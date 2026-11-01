ФСВТС анонсировала модернизацию объектов по ремонту бронетехники в Азербайджане

ФСВТС решила помочь обновить объекты по ремонту бронетехники армии Азербайджана

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы сегодня не только предлагаем нашу финальную продукцию, но и участвуем в военно-технологическом сотрудничестве. Подписана целая программа, которая подразумевает модернизацию и строительство объектов по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении армии Азербайджана», – заявил Шугаев в эфире телеканала «Звезда», передает ТАСС.

Директор ФСВТС также отметил высокий интерес заказчиков к зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1». По его словам, комплексы «весьма востребованы», и в будущем возможны договоренности с Азербайджаном об их поставках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил о росте числа заявок зарубежных партнеров на поставки российского вооружения на фоне спецоперации.

Британия решила отменить эмбарго на экспорт вооружения в Армению и Азербайджан.

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