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    1 ноября 2026, 07:14 • Новости дня

    При стрельбе на стадионе в Бирмингеме один человек погиб и несколько ранены

    Birmingham Times: Один человек погиб при стрельбе в Бирмингеме

    Tекст: Катерина Туманова

    В американском городе Бирмингем штата Алабама после завершения футбольного матча произошла стрельба на стадионе, в результате которой погиб по меньшей мере один человек и еще несколько получили ранения.

    Инцидент произошел в субботу вечером возле стадиона Legion Field после окончания 85-го ежегодного футбольного матча Magic City Classic, пишет The Birmingham Times.

    Неизвестные открыли огонь незадолго до 20:00 по местному времени на Греймонт-авеню. В результате нападения по меньшей мере один человек погиб. Еще несколько участников праздничных мероприятий получили ранения, их состояние в настоящий момент неизвестно.

    «Все массовые мероприятия после Magic City Classic приостановлены. В настоящий момент всем следует покинуть территорию стадиона. Полиция Бирмингема предоставит обновленную информацию, как только это будет возможно», – заявили в правоохранительных органах города.

    По данным портала Al.com, одна из жертв перестрелки скончалась, что подтвердила коронерская служба округа Джефферсон.

    «По сообщениям радиосвязи служб общественной безопасности, по меньшей мере двое пострадавших получили критические травмы, а еще один – незначительные», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в американском Таллахасси задержали подростка по подозрению в стрельбе с 12 пострадавшими.

    Правоохранители штата Иллинойс задержали молодого человека за подготовку массовой стрельбы в индуистском храме города Аврора.

    При стрельбе в мечети в американском штате Огайо погиб человек.

    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

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    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
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    30 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Госдепартамент одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Госдеп: США одобрили продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США согласовал возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью 2,1 млрд долларов, о чем сообщил на своем сайте.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу иностранным военным правительству Украины для закупки ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) с сегментным усилением (MSE) и сопутствующего оборудования. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд долларов, полностью финансируемых партнерами и союзниками», – сообщил Госдепартамент США.

    Для оплаты будут использованы средства Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также национальные фонды, обеспеченные кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Американские средства в сделке не задействованы.

    В Госдепартаменте отметили, что продажа улучшит возможности Киева по противоракетной обороне. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 26 октября обвинили Хегсета в задержке поставок Киеву ракет для Patriot.

    В сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны. Евросоюз одобрил исключение для приобретения украинскими властями комплектующих для систем Patriot за счет кредитных средств.

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    31 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Трамп назвал глупцами тех, кто требует от него антироссийских санкций

    Трамп назвал сторонников санкций против России глупцами

    Трамп назвал глупцами тех, кто требует от него антироссийских санкций
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с освобожденным из российской тюрьмы Стивеном Хаббардом в Белом доме заявил, что его освобождение связано с решением отменить часть экономических санкций против Москвы.

    Трамп в пятницу встретился с Хаббардом в Овальном кабинете Белого дома, пишет The Washington Times. Во время беседы глава государства намекнул, что возвращение гражданина США связано с отменой санкций, введенных Конгрессом.

    «Они хотели, чтобы я [ввел санкции], пока я вел переговоры ради тебя», – заявил Трамп.

    При этом Хаббард добавил, что «Россия смеется над санкциями».

    В начале октября Трамп подписал указ об освобождении России от санкций, принятых Конгрессом в сентябре. Этот шаг позволил снять ограничения с официальных лиц и банков, против которых они были введены. После освобождения Хаббарда санкции не были восстановлены.

    В конце октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге сообщил об освобождении 74-летнего Хаббарда, отбывавшего срок в России за наемничество в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Ушаков сообщил о диалоге между Москвой и Вашингтоном о снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    На прошлой неделе сын освобожденного в России американца Стивена Хаббарда православный священник отец Иосиф выразил благодарность президентам России и США. При этом Песков опроверг связь между освобождением Хаббарда и Звинчука.

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    31 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    В США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Власти США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт близок к урегулированию.

    «Думаю, мы приближаемся к сделке», – сказал Трамп в интервью консервативному американскому журналисту Бенни Джонсону.

    По словам президента США, есть довольно неплохой шанс, что все получится, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о приближении сторон к соглашению по урегулированию украинского конфликта.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.

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    30 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    США потребовали гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана

    Трамп заявил о необходимости гарантий безъядерного статуса Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия, а текущий конфликт между двумя странами завершится в ближайшее время.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и у него его не будет», – сказал политик в эфире радиостанции KCMO. По его словам, Вашингтону необходимы гарантии безъядерного статуса Тегерана, передает РИА «Новости».

    Глава американской администрации также выразил уверенность в очень скором окончании боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном одним из величайших событий в своей жизни.

    Ранее СМИ сообщили о потере Пентагоном военной техники на 6 млрд долларов.

    Во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными обвинения в непрозрачности иранской ядерной программы.

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    31 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Возле поместья Трампа во Флориде развернули зенитные ракетные комплексы

    The War Zone: У резиденции Трампа во Флориде развернули системы ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за его безопасность.

    Зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger появились около поместья президента США Дональда Трампа во Флориде в Палм-Бич и возле аэропорта имени Трампа примерно в трех милях к западу, пишет The War Zone.

    Развертывание комплексов произошло около двух недель назад. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США подтвердили размещение наземных средств ПВО и систем борьбы с беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом безопасность президента США Дональда Трампа на гольф-поле в Нью-Джерси также обеспечивали зенитные ракетные комплексы Avenger.

    Ранее американские спецслужбы провели секретную операцию по пересадке политика на другой самолет в Анкаре ради предотвращения возможного покушения.

    А в прошлом году на территории аэропорта в Палм-Бич обнаружили подозрительный объект с прямым обзором на зону выхода американского лидера из самолета.

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    31 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    Трамп допустил назначение рэп-исполнительницы Минаж пресс-секретарем

    Трамп задумался о назначении Ники Минаж новым пресс-секретарем Белого дома

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    Американский лидер пообещал подумать над идеей сделать певицу официальным представителем администрации, передает РИА «Новости».

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг 25 октября в шутку предположил, что Минаж может занять этот пост.

    «Это хорошая идея. Думаю, мне нужно подумать об этом. Я подумаю об этом», – заявил Трамп в интервью блогеру Бенни Джонсону, отвечая на вопрос о вероятности подобного кадрового решения.

    Предыдущий пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария продержалась на должности пять дней и была уволена после провального первого брифинга и скандала с адвокатской лицензией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская рэп-исполнительница Ники Минаж заявила о готовности проголосовать за президента США Дональда Трампа.

    Ранее администрация американского лидера перевела Кэти Захарию с должности пресс-секретаря Белого дома на другой пост.

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    30 октября 2026, 20:14 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина и Трампа

    Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в настоящее время не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планируется ли разговор двух лидеров. Он добавил, что в Кремле ничего не знают о возможном трехстороннем разговоре Путина с Трампом и Владимиром Зеленским, о котором упоминал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил необходимость серьезной предварительной работы перед возможной встречей Путина, Трампа и Зеленского.

    В воскресенье Песков сообщил о возможности двусторонней встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

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    31 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Власти США допустили «венесуэльский сценарий» для Кубы

    Власти США допустили смену власти на Кубе по венесуэльскому сценарию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предрек смену власти на Кубе в ближайшие два с половиной года и допустил развитие событий по венесуэльскому сценарию.

    Трамп в интервью консервативному журналисту Бенни Джонсону заявил о возможной смене руководства на Кубе и охарактеризовал ее как потерпевшую крах страну, передают «Вести».

    «Я бы сказал, что это продлится недолго. Послушайте, это потерпевшая крах страна. Мы очень скоро вернем туда людей. Посмотрите, что мы сделали с Венесуэлой, и там все сложится очень хорошо. Сначала мы доведем дело до конца там, а потом, возможно, займемся другим», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что администрация США внимательно следит за кубинским направлением, а курирующий этот вопрос госсекретарь Марко Рубио занимается ситуацией весьма тщательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Китай призвал Вашингтон снять санкции с Кубы.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о стремлении США установить контроль над Кубой.

    Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США снять блокаду с Кубы.

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    30 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Трамп отменил предвыборные митинги в двух штатах

    Трамп отказался от предвыборных митингов в Айове и Канзасе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отменил очные выступления в Канзасе и Айове в последние дни кампании перед промежуточными выборами, сообщил Национальный комитет Республиканской партии.

    Национальный комитет Республиканской партии пояснил, что формат телемитингов позволит охватить больше избирателей за оставшееся до закрытия участков время, передает Bloomberg.

    Сам американский лидер объяснил отмену визита в Канзас уверенными позициями местного кандидата. При этом 80-летний политик отчитал репортера, который спросил его об усталости от постоянных переездов. «Мое здоровье очень хорошее», – заявил Трамп.

    Всего республиканцы анонсировали около 20 удаленных мероприятий для поддержки кандидатов в Техасе, Нью-Йорке, Пенсильвании, Мичигане и Луизиане. Накануне президент США лично посетил Южную Каролину, где борьба за место в Сенате обострилась до предела.

    Издание отмечает, что в этом году позиции правящей партии пошатнулись из-за недовольства избирателей войной с Ираном и ростом цен на продовольствие и топливо. Фермеры на Среднем Западе также серьезно пострадали от удорожания горючего, удобрений и тарифной политики администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа перед промежуточными выборами в Конгресс снизился до исторического минимума в 31%.

    Политики от Демпартии США обошли республиканцев по сборам на выборы.

    Американист Григорий Ярыгин назвал главную интригу выборов в Конгресс США.

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    29 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Суд пригрозил отклонить иск Трампа к Би-би-си

    Sky News: Суд потребовал от Трампа документы по делу против Би-би-си

    Tекст: Игорь Иножарский

    Суд в Майами обязал президента США Дональда Трампа предоставить документы по делу против Би-би-си до 23 ноября, пригрозив в противном случае отклонить его иск на 10 млрд долларов.

