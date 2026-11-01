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    1 ноября 2026, 10:10 • Новости дня

    Заполненность газохранилищ в Европе в октябре осталась на историческом минимуме

    GIE: Запасы газа в Европе в октябре остались на историческом минимуме

    Tекст: Вера Басилая

    Заполненность подземных хранилищ газа в странах Европы по итогам октября составила 74,68%, что является самым низким показателем для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 года.

    С середины октября страны Евросоюза начали отбор газа из хранилищ, что означает начало отопительного сезона. 20 октября впервые за осень нетто-отбор превысил закачку, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

    К утру 31 октября запасы газа в европейских ПХГ сократились на 0,09 млрд кубометров и составили 75,1 млрд кубометров (74,68%). В 2021–2025 годах средняя заполненность на эту дату достигала 89,77%, то есть нынешний показатель на 15,09 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

    Несмотря на попытки ускорить пополнение запасов, средние темпы закачки в октябре составили 0,1%. В предыдущие годы этот показатель был еще ниже – 0,01% в 2025 году. Исторический минимум заполненности ПХГ фиксируется с конца августа.

    В Газпроме ранее предупреждали, что низкие объемы газа в хранилищах и высокие цены создают значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей зимой. По регламенту Еврокомиссии, страны ЕС должны были заполнить ПХГ на 90% к 1 ноября, однако позже из-за кризиса вокруг Ормузского пролива цель была снижена до 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье биржевые цены на газ в Европе в октябре выросли на 12%.

    В субботу глава Газпрома Алексей Миллер предположил повышение стоимости газа зимой до 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    В среду заполненность газовых хранилищ Европы к концу октября назвали самой низкой с 2011 года.

    1 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Оружейный миллиардер предложил 30 млрд евро за холдинг владельцев Ray-Ban

    Миллиардер Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинг Delfin

    Tекст: Катерина Туманова

    Чешский оружейный миллиардер Михал Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинговую компанию Delfin Sarl, владеющую производителем очков EssilorLuxottica.

    «Чешский миллиардер, владелец оружейного бизнеса Михал Стрнад, предложил 30 млрд евро за приобретение семейной холдинговой компании Delfin Sarl, владеющей фирмой по производству очков EssilorLuxottica SA, со скидкой в ​​30% от чистой стоимости активов», – передает Bloomberg.

    Стрнад готов приобрести контрольный пакет в размере не менее 62,5%, если часть из восьми наследников захочет сохранить свои доли.

    Предложение о сделке поступило в момент разногласий между наследниками основателя EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккьо, который скончался в 2022 году.

    Холдинг Delfin владеет активами на сумму более 40 млрд евро, включая доли в производителе Ray-Ban, страховой компании Assicurazioni Generali SpA, а также банках UniCredit SpA и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

    Один из наследников холдинга Леонардо Мария Дель Веккьо отклонил предложение чешского бизнесмена.

    «Дело жизни моего отца должно оставаться достоянием Италии», – заявил Дель Веккьо.

    Предложение Стрнада действительно в течение 30 дней и полностью профинансировано за счет заемного и акционерного капитала. Для одобрения сделки потребуется согласие всех восьми акционеров Delfin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Илон Маск допустил выделение розничным инвесторам до 30% акций компании SpaceX.

    В 2025 году стало известно, что Джорджо Армани предусмотрел в завещании продажу части своей компании премиальным брендам.

    Летом 2025 года компания Iveco Group заключила соглашение о продаже своего оборонного подразделения итальянской Leonardo S.p.A за 1,7 млрд евро.

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    1 ноября 2026, 03:51 • Новости дня
    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Экс-главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному главе инстанции Богдану Свенчковскому входить в здание.

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда (КС) Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному председателю инстанции Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартоломею Соханьскому входить в здание суда, передает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

    В направленном агентству постановлении отмечается, что Свенчковский и Соханьский лишены права входить в здание, а остальные судьи обязаны заранее согласовывать время и условия входа.

    В субботу во время протестов Свенчковский безрезультатно пытался пройти в здание Конституционного суда.

    В субботу вечером на сайте суда было опубликовано распоряжение первого председателя Збигнева Капинского о созыве Генеральной Ассамблеи судей во вторник, 3 ноября, в 14:00.

    Судьи должны обсудить «угрозы конституционному порядку Республики Польша, в частности, в отношении соблюдения принципа демократического государства, управляемого законом, независимости судебной власти и надлежащего функционирования конституционных государственных органов» и принять резолюцию по этому вопросу, передает PAP.

