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    1 ноября 2026, 10:07 • Новости дня

    Катарский газовоз подвергся атаке в Персидском заливе

    В Персидском заливе неизвестные объекты атаковали катарский СПГ-танкер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В акватории Персидского залива катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами, никто из членов экипажа не пострадал.

    Танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda, принадлежащий катарской компании Nakilat, подвергся нападению неопознанных объектов во время прохождения через акваторию Персидского залива в пятницу вечером, передает ТАСС со ссылкой на заявление владельца судна.

    В результате инцидента никто из членов экипажа на борту не пострадал. Специалисты также не зафиксировали никаких последствий для окружающей среды после удара по газовозу.

    В компании подчеркнули, что судно полностью сохраняет управление, в настоящее время проводится оценка последствий инцидента. Nakilat продолжает прямую координацию с экипажем и органами морской безопасности в регионе для обеспечения защиты моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Корпус стражей исламской революции остановил два судна после их попытки войти в Персидский залив.

    Также Катар провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном.

    Кроме того, запущенная из Ирана крылатая ракета попала в нефтяной танкер Qatar Energy в территориальных водах Катара.

    30 октября 2026, 00:26 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена провели шесть специальных военных операций. В ходе первой операции был нанесен точный удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Тануре на востоке королевства», – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Сариа уточнил, что вторая операция была направлена против объекта компании Saudi Aramco в Абкаике, передает РИА «Новости».

    По его словам, вооруженные силы хуситов нанесли также залповый ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде, «удар точно попал по цели», а также применили беспилотник по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, что нарушило работу воздушной гавани.

    Еще один удар баллистической ракетой, как заявил представитель хуситов, пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабиге на побережье Красного моря. Хуситы увязали эти операции с ответом на действия возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в Йемене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в направлении восточной части королевства.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Хуситы во вторник также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Рас-Таннура.

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    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    1 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями

    Тегеран признал террористическими ВМС и ВВС Британии

    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями
    @ Linda McKie/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о решении признать Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Британии террористическими организациями, а разведку MI6 – враждебной группой.

    Внешняя разведывательная служба MI6 подпадает под закон об ужесточении наказания за шпионаж и сотрудничество с враждебными странами против национальной безопасности, передает ТАСС.

    Решение принял Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ на враждебные действия Лондона за последний год. В частности, британская сторона предоставляла базы и объекты на своей территории для участия в войне США и Израиля против Исламской Республики.

    Кроме того, Тегеран учел внесение Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций по британскому закону о государственных угрозах. В связи с этим ВМС и ВВС Британии подпали под закон об ответных действиях и признаны террористическими, а ответственность за последствия лежит на британском правительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился отвечать на угрозы противника без географических ограничений.

    Начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Али Абдоллахи заявил о подготовке нового списка целей.

    Ранее объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 98% к уровню до обострения конфликта.

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    29 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    UKMTO: Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ормузском проливе танкер подвергся атаке неизвестным снарядом, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Представитель службы безопасности проинформировал UKMTO о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время следования на выход из Ормузского пролива», – передает ТАСС сообщение центра.

    В UKMTO добавили, что информации о раненых среди экипажа или экологическом ущербе не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлую пятницу управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке неизвестным снарядом на танкер в Ормузском проливе.

    В начале месяца поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

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    29 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Жертвами обрушения скалы в Каппадокии стали граждане Турции

    АТОР: Погибшие при обрушении скалы в Каппадокии оказались гражданами Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое погибших в результате обрушения скальной породы в турецкой Каппадокии оказались гражданами Турции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    В пресс-службе ассоциации уточнили, что информацию о гражданстве погибших предоставили местные власти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в популярной у туристов Каппадокии на территории Турции рухнуло скальное образование.

    Глава Минюста Турции Акын Гюрлек сообщил о гибели двух человек и ранении еще пятерых в результате обрушения скальной породы.

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    30 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о секретной системе поставок оружия Ирану

    Reuters: Иран в обход санкций закупил оружие на 2 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран сформировал тайную сеть из 5 тыс. военных ведомств, которая позволила обойти западные санкции и американскую военно-морскую блокаду для импорта оборудования и взрывчатки на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

    Иранские власти создали засекреченную сеть для импорта аппаратного обеспечения, взрывчатых веществ и тяжелых грузовиков на сумму не менее 2 млрд долларов с января 2025 года, пишет Reuters.

    Закупки были необходимы для пополнения арсеналов беспилотников и ракет.

    Более 5 тыс. структур скрыты под аббревиатурой министерства обороны и используются для обхода ограничений. Утверждается, что значительная часть оборудования поступила из Китая, России и Германии по суше, морю и воздуху. При этом транзакции проходили без валютных переводов через доверенных лиц за границей.

