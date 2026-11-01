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    1 ноября 2026, 05:59 • Новости дня

    «Милан» победил «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу

    «Милан» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии

    Tекст: Катерина Туманова

    Футбольный клуб «Милан» обыграл «Интер» в домашнем матче десятого тура Серии А со счетом 3:1.

    В составе победителей отличились Кристиан Пулишич (4-я минута), Адриен Рабьо (10) и Диегу Морейра (43). У «Интера» забил Алессандро Бастони (22), передает ТАСС.

    Отмечается, что «Милан» не проигрывает «Интеру» на протяжении восьми официальных матчей, одержав за это время шесть побед и дважды сыграв вничью. Последняя победа «Интера» датируется 22 апреля 2024 года (2:1).

    Это первое поражение «Интера» в текущем сезоне чемпионата Италии. Команда лидирует в турнирной таблице с 25 очками наравне с «Лацио». «Милан» с 21 очком находится на четвертой строчке. Восьмого ноября «Интер» примет «Комо», а «Милан» сыграет в гостях с «Дженоа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков стал первым за 15 лет россиянином, забившим гол «Барселоне».

    В сентябре мадридский «Реал» победил «Интер» в Лиге чемпионов. В июле из жизни ушел бывший игрок «Милана» Франко Барези.

    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации.

    В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    1 ноября 2026, 00:08 • Новости дня
    Словакия поддержала решение вернуть российских хоккеистов на международные турниры

    Премьер Словакии Фицо одобрил возвращение хоккеистов России на турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Глава словацкого правительства высказался против политизации спорта на фоне отстранения российских атлетов, передает ТАСС.

     «Я всегда отвергал втягивание спорта в политику и я всегда также спрашивал, какую ценность имеет золотая медаль, если на пути к ней не нужно добиваться победы над российскими хоккеистами, которые, бесспорно, относятся к самым лучшим в мире», – заявил Фицо в соцсети.

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть российские команды на международные турниры.

    Позднее хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выступили с заявлениями о разочаровании этим вердиктом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение CAS концом дискриминации в мировом хоккее. Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением о возвращении российских спортсменов.

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    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
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    31 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Премьер Канады Карни поддержал звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

    Politico: Премьер Канады Карни одобрил звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал президента Финляндии Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере за проведение прямых телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о поддержке президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере после их телефонного разговора с Владимиром Путиным, передают «Вести» со ссылкой на интервью политика Politico.

    «Иногда лучше проводить такие прямые переговоры на уровне лидеров. Так что в этом плане все в порядке. И, возможно, это будет конструктивно», – сказал Карни.

    При этом глава канадского правительства отметил неизменность решимости участников так называемой коалиции желающих в вопросе оказания поддержки Украине.

    Телефонная беседа Путина со Стере и Стуббом состоялась 27 октября. В Кремле сообщили, что президент России поделился оценкой ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах, а также обсудил вопросы безопасности на севере Европы и в регионе Балтийского моря.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Владимиру Путину по просьбе Киева для организации отдельного канала связи Европы с Москвой. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о рассказе российского лидера зарубежным коллегам о первопричинах конфликта на Украине.

    Переговоры Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

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    1 ноября 2026, 05:55 • Новости дня
    Граждане ФРГ стали лидерами среди европейцев по запросу убежища в России

    МВД: Граждане ФРГ чаще других европейцев просили убежище в России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года в России чаще всего просили временное убежище граждане Германии среди представителей стран Европейского союза.

    С января по сентябрь 2026 года ходатайства о предоставлении временного убежища в России подали 49 граждан Германии, что стало наибольшим показателем среди иностранцев из стран Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    Второе и третье места по числу обращений заняли граждане Латвии (36 человек) и Литвы (12). За убежищем также обращались граждане Италии и Эстонии (по 7 человек), Франции (6), Болгарии и Чехии (по 4) и Греции (3).

    Граждане ФРГ удерживают лидирующие позиции не первый год. В 2025 году они подали 93 заявления, в 2024-м – 116, а в 2023 году – 111.

    В общей сложности за три квартала 2026 года за предоставлением убежища в России обратились 3 802 иностранца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре проживающие в ФРГ россияне заинтересовались участием в госпрограмме по переселению в Россию.

    В августе посольство России в Берлине сообщило о росте интереса соотечественников к возвращению из Германии.

    В мае генконсул России Черкашин рассказал о значительном росте спроса на переезд в Россию среди жителей Австрии и Германии.