    Магистратный судья США Энджолик Лет предупредила, что несоблюдение её распоряжения может повлечь санкции, вплоть до прекращения дела из-за непредоставления доказательств со стороны истца, пишет Sky News. Судья также потребовала от Трампа составить к 5 ноября реестр документов, которые его команда отказывается раскрывать, сославшись на привилегию, и выразила сомнения в том, что юристы президента провели полный поиск всех запрошенных материалов.

    Юристы Би-би-си обвинили Трампа в нарушении правил раскрытия документов и заявили, что корпорация понесёт «серьёзный ущерб», если президент продолжит игнорировать свои обязательства по делу. По их словам, задержка касается документов, которые не являются предметом спора и которые Трамп ранее согласился предоставить. На прошлой неделе та же судья распорядилась провести допрос президента до 11 декабря после того, как он отменил согласованную дату 16 октября, сославшись на «вопросы национальной важности»; по версии Би-би-си, Трамп пытается оттянуть дачу показаний до января.

    Иск на 10 млрд долларов связан с программой «Panorama», в которой были смонтированы вместе две части речи Трампа, из-за чего сложилось впечатление единой цитаты. Его юристы утверждают, что фильм выставил президента «агрессивным мятежником» и нанёс колоссальный урон его бренду. Председатель Би-би-си Самир Шах принёс извинения за «ошибку в суждении», признав, что монтаж создавал впечатление прямого призыва к насилию, однако корпорация добивается прекращения дела, ссылаясь на угрозу свободе журналистики и на то, что программа вовсе не выходила в эфир в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Би-би-си из-за монтажа фильма о событиях 6 января. На прошлой неделе Трамп через Минюст подал в суд на власти Калифорнии, потребовав не засчитывать бюллетени около 20 тыс. избирателей до проверки их гражданства перед ноябрьскими выборами в США. Федеральный суд США обязал администрацию Трампа предоставить журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ на территорию Белого дома на время рассмотрения их иска.

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    1 ноября 2026, 04:26 • Новости дня
    Трамп решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде

    Трамп заявил о намерении позвать Зеленского на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в декабре в штате Флорида.

    Американский лидер намерен позвать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу G20 в Майами, о чем он заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

    «Да, в этом нет проблем, я бы это сделал», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Глава Белого дома выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится в не столь отдаленном будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США заявил о близости украинского конфликта к урегулированию. В среду Сергей Рябков сообщил о плотном диалоге с американской администрацией по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20.


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    1 ноября 2026, 01:11 • Новости дня
    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance

    ФБР назвало КНДР ответственной за кражу 6 млрд долларов у Binance

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея стоит за кражей более 6 млрд долларов в виртуальных активах у криптовалютной биржи Binance, заявило ФБР.

    ФБР подтвердило причастность КНДР к похищению виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов с криптовалютной биржи Binance.

    «Федеральное бюро расследований публикует информацию о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) несет ответственность за кражу виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов США с криптовалютной биржи Binance примерно 29 октября 2026 года. ФБР называет эту специфическую северокорейскую вредоносную киберактивность «торговым предательством», – сказано в заявлении ведомства.

    В ФБР уточнили, что их агенты совместно с партнерами из Секретной службы (USSS) и Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) наблюдали за тем, как участники хакерской группы TraderTraitor конвертировали украденные активы в основном в Ethereum (ETH).

    Ожидается, что затем эти активы будут дополнительно отмыты путем их конвертации с использованием сервисов DeFi и Instant swap, поскольку они подготавливают их к дальнейшим этапам отмывания, сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу биржа Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от недавней хакерской атаки. В пятницу ФБР начало выяснять масштабы и возможные последствия взлома площадки. В тот же день пользователей биржи предупредили о риске мошенничества с предложением помощи в возврате похищенных хакерами средств.

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    1 ноября 2026, 02:31 • Новости дня
    Трамп пожаловался на призывы жены прекратить танцевать на митингах

    Трамп признался в недовольстве супруги его танцами на митингах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде признался, что супруга Мелания просит его не танцевать на митингах, так как это очень «не по-президентски».

    «Это сводит мою жену с ума. Она сказала: «Дорогой, это не по-президентски, когда ты делаешь эти свои упражнения с поднятием рук. <…> Пожалуйста, пожалуйста, не танцуй», – рассказал Трамп на митинге, который транслировался на YouTube.

    По его словам, Мелания предложила ему подумать о том, как бы другие американские лидеры выглядели, если бы вели себя так же. Как на сцене танцует, к примеру, Дуайт Эйзенхауэр. В ответ на это Трамп спросил толпу, могут ли они представить танцующим на сцене Джо Байдена.

    Встреча с избирателями прошла вечером 30 октября в Дейтона-Бич за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Национальный комитет Республиканской партии сообщил об отмене предвыборных выступлений президента США в Канзасе и Айове.

    Циклон в день выборов назвали угрозой для явки избирателей. Во вторник Министерство юстиции США заявило о задержании иностранных граждан за незаконное участие в выборах.

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