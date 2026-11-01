Песков допустил появление новой Volga в гараже Путина

Песков допустил появление нового автомобиля Volga в гараже Путина

Tекст: Катерина Туманова

«Может», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, может ли новая Volga появиться в гараже президента России Владимира Путина.

Песков напомнил, что Путин сам протестировал автомобиль и машина ему понравилась.

В августе Путин сел за руль новой Volga во время поездки в Нижний Новгород. Президент отметил, что автомобиль легко управляется, и похвалил звукоизоляцию салона.

Автомобили Volga выпускает компания «Производство легковых автомобилей» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Продажи стартовали 19 июня. В линейку бренда входят флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду продажи автомобилей Volga впервые обошли результаты «Москвича». В августе президент Путин с юмором воспринял удивление сотрудников нижегородского автокластера, увидевших его за рулем новой Volga.

Видео тест-драйва Volga президентом Владимиром Путиным смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.