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    31 октября 2026, 23:42 • Новости дня
    Туск обвинил польскую оппозицию в атаке на Конституционный суд

    Туск обвинил бывшие власти Польши в атаке на Конституционный суд

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с обращением к нации, в котором возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    Премьер-министр Польши Туск охарактеризовал происходящее вокруг Конституционного суда как столкновение демократического государства с беззаконием и насилием, передает TV Republika.

    «Дамы и господа, вчера мы стали свидетелями скандальных событий перед зданием Конституционного суда. Я искренне надеюсь, что нам никогда не придется наблюдать подобные сцены в Польше. Однако путь к миру не может заключаться в потворстве беззаконию и насилию. Демократическое государство должно быть сильным и способным обеспечивать правосудие», – заявил Туск.

    Глава польского правительства обвинил в эскалации ситуации партию «Право и справедливость», а также президентов Анджея Дуду и Кароля Навроцкого. Их действия политик назвал нападением на суд и попыткой разрушения верховенства права в стране. При этом действия полиции во время инцидента он оценил как спокойные и решительные.

    Туск подчеркнул, что сформированный партией «Право и справедливость» суд «не является настоящим судом».

    Он сравнил противников с ворами, которые кричат о применении к ним насилия при задержании, а попытки сгладить конфликт охарактеризовал как предложение поделить украденное поровну между преступником и жертвой.

    Премьер Польши исключил компромиссы и заявил, что «в таких делах не может быть компромисса».

    «Хочу подчеркнуть это предельно ясно: законно избранные члены суда подверглись нападению, а полиция на месте защищала суд от нападавших», – цитирует Туска РИА «Новости».

    По словам польского премьера, оппозиции предлагались мирные варианты разрешения конфликта, но те отказались.

    «Мы предлагали всем политическим силам и обоим президентам постановления и законы, которые позволили бы совместно восстановить верховенство права. Все напрасно: все заблокировано президентами и PiS (оппозиционная партия «Право и справедливость» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Туск анонсировал обращение к нации на фоне политического кризиса вокруг Конституционного суда. Партия бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

    Президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения ситуации в стране.

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    1 ноября 2026, 06:45 • Новости дня
    В Черногории назвали экономическим самоубийством введение виз для россиян

    Политик Кнежевич: Введение виз с РФ – самоубийство для Черногории

    Tекст: Катерина Туманова

    Введение властями Черногории виз для граждан России с 1 ноября является экономическим самоубийством, заявил председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич.

    «Речь идет об экономическом самоубийстве Черногории в тот момент, когда весь мир ожидает геополитических изменений», – заявил политик РИА «Новости».

    Он отметил, что Черногория решила продолжить антироссийскую политику, от которой ущерб понесет не Россия, а те, кто эту политику проводит.

    По словам Кнежевича, введение виз ставит под угрозу туристический сезон и ВВП страны. Кроме того, Россия может ответить равноценными мерами и ввести визы для граждан Черногории.

    Политик добавил, что Черногория, следуя инструкциям Запада, решила вести «воображаемую войну» с Россией, которая веками была ее союзником, а по сути, страна воюет сама с собой.

    «Мы по инструкциям коллективного Запада или, лучше сказать, спецслужб, решили с Россией, государством, которое было нашим многовековым защитником и союзником, вести воображаемую войну, а по сути, воюем сами с собой», – отметил Кнежевич.

    По данным статистики, в 2025 году граждане России совершили 203 тыс. въездов в Черногорию, что составило 8% от всех въездов иностранцев. В июле посольство России заявило, что введение виз доказывает зависимость Подгорицы от зарубежных покровителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду консульский департамент МИД России напомнил о введении визового режима с Черногорией с 1 ноября. На прошлой неделе Российский союз туриндустрии назвал ориентировочную стоимость въездной визы для взрослых граждан России в 35 евро.

    Посольство России в Подгорице сообщило о росте количества прибывших в Черногорию россиян перед введением визового режима.

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    1 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Оружейный миллиардер предложил 30 млрд евро за холдинг владельцев Ray-Ban

    Миллиардер Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинг Delfin

    Tекст: Катерина Туманова

    Чешский оружейный миллиардер Михал Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинговую компанию Delfin Sarl, владеющую производителем очков EssilorLuxottica.

    «Чешский миллиардер, владелец оружейного бизнеса Михал Стрнад, предложил 30 млрд евро за приобретение семейной холдинговой компании Delfin Sarl, владеющей фирмой по производству очков EssilorLuxottica SA, со скидкой в ​​30% от чистой стоимости активов», – передает Bloomberg.