    Капинский указал на то, что в связи с «исключительным характером обстоятельств» семидневный срок уведомления, предусмотренный законом, не был соблюден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны. Ультраправые пригрозили сократить срок полномочий польского Сейма.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о повторении в Польше незаконных методов украинских властей.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    1 ноября 2026, 00:08 • Новости дня
    Словакия поддержала решение вернуть российских хоккеистов на международные турниры

    Премьер Словакии Фицо одобрил возвращение хоккеистов России на турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Глава словацкого правительства высказался против политизации спорта на фоне отстранения российских атлетов, передает ТАСС.

     «Я всегда отвергал втягивание спорта в политику и я всегда также спрашивал, какую ценность имеет золотая медаль, если на пути к ней не нужно добиваться победы над российскими хоккеистами, которые, бесспорно, относятся к самым лучшим в мире», – заявил Фицо в соцсети.

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть российские команды на международные турниры.

    Позднее хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выступили с заявлениями о разочаровании этим вердиктом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение CAS концом дискриминации в мировом хоккее. Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением о возвращении российских спортсменов.

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    1 ноября 2026, 05:55 • Новости дня
    Граждане ФРГ стали лидерами среди европейцев по запросу убежища в России

    МВД: Граждане ФРГ чаще других европейцев просили убежище в России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года в России чаще всего просили временное убежище граждане Германии среди представителей стран Европейского союза.

    С января по сентябрь 2026 года ходатайства о предоставлении временного убежища в России подали 49 граждан Германии, что стало наибольшим показателем среди иностранцев из стран Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    Второе и третье места по числу обращений заняли граждане Латвии (36 человек) и Литвы (12). За убежищем также обращались граждане Италии и Эстонии (по 7 человек), Франции (6), Болгарии и Чехии (по 4) и Греции (3).

    Граждане ФРГ удерживают лидирующие позиции не первый год. В 2025 году они подали 93 заявления, в 2024-м – 116, а в 2023 году – 111.

    В общей сложности за три квартала 2026 года за предоставлением убежища в России обратились 3 802 иностранца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре проживающие в ФРГ россияне заинтересовались участием в госпрограмме по переселению в Россию.

    В августе посольство России в Берлине сообщило о росте интереса соотечественников к возвращению из Германии.

    В мае генконсул России Черкашин рассказал о значительном росте спроса на переезд в Россию среди жителей Австрии и Германии.

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    1 ноября 2026, 06:45 • Новости дня
    В Черногории назвали экономическим самоубийством введение виз для россиян

    Политик Кнежевич: Введение виз с РФ – самоубийство для Черногории

    Tекст: Катерина Туманова

    Введение властями Черногории виз для граждан России с 1 ноября является экономическим самоубийством, заявил председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич.

    «Речь идет об экономическом самоубийстве Черногории в тот момент, когда весь мир ожидает геополитических изменений», – заявил политик РИА «Новости».

    Он отметил, что Черногория решила продолжить антироссийскую политику, от которой ущерб понесет не Россия, а те, кто эту политику проводит.

    По словам Кнежевича, введение виз ставит под угрозу туристический сезон и ВВП страны. Кроме того, Россия может ответить равноценными мерами и ввести визы для граждан Черногории.

    Политик добавил, что Черногория, следуя инструкциям Запада, решила вести «воображаемую войну» с Россией, которая веками была ее союзником, а по сути, страна воюет сама с собой.

    «Мы по инструкциям коллективного Запада или, лучше сказать, спецслужб, решили с Россией, государством, которое было нашим многовековым защитником и союзником, вести воображаемую войну, а по сути, воюем сами с собой», – отметил Кнежевич.

    По данным статистики, в 2025 году граждане России совершили 203 тыс. въездов в Черногорию, что составило 8% от всех въездов иностранцев. В июле посольство России заявило, что введение виз доказывает зависимость Подгорицы от зарубежных покровителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду консульский департамент МИД России напомнил о введении визового режима с Черногорией с 1 ноября. На прошлой неделе Российский союз туриндустрии назвал ориентировочную стоимость въездной визы для взрослых граждан России в 35 евро.

    Посольство России в Подгорице сообщило о росте количества прибывших в Черногорию россиян перед введением визового режима.

