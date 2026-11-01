Почти 30% москвичей столкнулись с мошенниками под видом курьеров

Около трети москвичей столкнулись с аферистами под видом курьеров

Tекст: Катерина Туманова

«Самой популярной схемой обмана москвичей оказались звонки от псевдокурьеров и «служб доставки», с которыми столкнулись 28% анкетируемых», – передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Выберу.ру», в котором приняли участие около 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Злоумышленники просили подтвердить получение заказа, перенести время вручения посылки или уточнить адрес. В ряде случаев участникам опроса предлагали перейти по ссылке для возврата денег за отмененную покупку, после чего мошенники получали доступ к платежной информации.

Второе место по популярности заняли звонки и сообщения от имени банков, полиции и государственных ведомств, с которыми столкнулись 24% респондентов. Еще 21% опрошенных получали подозрительные ссылки на поддельные сайты госструктур и платежных сервисов.

Аналитики также выяснили, что быстрее всего распознавать мошенников удавалось молодым людям от 18 до 25 лет. В среднем на выявление злоумышленников у них уходило полторы минуты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Москвы предупредило пользователей сервисов для знакомств о фишинговых ссылках и других уловках кибермошенников.

В сентябре начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил о 240 пострадавших от дистанционных мошенников подростках.

Курьеров мошенников отдали под суд за хищение 120 млн рублей у жителя Тулы.

