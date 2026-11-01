Старейшей русской долгожительнице из США исполнилось 103 года

Старейшая русская долгожительница в США отпраздновала 103-й день рождения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бейли родилась в США в 1920-е годы. За четыре месяца до ее рождения родители прибыли в Калифорнию на американском корабле «Мерритт» в составе первых 526 русских, передает РИА «Новости».

«Я ходила в старшую школу в Сан-Франциско и окончила ее в 1941 году, и я единственная, кто остался из 400 человек. Итак, я пережила всех», – рассказала Бейли.

Несмотря на возраст, она чувствует себя хорошо и продолжает заниматься садоводством, музыкой, чтением и просмотром познавательных программ. День рождения Бейли отметит с сыном и крестницей, которая принесет традиционные русские блюда: борщ, пирог с грибами и котлеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее самый старый мужчина в Италии умер в возрасте 112 лет. Возраст старейшей жительницы Москвы достиг 108 лет.

Также президент США Дональд Трамп заявил о наличии в системе соцобеспечения миллионов людей якобы старше 140 лет.