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    31 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Еврокомиссар заявил о почти полном разрыве энергетических связей с Россией

    Bloomberg: Еврокомиссар Домбровскис заявил о разрыве энергосвязей с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией в настоящее время в целом завершен, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Домбровскис заявил, что основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

    «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – отметил Домбровскис.

    По его словам, Европа продолжила развивать сектор возобновляемых источников энергии и повышать энергоэффективность, что способствовало нынешней устойчивости региона.

    Доля «зеленых» источников в производстве электроэнергии в Евросоюзе выросла с 39% в 2022 году до 47% в 2025 году.

    Генеральный директор немецкого оператора электросетей 50Hertz Штефан Капферер добавил, что предприятия уже научились потреблять энергию в периоды низких цен. Домохозяйства также внесли свой вклад, сократив потребление газа примерно на 15% по сравнению с уровнем до начала спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.

    В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.

    Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не исключила возобновления поставок российского газа в ЕС после завершения конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил о нанесении Европой удара по собственной промышленности из-за отказа от топлива из России.

    Ранее сообщалось, что европейские страны смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

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    31 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Премьер Канады Карни поддержал звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

    Politico: Премьер Канады Карни одобрил звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал президента Финляндии Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере за проведение прямых телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о поддержке президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере после их телефонного разговора с Владимиром Путиным, передают «Вести» со ссылкой на интервью политика Politico.

    «Иногда лучше проводить такие прямые переговоры на уровне лидеров. Так что в этом плане все в порядке. И, возможно, это будет конструктивно», – сказал Карни.

    При этом глава канадского правительства отметил неизменность решимости участников так называемой коалиции желающих в вопросе оказания поддержки Украине.

    Телефонная беседа Путина со Стере и Стуббом состоялась 27 октября. В Кремле сообщили, что президент России поделился оценкой ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах, а также обсудил вопросы безопасности на севере Европы и в регионе Балтийского моря.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Владимиру Путину по просьбе Киева для организации отдельного канала связи Европы с Москвой. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о рассказе российского лидера зарубежным коллегам о первопричинах конфликта на Украине.

    Переговоры Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

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    31 октября 2026, 23:42 • Новости дня
    Туск обвинил польскую оппозицию в атаке на Конституционный суд

    Туск обвинил бывшие власти Польши в атаке на Конституционный суд

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с обращением к нации, в котором возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    Премьер-министр Польши Туск охарактеризовал происходящее вокруг Конституционного суда как столкновение демократического государства с беззаконием и насилием, передает TV Republika.

    «Дамы и господа, вчера мы стали свидетелями скандальных событий перед зданием Конституционного суда. Я искренне надеюсь, что нам никогда не придется наблюдать подобные сцены в Польше. Однако путь к миру не может заключаться в потворстве беззаконию и насилию. Демократическое государство должно быть сильным и способным обеспечивать правосудие», – заявил Туск.

    Глава польского правительства обвинил в эскалации ситуации партию «Право и справедливость», а также президентов Анджея Дуду и Кароля Навроцкого. Их действия политик назвал нападением на суд и попыткой разрушения верховенства права в стране. При этом действия полиции во время инцидента он оценил как спокойные и решительные.

    Туск подчеркнул, что сформированный партией «Право и справедливость» суд «не является настоящим судом».

    Он сравнил противников с ворами, которые кричат о применении к ним насилия при задержании, а попытки сгладить конфликт охарактеризовал как предложение поделить украденное поровну между преступником и жертвой.

    Премьер Польши исключил компромиссы и заявил, что «в таких делах не может быть компромисса».

    «Хочу подчеркнуть это предельно ясно: законно избранные члены суда подверглись нападению, а полиция на месте защищала суд от нападавших», – цитирует Туска РИА «Новости».

    По словам польского премьера, оппозиции предлагались мирные варианты разрешения конфликта, но те отказались.

    «Мы предлагали всем политическим силам и обоим президентам постановления и законы, которые позволили бы совместно восстановить верховенство права. Все напрасно: все заблокировано президентами и PiS (оппозиционная партия «Право и справедливость» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Туск анонсировал обращение к нации на фоне политического кризиса вокруг Конституционного суда. Партия бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

    Президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения ситуации в стране.

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    1 ноября 2026, 04:37 • Новости дня
    Дания мобилизовала ресурсы для подрыва позиций России на глобальном Юге

    Посол России Барбин обвинил Данию в подрыве позиций Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген мобилизует финансовые и политические ресурсы для подрыва позиций Москвы в странах глобального Юга.

