами «Орешник» по целям на Украине сигналом для НАТО.

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    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    31 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Минздрав: Несколько эвакуированных из Алешек госпитализированы в Симферополе
    Минздрав: Несколько эвакуированных из Алешек госпитализированы в Симферополе
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Несколько человек, эвакуированных из Алешек Херсонской области, госпитализированы в больницы Симферополя и получают всю необходимую медицинскую помощь.

    О госпитализации нескольких эвакуированных жителей Алешек Херсонской области рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    «Несколько человек, эвакуированных из Алешек, госпитализированы в больницы Симферополя. При осмотрах у них выявлены обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистые и хирургические патологии, минно-взрывные травмы. Они получат всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме», – сообщил Кузнецов.

    Он уточнил, что накануне врачи провели осмотры граждан в пунктах временного размещения. С эвакуированными работали медицинские психологи и психотерапевты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу медики приступили к обследованию вывезенных из Алешек жителей в пункте временного размещения в Симферополе.

    Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале посадки жителей Алешек в эвакуационные автобусы и рассказала об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью для Алешек.

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    29 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении внесенный правительством проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, второе чтение которого запланировано на 19 ноября.

    Проект бюджета предусматривает обеспечение потребностей обороны и безопасности, помощь участникам спецоперации на Украине и выполнение социальных обязательств, передает РИА «Новости».

    «Проект бюджета устойчив к разным, любым сценариям», – заявил на заседании Госдумы вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.

    Он отметил, что в документе предусмотрены ресурсы для обеспечения макроэкономической стабильности и роста доходов граждан. Основные параметры бюджета рассчитаны исходя из инфляции не выше 4% и роста ВВП до 248,323 трлн рублей в 2027 году.

    Кроме того, документ переносит погашение трети долгов регионов по бюджетным кредитам на 2031–2033 годы и дает правительству право списывать задолженности беднейших стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о гарантии выполнения всех социальных обязательств в проекте федерального бюджета.

    В понедельник думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

    В прошлом месяце правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2027–2029 годы.

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    31 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    В Госдуме напомнили о вступающих в силу 1 ноября законах

    Депутат Госдумы Говырин рассказал о перерасчете пенсий с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин рассказал об изменениях в торговле и правилах перерасчета пенсионных выплат, которые вступают в силу с 1 ноября.

    В Госдуме напомнили об изменениях в ряде законов, которые вступают в силу с 1 ноября. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

    В частности, с 1 ноября в российской торговле появится больше сведений о происхождении отдельных товаров, а пенсионные выплаты пересчитают по индивидуальным основаниям.

    «Для молочной продукции со сроком годности свыше 40 суток начнут указывать номер производственной партии. В одну партию входят товары с одинаковым кодом и датой выпуска, произведенные или ввезенные одним участником оборота. Связь партии с упаковками позволит проследить конкретный выпуск на пути к магазину», – заявил Говырин.

    Он отметил, что для продукции со сроком годности до 40 суток этот порядок начнет действовать весной 2027 года. Кроме того, для растворимых кофейных напитков введут новый ГОСТ, а маркировка растительных масел перейдет на поэкземплярный учет.

    Депутат добавил, что для граждан, достигших 80 лет, общеустановленная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится с 9584 до 19169 рублей. К ней назначается надбавка на уход в размере 1413,86 рубля, причем наличие оформленного ухаживающего лица не требуется, а перерасчет проводится автоматически со дня рождения. Также пересчитают профессиональные доплаты для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности.

    Парламентарий уточнил, что пенсионерам, которым банк обычно перечисляет деньги 4 ноября, выплата автоматически поступит 3 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца некоторым категориям граждан назначили автоматическую прибавку к пенсии в ноябре.

    Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила о включении в состав пенсии выплаты по уходу за гражданами старше 80 лет. До этого период ухода за человеком старшего возраста разрешили зачесть в страховой стаж ухаживающего.

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    30 октября 2026, 05:18 • Новости дня
    Госдума одобрила в первом чтении поправки в Налоговый кодекс

    Госдума одобрила в первом чтении поправки о налогах на вклады и маркетплейсы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении правительственный законопроект о масштабных изменениях в Налоговом кодексе, включающий расширение базы НДФЛ на пассивные доходы и введение НДС на зарубежные товары на маркетплейсах.