    «Перед нами военная артерия режима во время этого конфликта и за много лет до него», – заявил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Миад Малеки.

    По словам эксперта, тайные военные агентства формируют систему внешней торговли, которая работает параллельно с формальной глобальной экономикой и позволяет Тегерану тратить доходы от нелегальной продажи нефти на военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Военно-морские силы Ирана захватили в Ормузском проливе американский подводный боевой робот.

    Летом США перепрофилировали часть мощностей компаний General Motors и Ford под выпуск ракет из-за истощения арсеналов во время операции в Иране.

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    30 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе у побережья Омана произошло возгорание на судне, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент случился в 25 морских милях к северо-востоку от оманского города Хасаб, передает РИА «Новости».

    «По информации от стороннего источника, на судне, следовавшем в направлении выхода из пролива, возник пожар; причина возгорания на момент поступления сообщения неизвестна», – заявили в организации.

    Отмечается, что информации об ущербе или влиянии на экологию пока нет. Состояние экипажа также неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танкер в Ормузском проливе подвергся атаке неизвестным снарядом.

    В тот же день у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам избегать Ормузского пролива.

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    29 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Из-за разлива нефти в ОАЭ 120 семей из России переселили в другие гостиницы

    Tекст: Вера Басилая

    В северных эмиратах ОАЭ 120 российских семей были вынуждены переехать в другие гостиницы из-за масштабного нефтяного загрязнения побережья, сообщают СМИ.

    Из-за разлива мазута в Объединенных Арабских Эмиратах переселились 120 семей из России. Некоторые туристы, перевезенные из Рас-эль-Хаймы в Шарджу, на следующий день снова оказались в зоне загрязнения. Оставшимся в северных эмиратах предлагают переселение с доплатой, однако из-за нехватки мест оно не гарантировано, а вопрос компенсаций остается нерешенным, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    В Аджмане полиция выводит туристов из моря из-за резкого запаха и нефтяного загрязнения. Некоторые отели оградили пляжи сигнальной лентой. После купания в загрязненной воде россияне жаловались на появление красных пятен и белых прыщей, передают «Вести» со ссылкой на Shot.

    Несмотря на разлив нефти, туры в ОАЭ продолжают продавать со скидкой 50%. В качестве компенсации отдыхающим предоставляют бесплатный трансфер на чистые пляжи и поездки в торговые центры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти эмирата Шарджа временно закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    На прошлой неделе пляж Аль-Хамрия также закрыли из-за утечки нефти с морского танкера.

    В марте российские туристы в Дубае пожаловались на обманные схемы выселения из дорогих отелей.

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    31 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту

    Глава МИД Сирии аш-Шейбани заявил о планах вступить в Мекканский пакт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сирия рассматривает возможность присоединиться к Мекканскому пакту, в который входят Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, заявил министр иностранных дел в переходном правительстве арабской республики Асаад аш-Шейбани.

    Дамаск оценивает вероятность вступления в оборонительный альянс Турции, Саудовской Аравии и Пакистана – Мекканский пакт, отметил глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани. Об этом он заявил на международном форуме «Диалог в Манаме», передает ТАСС.

    «Этот вопрос обсуждается, мы оцениваем вероятность присоединения Сирии к Мекканскому пакту», – сказал дипломат.

    Аш-Шейбани подчеркнул, что сейчас ни одна страна в регионе не может рассматривать свою безопасность в изоляции, и Дамаск солидарен с государствами Персидского залива и Иорданией в противостоянии любой агрессии. По его словам, стабильность в Персидском заливе отвечает интересам национальной безопасности Сирии.

    Он также напомнил о тесных связях с Турцией в политической, экономической и военной сферах, указав при этом на развитие военно-технического сотрудничества с другими странами. Сегодня Сирия занимается восстановлением национальной армии и является надежным партнером в региональной безопасности, добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчу сообщил о планах присоединения новых участников к Мекканскому оборонному соглашению по аналогии с процедурой вступления в НАТО.

    Летом власти Бангладеш благосклонно восприняли идею вступления в альянс. А Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились считать вооруженное нападение на одну из стран агрессией против всех участников договора.

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    30 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Власти ОАЭ остановили утечку нефти с атакованного танкера

    WAM: Утечку нефти с поврежденного танкера у берегов ОАЭ остановили

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ сообщило об успешной остановке утечки нефти с танкера GEM No.2, который ранее подвергся воздушному удару.

    На танкере начаты восстановительные работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM. На судне работают специализированные технические группы: они ремонтируют поврежденные части, восстанавливают эксплуатационные системы и оценивают структурную целостность корпуса. Ситуацию продолжают контролировать с помощью морского и воздушного мониторинга, а также спутниковых снимков.

    Ранее из-за нефтяного пятна власти закрыли пляжи эмиратов Шарджа, Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а местные жители жаловались на сильный запах. Согласно последним оценкам, новых разливов не обнаружено.