    Отвечая на вопрос о возможном пересмотре Данией политики в отношении России после завершения спецоперации на Украине, дипломат отметил, что Копенгаген не планирует менять курс и продолжает жить в принципиально иной парадигме, передает ТАСС.

    «Решается задача нанесения поражения нашей стране. Для достижения такой цели Дания мобилизует финансовые, экономические, политические и информационно-пропагандистские ресурсы, а также ведет целенаправленную работу по подрыву позиций России на постсоветском пространстве и в странах глобального Юга», – заявил Барбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Барбин заявил о наличии у Москвы установочных данных датских наемников в рядах ВСУ. В октябре посольство России в Дании заявило о подготовке Копенгагеном силовых операций по задержанию грузовых кораблей РФ в акватории Балтийского моря.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о российском видении мироустройства.

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    1 ноября 2026, 06:58 • Новости дня
    Швейцарская полиция применила водометы при разгоне беспорядков в Цюрихе

    Леворадикалы устроили массовые беспорядки в швейцарском Цюрихе

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция швейцарского Цюриха применила водометы и слезоточивый газ для разгона акции леворадикалов, которая переросла в массовые беспорядки с поджогами.

    В Цюрихе демонстрация в честь Хеллоуина переросла в уличные беспорядки, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарскую газету 20 Minuten.

    Поводом для протестов, организованных крайне левыми группировками, стало недовольство действиями полиции, война в секторе Газа и подъем фашизма. Организаторы акции заранее призывали участников приходить замаскированными и в защитных очках.

    Протестующие начали забрасывать правоохранителей бутылками и поджигать возведенные баррикады на улицах города. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Оттесненные демонстранты продолжили строить новые заграждения и вступать в стычки с силовиками.

    По оценкам швейцарского издания, материальный ущерб от погромов может исчисляться десятками тысяч евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу политолог Камкин спрогнозировал превращение ФРГ в идеальную площадку для ультралевых активистов.

    Independent назвала недовольство коррупцией и рост стоимости жизни причиной масштабных студенческих протестов в европейских странах.

    Газета Politico спрогнозировала волны беспорядков в ЕС зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.

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    1 ноября 2026, 01:38 • Новости дня
    Посол Барбин уличил Данию в агрессивном поведении в киберпространстве

    Посол Барбин заявил о перехвате Данией интернет-трафика для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген перехватывает и обрабатывает международный цифровой трафик на своей территории в интересах американских спецслужб.

    «В интересах разведки США осуществляется перехват и обработка международного цифрового трафика, проходящего по кабелям связи через датскую территорию», – заявил Барбин ТАСС.

    Российский дипломат добавил, что поведение Копенгагена в киберпространстве является весьма провокационным и агрессивным. Более того, Дания открыто заявляет, что фокус внимания сосредоточен на России и Китае.

    «Руководители Службы военной разведки Дании в публичном пространстве хвастаются операциями против цифровой инфраструктуры «зарубежных противников», включая взлом информационных систем и личных мобильных устройств», – сказал Барбин.

    По его словам, в этом году состоялся новый набор слушателей в так называемую академию хакеров под эгидой датской военной разведки.

    «Ее выпускникам предоставляется индульгенция при проведении хакерских атак на объекты интереса датских спецслужб за рубежом», – сообщил российский посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Барбин заявил о наличии у Москвы данных на несколько десятков датских наемников в рядах ВСУ. Дипломат назвал развертывание элементов американской системы ПРО в Гренландии угрозой для мировой стратегической стабильности.

    Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море.

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    1 ноября 2026, 05:59 • Новости дня
    «Милан» победил «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу

    «Милан» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии

    Tекст: Катерина Туманова

    Футбольный клуб «Милан» обыграл «Интер» в домашнем матче десятого тура Серии А со счетом 3:1.

    В составе победителей отличились Кристиан Пулишич (4-я минута), Адриен Рабьо (10) и Диегу Морейра (43). У «Интера» забил Алессандро Бастони (22), передает ТАСС.

    Отмечается, что «Милан» не проигрывает «Интеру» на протяжении восьми официальных матчей, одержав за это время шесть побед и дважды сыграв вничью. Последняя победа «Интера» датируется 22 апреля 2024 года (2:1).