    Депутаты поддержали масштабные поправки, предложенные в рамках бюджетного пакета на 2027–2029 годы. Инициатива направлена на повышение устойчивости бюджетной системы, пишет РБК.

    Законопроект расширяет налоговую базу по НДФЛ до 20 видов доходов, включая дивиденды, проценты от вкладов и доходы от операций с ценными бумагами. С 2027 года к ним планируют применять аналогичную трудовым доходам пятиступенчатую шкалу от 13 до 22%.

    «Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения», – пояснили в Минфине.

    Изменения затронут расчет налога на вклады: банки начнут выполнять функции налоговых агентов и удерживать НДФЛ при выплате процентов. Кроме того, поправки предусматривают введение НДС в размере 22% на зарубежные товары, приобретаемые через маркетплейсы. Электронные площадки будут обязаны следить за соблюдением законодательства продавцами.

    Документ также повышает ставку налога на прибыль для личных фондов с 15 до 22% и вводит обязанность по уплате налога на прибыль с пассивных доходов для закрытых паевых инвестиционных фондов. Законопроект предусматривает рост штрафов за налоговые правонарушения с учетом инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

    Комитет также поддержал проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027–2029 годы.

    В апреле правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс об увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

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    31 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Минздрав разработал стандарт лечения мозолей с помощью лазера и мочевины

    Минздрав подготовил новый стандарт амбулаторного лечения мозолей

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях, включающий применение лазера и препаратов с мочевиной.

    Проект приказа ведомства предусматривает использование электрокоагуляции, лазерного удаления пораженных тканей кожи и препаратов с мочевиной, передает РИА «Новости».

    «Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при мозолях и омозолелостях (диагностика и лечение) согласно приложению», – говорится в документе.

    Помощь будет оказываться амбулаторно и в плановой форме. Средняя продолжительность лечения составит 39 дней. Для диагностики пациентам потребуется пройти осмотр у врача-дерматовенеролога и сдать микробиологическое исследование на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам.

    Также предусмотрены консультации хирурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупредила об опасности постоянного ношения кроссовок. Специалисты посоветовали выбирать кроссовки с амортизирующей подошвой для безопасной ходьбы. Остеопат Дмитрий Симкин предупредил об опасности обуви с тонкой подошвой для поясницы.

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    30 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Минздрав сообщил о росте числа заявлений на бюджетные места в медвузы

    Минздрав: Число заявлений на бюджет в медицинские вузы выросло вдвое

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние пять лет количество заявлений абитуриентов на бюджетные места в подведомственных ведомству вузах увеличилось более чем в два раза, сообщило Министерство здравоохранения.

    По данным ведомства, в этом году количество поданных заявок на бесплатное обучение в медицинские университеты превысило 550 тыс., передает РИА «Новости».

    Кадровый потенциал отрасли здравоохранения обсудили на общем собрании Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». Мероприятие состоялось в пятницу на площадке Сеченовского университета.

    «Устойчивый интерес молодежи к медицинским специальностям: за пять лет число заявлений на бюджетные места в подведомственных Минздраву вузах выросло более чем вдвое и в этом году превысило 550 тыс.», – говорится в сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Координационный совет при правительстве России одобрил объем бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год с приоритетом для медицинских специальностей.

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    31 октября 2026, 08:36 • Новости дня
    Володин сообщил о двукратном расширении оснований для выдворения иностранцев

    С ноября в России в два раза расширили список причин для выдворения мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах, включая расширение более чем в два раза перечня правонарушений для выдворения иностранцев из России.

    «Законы и другие изменения, вступающие в силу в ноябре. Совершенствование миграционной политики. Более чем в два раза расширяется перечень статей КоАП, предусматривающих, кроме штрафа, выдворение иностранных граждан из нашей страны за совершение ими правонарушений. Ранее такая мера ответственности была в 22 статьях КоАП, теперь – в 45», – написал Володин.

    В перечень правонарушений вошли неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего, распространение оскорбляющей человеческое достоинство информации и нарушение общественного порядка. Кроме того, иностранцам грозит выдворение за дискредитацию Вооруженных сил, призывы к санкциям против России и нарушение прав и свобод человека. Эти нормы вступят в силу 3 ноября.

