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    1 ноября 2026, 06:30 • Новости дня

    Трамп заявил о необходимости «позаботиться» о паре целей в Иране

    Трамп заявил о готовности США атаковать ядерный объект в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую часть вооруженных сил Ирана, однако Вашингтону необходимо поразить еще несколько целей, включая предполагаемый ядерный объект.

    Американский лидер отметил успешный ход переговоров с Тегераном о завершении конфликта, но назвал иранскую сторону ненадежной, пишет Arab News.

    «Мы вывели из строя их ядерную инфраструктуру. Нам все еще нужно позаботиться, я бы сказал, об одном или двух объектах, но мы можем сделать это за 10 минут», – заявил Трамп.

    По его словам, речь идет о подземном комплексе в районе горы Пикакс, который Вашингтон считает ядерным объектом. При этом правительство Ирана отрицает проведение там каких-либо ядерных разработок.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что решение о новых ударах пока не принято и Соединенные Штаты открыты для дипломатического решения. В свою очередь верховный лидер Ирана предостерег Вашингтон и Израиль от проведения новых атак на фоне угроз возобновить удары после американских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток. Посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

    31 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту

    Глава МИД Сирии аш-Шейбани заявил о планах вступить в Мекканский пакт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сирия рассматривает возможность присоединиться к Мекканскому пакту, в который входят Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, заявил министр иностранных дел в переходном правительстве арабской республики Асаад аш-Шейбани.

    Дамаск оценивает вероятность вступления в оборонительный альянс Турции, Саудовской Аравии и Пакистана – Мекканский пакт, отметил глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани. Об этом он заявил на международном форуме «Диалог в Манаме», передает ТАСС.

    «Этот вопрос обсуждается, мы оцениваем вероятность присоединения Сирии к Мекканскому пакту», – сказал дипломат.

    Аш-Шейбани подчеркнул, что сейчас ни одна страна в регионе не может рассматривать свою безопасность в изоляции, и Дамаск солидарен с государствами Персидского залива и Иорданией в противостоянии любой агрессии. По его словам, стабильность в Персидском заливе отвечает интересам национальной безопасности Сирии.

    Он также напомнил о тесных связях с Турцией в политической, экономической и военной сферах, указав при этом на развитие военно-технического сотрудничества с другими странами. Сегодня Сирия занимается восстановлением национальной армии и является надежным партнером в региональной безопасности, добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчу сообщил о планах присоединения новых участников к Мекканскому оборонному соглашению по аналогии с процедурой вступления в НАТО.

    Летом власти Бангладеш благосклонно восприняли идею вступления в альянс. А Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились считать вооруженное нападение на одну из стран агрессией против всех участников договора.

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    31 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    В США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Власти США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт близок к урегулированию.

    «Думаю, мы приближаемся к сделке», – сказал Трамп в интервью консервативному американскому журналисту Бенни Джонсону.

    По словам президента США, есть довольно неплохой шанс, что все получится, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о приближении сторон к соглашению по урегулированию украинского конфликта.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.

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    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
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    31 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана приказал отвечать на угрозы без географических ограничений

    Хаменеи распорядился отвечать на угрозы Ирану без географических ограничений

    Tекст: Мария Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился, чтобы вооруженные силы страны немедленно и эффективно отвечали на любую угрозу со стороны противника без географических ограничений.

    Такое указание Хаменеи дал на встрече с высшими командирами вооруженных сил, пишет ТАСС.

    «Верховный лидер революции <…> постановил, что любой уровень и вид угрозы должен встречать немедленный и эффективный ответ без географических ограничений», – говорится в сообщении канцелярии верховного лидера.

    Боевую готовность для мощного противостояния врагам Хаменеи назвал условием «максимального сдерживания».

    Военачальники доложили о готовности вооруженных сил Ирана на побережье Персидского залива, в районах Ормузского пролива, Оманского залива и на границах. Они также сообщили о многократном росте производства боеприпасов и средств разведки, поддержки и боевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива. В тот же день телеканал Fox News сообщил о начале переброски американских сил на Ближний Восток для обеспечения возможности новых ударов по Ирану.

    В четверг Соединенные Штаты предупредили региональных союзников о возможном многодневном этапе военных ударов по иранской территории.

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    31 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Возле поместья Трампа во Флориде развернули зенитные ракетные комплексы

    The War Zone: У резиденции Трампа во Флориде развернули системы ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за его безопасность.

    Зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger появились около поместья президента США Дональда Трампа во Флориде в Палм-Бич и возле аэропорта имени Трампа примерно в трех милях к западу, пишет The War Zone.

    Развертывание комплексов произошло около двух недель назад. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США подтвердили размещение наземных средств ПВО и систем борьбы с беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом безопасность президента США Дональда Трампа на гольф-поле в Нью-Джерси также обеспечивали зенитные ракетные комплексы Avenger.

