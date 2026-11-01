Азербайджанская компания разработала систему ПВО с российскими зенитками

В Азербайджане разработали систему ПВО на базе четырех российских зениток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новая система ПВО под названием Falcon предназначена для борьбы с беспилотниками. Разработчики синхронизировали огонь четырех российских зенитных установок ЗУ-23-2 и завязали их на радар, используя элементы американского и израильского производства, передает ТАСС со ссылкой на программу «Военная приемка» телеканала «Звезда».

«Он может произвести идентификацию человека, бронетехники, может даже уже сейчас разделять типы бронетехники, типы дронов. Эту систему управления огнем можно устанавливать и интегрировать в любое вооружение», – заявил замглавы компании Хусейн Байхударов.

Комплекс работает в автоматическом режиме. После обнаружения цели и решения оператора о ее поражении установка самостоятельно наводится по координатам дрона. Захватив цель, система каждые 15 миллисекунд рассчитывает баллистику и передает данные на каждый ствол по отдельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на оружейном форуме в Москве показали новейший комплекс ПВО «Зверобой» для уничтожения вражеских беспилотников.

Также в России создали инновационную систему противовоздушной обороны для перехвата дронов противника.

Кроме того, в стране нашли способ защитить объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников с помощью автоматического зенитного комплекса «Цитадель».