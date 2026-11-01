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    1 ноября 2026, 07:45 • Новости дня

    Вологда и Милан стали лидерами по росту спроса на отели в новогодние праздники

    Спрос у россиян на отели Вологды на Новый год вырос в 4,7 раза

    Tекст: Катерина Туманова

    Интерес россиян к бронированию отелей в Вологде на новогодние праздники увеличился в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а среди зарубежных направлений заметный рост показал Милан, отметили в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip.

    Спрос на отели в Милане вырос почти в 1,7 раза, а во Владивостоке – в 2,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

    В топ-15 направлений с наиболее заметным ростом вошли Кисловодск (увеличение в 3,5 раза), Минск (в 2,6 раза) и Владивосток. Кроме того, в два раза выросла популярность отдыха в Туле, Зеленоградске, Петрозаводске, Великом Новгороде, Пскове и Гонконге.

    Интерес к Бангкоку увеличился почти в 1,9 раза, а к Каиру, Твери и Куала-Лумпуру – в 1,7 раза.

    В первой десятке доминируют российские регионы с богатой историей, при этом абсолютным рекордсменом стала Вологда, получившая статус «Новогодней столицы России».

    Однако расширенный рейтинг показывает возрождение интереса к зарубежным поездкам: доля бронирований за границей выросла с 35% до 39%.

    В среднем россияне бронируют отели на три-четыре дня, но в некоторых городах планируют длительные каникулы. Дольше всего туристы будут отдыхать в Краснодаре (в среднем 7,5 дня). На втором месте оказался Рим (шесть дней), на третьем – китайский курорт Санья (5,8 дня). Замыкают пятерку Париж и Адлер, где путешественники остановятся в среднем на 5,4 дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России сообщила о намерении туристов из КНР и арабских стран провести новогодний отдых в российских городах.

    В октябре эксперты предупредили россиян об отсутствии «горящих туров» на Новый год.

    Эксперты назвали самые бюджетные города для новогоднего отдыха.

    31 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20

    Bild: Глава МИД Германии Вадефуль опозорился из-за фото на встрече G20

    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    @ Megan Varner/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте.

    Немецкая газета Bild высмеяла непоследовательную позицию руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханна Вадефуля перед встречей Группы двадцати в штате Джорджия. Изначально Вадефуль обещал не избегать общей фотографии, однако позже внезапно поменял решение, приводит ТАСС позицию газеты.

    «Дипломатическая позиция Вадефуля, очевидно, меняется чуть ли не ежедневно», – заявил бывший европейский дипломат Клеменс Фишер. Он назвал тревожной непредсказуемость немецкого министра.

    Сам глава МИД ФРГ в эфире телеканала ZDF объяснил отказ от совместного снимка тем, что страны Запада сейчас якобы не являются с Россией одной семьей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала метания Вадефуля, назвав это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией» и традиционным разворотом на 360 градусов. По ее словам, месяц назад германский министр сам напросился на переговоры и позировал перед прессой, а теперь испугался фотографироваться.

    Ранее в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы мероприятия отменили традиционное фотографирование из-за отказа некоторых участников сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Впрочем, еще в пятницу и другие западные издания начали высмеивать Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с российским коллегой.

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    31 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России

    Глава парламента Крыма Константинов ответил на заявление Киева о России

    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы появилась раньше России.

    «Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: „побрехеньки“ (вранье). Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню лет», – заявил Константинов.

    По его словам, риторика киевского режима пропитана расизмом и воинствующей ксенофобией, передает РИА «Новости».

    «Зеленский бы еще о глобусе Украины рассказал», – сыронизировал глава парламента.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси, при этом он отождествил Украину с Киевской Русью, подчеркнув, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала псевдоисторическими бреднями слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    Владимир Константинов заявил о сколачивании Владимиром Зеленским баснословного состояния на украинском конфликте.