    Ранее американские спецслужбы провели секретную операцию по пересадке политика на другой самолет в Анкаре ради предотвращения возможного покушения.

    А в прошлом году на территории аэропорта в Палм-Бич обнаружили подозрительный объект с прямым обзором на зону выхода американского лидера из самолета.

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    31 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    Трамп допустил назначение рэп-исполнительницы Минаж пресс-секретарем

    Трамп задумался о назначении Ники Минаж новым пресс-секретарем Белого дома

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    Американский лидер пообещал подумать над идеей сделать певицу официальным представителем администрации, передает РИА «Новости».

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг 25 октября в шутку предположил, что Минаж может занять этот пост.

    «Это хорошая идея. Думаю, мне нужно подумать об этом. Я подумаю об этом», – заявил Трамп в интервью блогеру Бенни Джонсону, отвечая на вопрос о вероятности подобного кадрового решения.

    Предыдущий пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария продержалась на должности пять дней и была уволена после провального первого брифинга и скандала с адвокатской лицензией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская рэп-исполнительница Ники Минаж заявила о готовности проголосовать за президента США Дональда Трампа.

    Ранее администрация американского лидера перевела Кэти Захарию с должности пресс-секретаря Белого дома на другой пост.

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    31 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Глава совбеза Ирана заявил об изменении тона США в диалоге с Тегераном

    Глава совбеза Ирана Резаи заявил об изменении тона США в диалоге с Тегераном

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об изменении тона американской стороны в диалоге с Тегераном, добавив, что пока не ответил на письмо вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    «Их тон поменялся… Я пока не ответил на письмо вице-президента США», – заявил Резаи в эфире государственного телевидения Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вэнс по указанию Дональда Трампа направил секретное письмо Резаи. Издание утверждало, что вице-президент пытался прощупать почву для перезапуска мирного диалога и предотвращения новых массированных ударов США по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов.

    Вашингтон и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими атаками. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров. Ранее он заявил о переходе конфликта США и Ирана в новую фазу через пару месяцев.

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    31 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Иорданские военные отбили прорыв террористов со стороны Сирии

    ВС Иордании: Пограничники отбили прорыв банды из 14 боевиков со стороны Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения пограничной охраны Иордании отразили попытку прорыва группы из 14 вооруженных террористов, пытавшихся проникнуть в северные районы королевства с территории Сирии.

    Нападавшие пытались пересечь государственную границу под прикрытием интенсивного огня, однако иорданские военные дали противнику жесткий отпор, передает ТАСС.

    «Иорданские пограничники вступили в боестолкновение с террористами и нанесли им потери. Вторжение банды было отражено, уцелевшие боевики отступили на территорию Сирии», – говорится в заявлении армейской пресс-службы, распространенном в соцсети.

    Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности на сирийско-иорданской границе. В конце октября командование вооруженных сил Иордании отчиталось об уничтожении более 20 боевиков террористической группировки «Исламское государство» в результате серии авиационных ударов по тренировочным базам на юге Сирии. Официальный представитель правительства королевства подчеркнул, что операция стала ответом на нападение связанных с группировкой экстремистов на церковь Святого Георгия в иорданской провинции Эль-Карак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Сирии возобновили движение через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на границе с Иорданией.

    Во вторник официальный представитель правительства Иордании Мухаммед аль-Мумани заявил об уничтожении более 20 боевиков на юге Сирии.

    Главное управление пограничного контроля и таможни Сирии объявило о закрытии пункта пропуска «Насиб» после ударов иорданской авиации.

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    31 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Власти США допустили «венесуэльский сценарий» для Кубы

    Власти США допустили смену власти на Кубе по венесуэльскому сценарию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предрек смену власти на Кубе в ближайшие два с половиной года и допустил развитие событий по венесуэльскому сценарию.

    Трамп в интервью консервативному журналисту Бенни Джонсону заявил о возможной смене руководства на Кубе и охарактеризовал ее как потерпевшую крах страну, передают «Вести».

    «Я бы сказал, что это продлится недолго. Послушайте, это потерпевшая крах страна. Мы очень скоро вернем туда людей. Посмотрите, что мы сделали с Венесуэлой, и там все сложится очень хорошо. Сначала мы доведем дело до конца там, а потом, возможно, займемся другим», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что администрация США внимательно следит за кубинским направлением, а курирующий этот вопрос госсекретарь Марко Рубио занимается ситуацией весьма тщательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Китай призвал Вашингтон снять санкции с Кубы.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о стремлении США установить контроль над Кубой.

    Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США снять блокаду с Кубы.

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    31 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Генштаб Ирана подготовил новый список целей противника

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана готовят новый список целей и активов противника, используя «более широкую географию», заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Али Абдоллахи.

