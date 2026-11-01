Астроном Веселков назвал даты уникальных явлений в ноябрьском небе

Tекст: Катерина Туманова

«20 ноября наступит лучшая утренняя видимость Меркурия, что бывает нечасто. Ближайшая к Солнцу планета достигнет наибольшей западной элонгации. Угловое удаление от Солнца составит почти 20 градусов. В этот период Меркурий можно будет легко обнаружить невооруженным глазом на утреннем небе незадолго до восхода Солнца», – приводит его слова ТАСС.

Веселков добавил, что 24 ноября состоится схождение полной Луны и рассеянного звездного скопления Плеяды. Для жителей ряда регионов, в том числе Красноярска, произойдет полноценное покрытие скопления Луной.

Специалист рекомендовал наблюдать за этим явлением невооруженным глазом, в бинокль или небольшой телескоп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Веселков назвал даты ярких метеорных потоков в ноябре. Доцент Томского госуниверситета Капарулин сообщил о приближении мощного метеорного потока Геминиды.