    До этого Владимир Константинов назвал спекуляции главы киевского режима на теме Крыма показателем мышления негодяя.

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    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
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    31 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту белорусского Гомеля приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину.

    Самолеты с эвакуированными жителями Алешек, которые захотели далее выехать на Украину, прибыли в аэропорт Гомеля в Белоруссии. Эвакуация проходит при помощи самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. В гомельском аэропорту жители Алешек дождутся выезда в пункт пропуска на границе с Украиной «Новая Гута», передает БелТА.

    В аэропорту развернут палаточный лагерь для отдыха, питания, а также получения медицинской и психологической помощи.

    Для организации гуманитарной миссии российская армия во вторник прекратила огонь на херсонском направлении. Маршрут в Алешки был разминирован, и в пятницу в город доставили гуманитарную помощь.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что режим перемирия соблюдался полностью, инцидентов не зафиксировано. Она также поблагодарила первую леди США Меланью Трамп за помощь и призвала сделать подобные миссии регулярными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило о вылете пожелавших уехать на Украину жителей Алешек из Анапы в Гомель.

    Накануне в Симферополе медики начали обследование жителей, вывезенных в рамках гуманитарной миссии.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

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    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации.

    В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    31 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лавров назвал санкции и арест активов подрывом международной торговли

    МИД: Лавров на заседании G20 осудил перехват торговых судов и санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте заявил о деструктивных действиях, подрывающих международную торговлю, включая санкции и перехваты судов, сообщило Министерство иностранных дел.

    Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 дал комплексную оценку факторам глобальной напряженности в ключевых сферах мировой экономики.

    «С нашей стороны акцентирована важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам», – сообщили в МИД.

    В министерстве добавили, что Москва подчеркнула объединительный характер инициативы президента Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

    Отмечается, что в ходе заседания под председательством США прошла предметная дискуссия по широкому кругу актуальных международных проблем с учетом взаимосвязи экономических вызовов и геополитической нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра иностранных дел Александр Панкин назвал нерациональным нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с Лавровым на встрече G20 в Атланте.

    Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами.

    В МИД заявили, что Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран.

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    1 ноября 2026, 05:08 • Новости дня
    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал победу России концом военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что победа России является единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии, включая использование военнопленных в качестве смертников.

    «Конечно, здесь нужно только побеждать быстрее, это единственная возможность прекратить подобного рода преступления, в том числе военные, которые нарушают международные нормы права», – сказал Пушилин ТАСС.

    Он отметил, что использование украинской стороной российских военнопленных в качестве смертников является серьезным военным преступлением и нарушением гуманитарного права.

    По его словам, обнародованные факты подобных действий Киева традиционно остаются без внимания международных СМИ, общественности и правозащитных организаций.

    Пушилин подчеркнул, что Россия не совершает ничего подобного, однако к ней находят поводы «прицепиться» на фоне полного молчания о действиях Украины, что свидетельствует о политике двойных и тройных стандартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Пушилин также заявил о предстоящих крупных сражениях за полное освобождение ДНР. В четверг он сообщил о продолжении боев на добропольском направлении.

    В марте правозащитники рассказали о пытках российских военнопленных со стороны гражданских медиков на Украине.

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    31 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    В МИД отреагировали на страх делегаций фотографироваться с Лавровым на G20

    Замглавы МИД Панкин осудил отказ делегаций G20 фотографироваться с Лавровым

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с главой МИД Сергеем Лавровым на встрече G20 в американской Атланте является нерациональным и неконструктивным шагом.

    Панкин отметил, что Россия остается открытой к любым контактам и вопросам в рациональном ключе, несмотря на нежелание некоторых политиков делать совместное фото, передает «Вести».

    «Есть ряд делегаций, которые боятся подходить, боятся становиться в одну картинку с министром… Вот это нерационально и неконструктивно», – сказал Панкин.