    «Вооруженные силы <…> поставили в повестку дня новый банк целей и активов врага в более широкой географии, чем раньше, и познакомят врагов на поле боя с новыми сюрпризами», – заявил Абдоллахи, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По его словам, в случае повторной агрессии США и Израиля вооруженные силы ответят мощно, интенсивно и без географических ограничений. Противник получит ответ, который будет более жестким и эффективным, чем в третьей навязанной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский телеканал Fox News сообщил о начале переброски сил США на Ближний Восток для возобновления ударов по Ирану.

    В среду посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против исламской республики.

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    31 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Два рыбака пропали без вести после удара беспилотника у острова Кешм

    Fars: Беспилотник атаковал два катера у острова Кешм в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Два рыбацких катера подверглись атаке беспилотника к югу от иранского острова Кешм, в результате два человека пропали без вести, еще двое ранены.

    Два рыбацких катера жителей юга острова Кешм в Иране подверглись атаке беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По предварительным данным, в результате удара двое рыбаков пропали без вести, еще двое ранены. Инцидент произошел в 25 км к югу от острова. Раненых доставили на остров, поиски пропавших продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива.

    Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.

    В четверг Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-1 над Ормузским проливом.

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    31 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Участники QUAD потребовали защитить свободу судоходства в Ормузском проливе

    МИД Индии: Страны QUAD потребовали защитить судоходство в Красном море

    Tекст: Мария Иванова

    Участники Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) заявили об абсолютной необходимости защиты свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

    Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония, выпустили совместное заявление о важности бесперебойных морских маршрутов. Документ опубликовало индийское внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.

    Стороны признали значимость ключевых морских путей, торгового потока и энергетической безопасности. Они также указали на необходимость обеспечения безопасности экипажей и судов, а также важность отсутствия пошлин.

    Страны «четверки» подтвердили абсолютную необходимость защиты прав и свобод судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В заявлении подчеркивается, что эти действия должны соответствовать нормам международного права, закрепленным в Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива.

    В августе Россия и Оман подтвердили единую позицию о необходимости обеспечения свободы международного судоходства в Персидском заливе.

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    31 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Иран согласился за два дня открыть Ормузский пролив в случае соглашения с США

    Иран согласился сократить срок открытия Ормузского пролива до двух дней

    Tекст: Вера Басилая

    Иран на переговорах согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

    «В настоящее время мы достигли [согласия по] предложению, которое сокращает срок реализации до двух дней», – заявил Аракчи.

    По его словам, Иран ставит условием признание нового судоходного маршрута в проливе, определенного совместно с Оманом, и закрытие остальных маршрутов. Открытие пролива на иранских условиях подготовит почву для возобновления переговоров с Вашингтоном по нерешенным вопросам, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на шестой день в случае выполнения США условий Ирана.

    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке Ормузского пролива.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал условием открытия Ормузского пролива принятие властями США семи условий Тегерана.

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    31 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков для сделки с Ираном

    Рубио: Конкретных сроков для сделки с Ираном нет

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время нет конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном, а переговоры продолжаются напрямую и через посредников.

    По словам Рубио, диалог между Соединенными Штатами и Ираном активно продолжается, передает РИА «Новости».

    «Переговоры на самом деле никогда не прекращались. Продолжаются активные контакты, в некоторых случаях напрямую, но чаще через посредников», – сказал Рубио.

    Госсекретарь США отметил отсутствие информации о конкретных сроках достижения договоренностей. По его словам, соответствующие решения по дальнейшим действиям будет принимать президент США Дональд Трамп.

    Заявления прозвучали на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте, в которой также принял участие глава МИД России Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива на переговорах с США.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления диалога.

    В среду посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта.

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    31 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива

    Fars: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива из-за нарушения правил судоходства.

    Судно находилось в запретной и небезопасной зоне вопреки предупреждениям, после чего наткнулось на мины в субботу днем, передает агентство Fars.

    ВМС подчеркнули, что политика Ирана по управлению Ормузским проливом остается неизменной вопреки заявлениям президента США. В ведомстве добавили, что все коммерческие суда должны полностью соблюдать ограничения и не выключать системы слежения.

    В отдельном заявлении Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что в пятницу на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе взорвались четыре танкера-нарушителя, включая супертанкер с 2 млн баррелей сырой нефти.

    Власти Ирана неоднократно отмечали необходимость координации прохода через пролив с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу КСИР сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией. В четверг три танкера подорвались на минах. Во вторник ВМС Ирана заявили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

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    1 ноября 2026, 04:26 • Новости дня
    Трамп решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде

    Трамп заявил о намерении позвать Зеленского на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в декабре в штате Флорида.

    Американский лидер намерен позвать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу G20 в Майами, о чем он заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

    «Да, в этом нет проблем, я бы это сделал», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Глава Белого дома выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится в не столь отдаленном будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США заявил о близости украинского конфликта к урегулированию. В среду Сергей Рябков сообщил о плотном диалоге с американской администрацией по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20.


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