    С 1 ноября упростится оплата счетов благодаря новым обязанностям федерального казначейства, а 2 ноября завершится эксперимент по автоматизации управления льготными авиаперевозками. Помимо этого, с 26 ноября появятся новые основания для предоставления отчетов бюро кредитных историй, а сами организации обяжут направлять данные по запросу судебных приставов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу законов о контроле за доходами трудовых мигрантов.

    Спикер нижней палаты парламента заявил о сокращении срока прохождения медицинского освидетельствования для иностранцев.

    Также председатель Государственной думы анонсировал увеличение более чем в два раза количества административных правонарушений для выдворения иностранных граждан из России.

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    31 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    В Госдуме назвали способ легально снизить плату за свет

    Депутат Госдумы Свищев: Замена ламп на LED снизит платежи за свет на 40%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замена ламп накаливания на светодиодные и использование энергоэффективной техники позволят снизить платежи за электроэнергию на 30–40%, заявил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

    «Ко мне на приемы приходят люди, которые удивляются: почему у соседей платеж за свет меньше, хотя живут они в одинаковых квартирах. Ответ простой: у них стоят энергоэффективные приборы и лампы. Замена одной лампы накаливания на LED снижает расход в 8–10 раз. При этом срок службы у нее в разы больше», – рассказал Свищев РИА «Новости».

    Он привел данные Минэкономразвития, что бытовые потребители тратят на освещение около 30% электроэнергии в квартире. Замена ламп накаливания на светодиодные позволяет средней семье сэкономить от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей в год.

    Свищев напомнил о действующей программе господдержки энергоэффективности, а также призвал проверять квитанции за электричество. По его словам, начисление платы по нормативу при наличии счетчика может означать истечение срока его поверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил упростить процедуру возмещения ущерба за сгоревшую от скачков напряжения технику.

    Также председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев рассказал о праве россиян на получение субсидии на оплату ЖКУ.

    Кроме того, владельцам дачных участков напомнили о возможности платить за электроэнергию по сниженному тарифу.

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    29 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Мурашко заявил о росте числа медсестер в России

    Мурашко: Кадровый дефицит медсестер в России преодолен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ситуацию с количеством медицинских сестер в России удалось изменить к лучшему, зафиксировав приток кадров в профессию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Министр выступил в четверг на пленарном заседании Госдумы в рамках обсуждения государственного бюджета, передает РИА «Новости». «По сестрам переломилась ситуация, идет положительный рост. Люди приходят в специальность, люди приходят в отрасль. И это реальные результаты бюджета, законодательства изменений и многое другое», – сказал Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о нехватке медицинских кадров в регионе.

    В Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья сообщили об острой нехватке врачей и среднего медперсонала в российских санаториях.

    Президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость предоставления жилья для решения проблемы дефицита врачей во Владимирской области.

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    29 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Глава Роспотребнадзора сообщила о создании новых тестов и вакцин для Африки

    Попова: Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для африканских стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Мы со своей стороны очень быстро разрабатываем для них тесты, разрабатываем новые вакцины, которые столь востребованы в Африке, и чем раньше мы научимся это делать, тем меньше рисков, что такие инфекции возникнут у нас», – приводит РИА «Новости» комментарий Поповой для «Известий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

    Попова заявила о лидерстве России в организации эпидемиологического надзора.

    В среду президент Владимир Путин отметил самоотверженную помощь российских врачей жителям Африки в борьбе с опасными инфекциями.

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    1 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    Депутат напомнил о праве на бесплатную стоматологию в частных клиниках

    По ОМС можно бесплатно лечить зубы в частных клиниках

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне могут бесплатно получать стоматологическую помощь не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе ОМС, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

    «В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС», – заявил он РИА «Новости».

    Однако набор стоматологических услуг по полису в частной клинике может быть ограничен.

    Депутат посоветовал уточнять эту информацию перед записью в конкретное учреждение – в страховой компании или в регистратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частные медицинские сети ввели собственные категории врачей для повышения стоимости услуг.

    Ранее Куринный объяснил порядок получения налогового вычета за оплату лечения.

    В сентябре в Федеральном фонде ОМС сообщили о бесплатном лечении кариеса, удалении зубов и экстренной помощи при острой боли в рамках системы ОМС.

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