    Это первое поражение «Интера» в текущем сезоне чемпионата Италии. Команда лидирует в турнирной таблице с 25 очками наравне с «Лацио». «Милан» с 21 очком находится на четвертой строчке. Восьмого ноября «Интер» примет «Комо», а «Милан» сыграет в гостях с «Дженоа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков стал первым за 15 лет россиянином, забившим гол «Барселоне».

    В сентябре мадридский «Реал» победил «Интер» в Лиге чемпионов. В июле из жизни ушел бывший игрок «Милана» Франко Барези.

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    1 ноября 2026, 10:43 • Новости дня
    В Крыму предупредили Запад о неприятностях из-за оружия для ВСУ

    Константинов предупредил Запад о неприятностях из-за оружия для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что западные страны столкнутся с серьезными проблемами из-за поставок вооружений Украине, так как значительная их часть попадает на черные рынки.

    «Западным странам не стоит удивляться, когда значительная часть их же оружия начнет сыпаться на их головы и взрываться у них под ногами», – заявил Константинов.

    Политик подчеркнул, что эти инциденты пока носят эпизодический характер, но вскоре станут систематическими. Кроме того, страны Западной Европы столкнутся с наплывом боевиков и радикалов из украинских вооруженных формирований, которые отправятся туда в поисках лучшей жизни, передает РИА «Новости».

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал европейские страны задуматься о целесообразности дальнейшего выделения финансовой помощи и вооружений Киеву. Он отметил, что поставляемое Западом оружие расползается по миру и уже начинает применяться против самих европейцев.

    Россия неоднократно заявляла, что накачивание Украины вооружениями мешает урегулированию конфликта и напрямую вовлекает в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для украинской армии станут законной целью для российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о формировании западными странами постоянно действующего механизма военного снабжения Украины через НАТО.

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова указала на попытки Запада втянуть страны Балканского полуострова в снабжение украинской армии оружием через серые схемы.

     Жданова также отметила масштабный характер нелегальной торговли западным оружием на украинской территории.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Новости дня
    В портах Европы заблокировали 60 тыс. тонн российских удобрений для Африки

    Россия обвинила ЕС в блокировке 60 тыс. тонн предназначенных Африке удобрений

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что около 60 тыс. тонн российских минеральных удобрений, предназначенных для африканских стран, остаются заблокированными в европейских портах из-за санкций.

    Евстигнеева заявила, что изначально после введения антироссийских санкций в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов застряли около 262 тыс. тонн минеральных удобрений. Россия еще в 2022 году предложила безвозмездно передать эту продукцию нуждающимся странам Африки, передает РИА «Новости».

    «И сегодня, спустя четыре года, в европейских портах остаются заблокированными еще около 60 тыс. тонн удобрений, которые Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам. Их отправке по-прежнему чинятся препятствия», – заявила Евстигнеева.

    По ее словам, несмотря на трудности, Москве удалось отправить более 200 тыс. тонн удобрений в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и Бангладеш. Каждая поставка требовала преодоления множества бюрократических и финансовых барьеров, включая оплату налогов, хранения заблокированной продукции, фрахта и перевалки, при этом сами процессы оплаты были осложнены ограничениями.

    Дипломат подчеркнула, что европейские страны продолжают удерживать грузы, одновременно заявляя об угрозах глобальной продовольственной безопасности и пытаясь возложить ответственность за сложившуюся ситуацию на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Евросоюза сократили импорт удобрений из России второй месяц подряд.

    В сентябре экспорт российских удобрений в государства объединения опустился до минимума с января.

    Весной российская сторона безвозмездно предоставила Нигеру крупную партию минеральных удобрений.

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    1 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Прокачка газа в Европу по «Турецкому потоку» в октябре снизилась на 4%

    Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» снизились на 4%

    Tекст: Вера Басилая

    В октябре объем транзита российского природного газа по европейской нитке трубопровода «Турецкий поток» составил 1,615 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем годом ранее.

    В отчетном месяце мощности магистрали были использованы в среднем на 92% по сравнению с 79% в сентябре, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.

    С начала года общие поставки топлива выросли на 0,9% и достигли 14,672 млрд куб. м.

    Газопровод «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря из России в Турцию и предназначен для поставок энергоносителей транзитом в страны Южной и Восточной Европы. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. В прошлом году по этой системе европейским потребителям было направлено 18,06 млрд куб. м газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце поставки российского природного газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» продемонстрировали рост.

    Заполненность подземных хранилищ газа в странах Европы по итогам октября составила 74,68%, что является самым низким показателем для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики.

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