    Танкер GEM No. 2 вместимостью 2 млн баррелей нефти подвергся воздушному удару 9 октября в 13 морских милях от побережья ОАЭ. С судна были эвакуированы 22 моряка из Индии, никто из них не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца министр портов Индии Сарбананда Соновал сообщил о пропаже без вести двух индийских моряков после атаки беспилотника на танкер в районе оманского порта Сохар.

    В начале месяца в Ормузском проливе произошел взрыв на нефтяном танкере.

    В мае Управление морских торговых операций Британии зафиксировало попадание неизвестных снарядов в танкер в водах к северу от Фуджейры.

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    30 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Супертанкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

    КСИР: В Ормузском проливе подорвался супертанкер с 2 млн баррелей нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ормузском проливе на морской мине подорвался супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти, сообщило подразделение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Судно двигалось по неразрешенному маршруту. В результате подрыва на борту начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью ВМС КСИР.

    «Это третий танкер, который сегодня взорвался и загорелся из-за прохода по неразрешенному маршруту. Этот супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти брошен в устье Ормузского пролива и горит», – говорится в заявлении.

    Ранее КСИР сообщал об инцидентах на двух танкерах, которые также пытались пройти по неразрешенному маршруту и остановились в южных водах пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

    В тот же день Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке заминированного катера на танкер, загоревшийся в проливе.

    В четверг КСИР проинформировал о подрыве трех танкеров на минах из-за нарушения запрета на проход по южному маршруту.

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    29 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авиакомпания Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно», – заявили в компании.

    Кроме того, рейсы в Дубай и обратно остаются приостановленными до 7 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта в Эр-Рияде после серии атак.

    В начале месяца пассажирские рейсы перенаправлялись на посадку в международные аэропорты Медины и Джидды.

    Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa решила приостановить рейсы в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    29 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Иран сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Три танкера-нарушителя подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах, нарушив установленный Ираном запрет на проход по южному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Три судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КСИР. «За прошедшие сутки три танкера-нарушителя во время прохода по запрещенному южному маршруту Ормузского пролива подорвались на минах и загорелись», – говорится в заявлении.

    По данным иранских военных, экипажи танкеров отключили навигационные и радиолокационные системы, а также проигнорировали предупреждения ВМС КСИР.

    Представитель корпуса Хосейн Мохеби призвал США предоставить доказательства очистки пролива от мин, а не ограничиваться устными заявлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вооруженные силы Ирана сбили беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    Во вторник танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся.

    В воскресенье телеканал Al Arabiya заявил о предложении Тегерана возобновить судоходство в проливе в обмен на снятие американской блокады.

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    29 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    У берегов Омана сгорело и затонуло деревянное парусное судно

    UKMTO: В Ормузском проливе сгорело и затонуло деревянное парусное судно

    Tекст: Вера Басилая

    Деревянный парусный дау загорелся и затонул в Ормузском проливе у берегов Омана, экипаж удалось благополучно эвакуировать, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    В заявлении UKMTO сообщается, что в результате инцидента на судне дау возник сильный пожар, из-за которого оно накренилось и затонуло, экипаж был благополучно эвакуирован, передает РИА «Новости».

    Дау – традиционное арабское деревянное судно, используемое в прибрежных водах Аравийского полуострова, Индии и восточной Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг UKMTO получило сообщение о горящем корабле в водах Ормузского пролива неподалеку от оманского населенного пункта Эль-Хасаб.

    В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив во избежание задержек.

    Во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

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    31 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана приказал отвечать на угрозы без географических ограничений

    Хаменеи распорядился отвечать на угрозы Ирану без географических ограничений

    Tекст: Мария Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился, чтобы вооруженные силы страны немедленно и эффективно отвечали на любую угрозу со стороны противника без географических ограничений.

    Такое указание Хаменеи дал на встрече с высшими командирами вооруженных сил, пишет ТАСС.

    «Верховный лидер революции <…> постановил, что любой уровень и вид угрозы должен встречать немедленный и эффективный ответ без географических ограничений», – говорится в сообщении канцелярии верховного лидера.

    Боевую готовность для мощного противостояния врагам Хаменеи назвал условием «максимального сдерживания».

    Военачальники доложили о готовности вооруженных сил Ирана на побережье Персидского залива, в районах Ормузского пролива, Оманского залива и на границах. Они также сообщили о многократном росте производства боеприпасов и средств разведки, поддержки и боевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива. В тот же день телеканал Fox News сообщил о начале переброски американских сил на Ближний Восток для обеспечения возможности новых ударов по Ирану.

    В четверг Соединенные Штаты предупредили региональных союзников о возможном многодневном этапе военных ударов по иранской территории.

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