    Замглавы МИД также подчеркнул, что участники совещания в Атланте сошлись во мнении о необходимости решения мировых конфликтов исключительно дипломатическими путями. Он добавил, что силовой метод не позволит одержать победу ни в одной войне.

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Лавровым.

    СМИ отмечали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

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    1 ноября 2026, 00:55 • Новости дня
    Российская армия освободила 39 населенных пунктов в зоне СВО за октябрь

    ВС России за октябрь освободили 39 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России в течение октября взяли под контроль 39 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, большая часть которых расположена в Харьковской области.

    С 1 по 31 октября под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов в Харьковской области, десять – в Запорожской области, семь – в ДНР, три – в Сумской области и один – в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны России.

    На Харьковскую и Запорожскую области пришлось около 72% от общего числа освобожденных территорий – 28 населенных пунктов. Почти половину месячного результата составили 18 населенных пунктов Харьковской области.

    Президент Владимир Путин 16 октября отмечал положительную динамику в действиях российских группировок войск. Он заявил, что наступление идет по всей линии фронта.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее сообщил, что с 1 сентября российские войска взяли под контроль 92 населенных пункта и более 1800 квадратных километров территории. Основные усилия Объединенной группировки сосредоточены на освобождении Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России освободили Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

    В октябре российские войска за сутки взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    В августе подразделения российской армии установили контроль над 32 населенными пунктами в Харьковской области и ДНР.

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    31 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась магнитная буря

    ИКИ РАН: В ночь на Хеллоуин на Земле началась магнитная буря уровня G2

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась планетарная магнитная буря уровня G2, вызвавшая полярные сияния высшего уровня, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Мягко говоря, неожиданно. Менее часа назад началась, началась планетарная магнитная буря уровня G2. После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры, магнитосфера видимо, просто устала. Ночь на Хеллоуин получается неожиданно жаркой», – сказано в Telegram-канале лаборатории ИКИ РАН.

    После более чем суток воздействия плазмы из корональной дыры на Землю над территорией России зафиксировали полярные сияния высшего уровня интенсивности – 10 из 10, добавили специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об отсутствии прогноза магнитной бури в выходные. В пятницу ученые ожидали начала магнитной бури на Земле в ночь на 31 октября. В четверг на планете спрогнозировали магнитную бурю из-за влияния второй корональной дыры.

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    31 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Песков отметил хороший диалог Лантратовой и Лубинца
    Песков отметил хороший диалог Лантратовой и Лубинца
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Диалог омбудсменов России и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца важен для правозащитной работы, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «У них хороший диалог установился. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверять. Это для правозащитной работы – хорошо», – заявил Песков «Ведомостям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец высоко оценил работу команды Яны Лантратовой в городе Алешки Херсонской области.

    Ранее Яна Лантратова сообщила о совместной с Дмитрием Лубинцом передаче гуманитарной помощи жителям Алешек. В тот же день омбудсмены России и Украины отправились в Алешки для координации гуманитарной миссии.

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    31 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    МИД: Россия на G20 подтвердила статус ведущего поставщика энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран, заявили в МИД.

    «Подтвердили нацеленность России оставаться надежным торговым партнером, ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для широкого круга нуждающихся стран», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В ведомстве также отметили весомый транспортно-логистический потенциал России, включая расширение возможностей Северного морского пути.

    «Подчеркнули объединительный характер инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства, а также усилий по выстраиванию общей архитектуры безопасности в Евразии», – заключили в МИД.

    Россия акцентировала важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 под американским председательством проходило в Атланте 30–31 октября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами на полях совещания министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте.

    В пятницу Сергей Лавров провел переговоры с Тосимицу Мотэги.

    Также в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Лавров назвал прагматичной деловой договоренностью поставки дизеля в США.

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    31 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Ирландский журналист высмеял слова главы МИД ФРГ об отношениях с Россией

    Репортер Боуз раскритиковал слова главы МИД ФРГ Вадефуля об отношениях с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отношениях с Россией.

    Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о том, что нельзя направлять Москве неправильные сигналы о дружбе, передает РИА «Новости».

    «Единственный ложный сигнал, который вы когда-либо могли бы послать, – так это о вашем стремлении к миру», – написал Боуз в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о непринадлежности России к западной семье.

    В пятницу журналист Чей Боуз назвал важным заявление президента Владимира Путина о готовности России к войне с Западом. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о сомнениях в когнитивных способностях Йоханна Вадефуля из-за слов об отсутствии ценностей у Москвы.

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    31 октября 2026, 10:22 • Новости дня
    Россия и Индия отказались от разработки соглашения о безвизе для туристов

    Россия и Индия прекратили работу над соглашением о безвизе для тургрупп

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп, сообщил глава консульского департамента МИД России Алексей Климов.

    Стороны решили не продолжать работу над документом по итогам консультаций, передает ТАСС.

    «Разработка такого соглашения изначально являлась нетривиальной задачей ввиду того, что заключение международных договоров на тему групповых безвизовых поездок граждан нашими индийскими партнерами ранее не практиковалось», – заявил Климов.

    В настоящее время граждане России могут оформить бесплатную электронную визу для поездок в Индию с туристическими целями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минэкономразвития сообщило об обсуждении возможности отмены визовых сборов для путешественников из Индии.

    Также министерство заявляло о подготовке новых соглашений о групповом безвизовом въезде с Индией и Вьетнамом.

    Кроме того, посол Индии в России Винай Кумар заявил о возможном введении 30-дневного безвизового режима для туристических групп из России.

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    31 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    Делегации России и Украины прибыли в Гомель после миссии в Алешках

    Самолет с делегациями России и Украины из Алешек прибыл в Гомель

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет с представителями российской и украинской делегаций прибыл в Гомель после гуманитарной миссии в Алешках.

    Самолет с участниками гуманитарной операции в городе Алешки Херсонской области приземлился в аэропорту белорусского Гомеля, передает агентство БелТА.

    На борту вместе с представителями России и Украины находились зарубежные журналисты и корреспондент белорусского телеканала. В аэропорту делегации встретили председатель постоянной комиссии парламента Белоруссии по труду Ирина Костевич и председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

    Гуманитарная миссия состоялась 30 октября после введения режима тишины, который был согласован при содействии первой леди США Мелании Трамп. Местным жителям раздали десятки тонн продуктов, средств гигиены и топлива для генераторов. Все желающие получили возможность беспрепятственно выехать в другие регионы России или на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны объявило о вылете эвакуированных жителей Алешек из Анапы в Гомель.

    Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о передаче гуманитарной помощи жителям Алешек.

    Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец приехал в Белоруссию перед отправкой в район проведения операции.

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    31 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    Президент ЦАР предложил России проекты по малой электрогенерации

    Президент ЦАР Туадера предложил России проекты по малой электрогенерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Центральноафриканской Республики (ЦАР) рассчитывает на реализацию совместных с Россией проектов в энергетике и прорабатывает систему гарантий для инвесторов, заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера.

    ЦАР рассчитывает на совместные с Россией проекты по малой электрогенерации. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер страны Фостен-Арканж Туадера.

    По словам главы государства, у республики уже подготовлена дорожная карта в энергетической сфере. Фостен-Арканж Туадера выразил надежду на реализацию совместных проектов по созданию объектов малой электрогенерации в отдаленных регионах ЦАР, которые лишены стабильного электроснабжения.

    «Кроме того, мы прорабатываем вопрос о гарантиях для российских инвесторов, поскольку без четких и стабильных правил игры крупный капитал не придет к нам», – сказал Туадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера также сообщил о планах привлечь инвесторов из России к освоению месторождений полезных ископаемых.

    Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с лидером африканского государства. Сам Туадера планировал уделить особое внимание вопросам экономического партнерства на переговорах с российским лидером.

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