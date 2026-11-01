Заполненность газохранилищ в Европе в октябре осталась на историческом минимуме

GIE: Запасы газа в Европе в октябре остались на историческом минимуме

Tекст: Вера Басилая

С середины октября страны Евросоюза начали отбор газа из хранилищ, что означает начало отопительного сезона. 20 октября впервые за осень нетто-отбор превысил закачку, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

К утру 31 октября запасы газа в европейских ПХГ сократились на 0,09 млрд кубометров и составили 75,1 млрд кубометров (74,68%). В 2021–2025 годах средняя заполненность на эту дату достигала 89,77%, то есть нынешний показатель на 15,09 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Несмотря на попытки ускорить пополнение запасов, средние темпы закачки в октябре составили 0,1%. В предыдущие годы этот показатель был еще ниже – 0,01% в 2025 году. Исторический минимум заполненности ПХГ фиксируется с конца августа.

В Газпроме ранее предупреждали, что низкие объемы газа в хранилищах и высокие цены создают значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей зимой. По регламенту Еврокомиссии, страны ЕС должны были заполнить ПХГ на 90% к 1 ноября, однако позже из-за кризиса вокруг Ормузского пролива цель была снижена до 80%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье биржевые цены на газ в Европе в октябре выросли на 12%.

В субботу глава Газпрома Алексей Миллер предположил повышение стоимости газа зимой до 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров.

В среду заполненность газовых хранилищ Европы к концу октября назвали самой низкой с 2011 года.