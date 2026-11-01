«Милан» победил «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу

«Милан» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии

Tекст: Катерина Туманова

В составе победителей отличились Кристиан Пулишич (4-я минута), Адриен Рабьо (10) и Диегу Морейра (43). У «Интера» забил Алессандро Бастони (22), передает ТАСС.

Отмечается, что «Милан» не проигрывает «Интеру» на протяжении восьми официальных матчей, одержав за это время шесть побед и дважды сыграв вничью. Последняя победа «Интера» датируется 22 апреля 2024 года (2:1).

Это первое поражение «Интера» в текущем сезоне чемпионата Италии. Команда лидирует в турнирной таблице с 25 очками наравне с «Лацио». «Милан» с 21 очком находится на четвертой строчке. Восьмого ноября «Интер» примет «Комо», а «Милан» сыграет в гостях с «Дженоа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков стал первым за 15 лет россиянином, забившим гол «Барселоне».

В сентябре мадридский «Реал» победил «Интер» в Лиге чемпионов. В июле из жизни ушел бывший игрок «Милана» Франко Барези.