    Стрнад готов приобрести контрольный пакет в размере не менее 62,5%, если часть из восьми наследников захочет сохранить свои доли.

    Предложение о сделке поступило в момент разногласий между наследниками основателя EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккьо, который скончался в 2022 году.

    Холдинг Delfin владеет активами на сумму более 40 млрд евро, включая доли в производителе Ray-Ban, страховой компании Assicurazioni Generali SpA, а также банках UniCredit SpA и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

    Один из наследников холдинга Леонардо Мария Дель Веккьо отклонил предложение чешского бизнесмена.

    «Дело жизни моего отца должно оставаться достоянием Италии», – заявил Дель Веккьо.

    Предложение Стрнада действительно в течение 30 дней и полностью профинансировано за счет заемного и акционерного капитала. Для одобрения сделки потребуется согласие всех восьми акционеров Delfin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Илон Маск допустил выделение розничным инвесторам до 30% акций компании SpaceX.

    В 2025 году стало известно, что Джорджо Армани предусмотрел в завещании продажу части своей компании премиальным брендам.

    Летом 2025 года компания Iveco Group заключила соглашение о продаже своего оборонного подразделения итальянской Leonardo S.p.A за 1,7 млрд евро.

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    1 ноября 2026, 03:51 • Новости дня
    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Экс-главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному главе инстанции Богдану Свенчковскому входить в здание.

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда (КС) Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному председателю инстанции Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартоломею Соханьскому входить в здание суда, передает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

    В направленном агентству постановлении отмечается, что Свенчковский и Соханьский лишены права входить в здание, а остальные судьи обязаны заранее согласовывать время и условия входа.

    В субботу во время протестов Свенчковский безрезультатно пытался пройти в здание Конституционного суда.

    В субботу вечером на сайте суда было опубликовано распоряжение первого председателя Збигнева Капинского о созыве Генеральной Ассамблеи судей во вторник, 3 ноября, в 14:00.

    Судьи должны обсудить «угрозы конституционному порядку Республики Польша, в частности, в отношении соблюдения принципа демократического государства, управляемого законом, независимости судебной власти и надлежащего функционирования конституционных государственных органов» и принять резолюцию по этому вопросу, передает PAP.

    Капинский указал на то, что в связи с «исключительным характером обстоятельств» семидневный срок уведомления, предусмотренный законом, не был соблюден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны. Ультраправые пригрозили сократить срок полномочий польского Сейма.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о повторении в Польше незаконных методов украинских властей.

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    1 ноября 2026, 04:37 • Новости дня
    Дания мобилизовала ресурсы для подрыва позиций России на глобальном Юге

    Посол России Барбин обвинил Данию в подрыве позиций Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген мобилизует финансовые и политические ресурсы для подрыва позиций Москвы в странах глобального Юга.

    Отвечая на вопрос о возможном пересмотре Данией политики в отношении России после завершения спецоперации на Украине, дипломат отметил, что Копенгаген не планирует менять курс и продолжает жить в принципиально иной парадигме, передает ТАСС.

    «Решается задача нанесения поражения нашей стране. Для достижения такой цели Дания мобилизует финансовые, экономические, политические и информационно-пропагандистские ресурсы, а также ведет целенаправленную работу по подрыву позиций России на постсоветском пространстве и в странах глобального Юга», – заявил Барбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Барбин заявил о наличии у Москвы установочных данных датских наемников в рядах ВСУ. В октябре посольство России в Дании заявило о подготовке Копенгагеном силовых операций по задержанию грузовых кораблей РФ в акватории Балтийского моря.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о российском видении мироустройства.

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    31 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    «Краснодар» продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей

    «Краснодар» проиграл «Родине» в матче 13-го тура РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Футбольный клуб «Краснодар» уступил московской «Родине» со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Встреча прошла в подмосковных Химках. Единственный гол в составе «Краснодара» на 64-й минуте забил Кристиан, сообщает РИА «Новости».

    У «Родины» отличился Герман Онугха (69-я минута), а на 86-й минуте полузащитник гостей Дуглас Аугусто срезал мяч в свои ворота.

    «Краснодар» продлил серию без побед в чемпионате России до семи матчей и с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» набрала 12 очков и поднялась на 12-е место.

    В следующем туре, 7 ноября, «Краснодар» на своем поле примет московский ЦСКА, а «Родина» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду футболисты «Краснодара» одержали победу над московским «Динамо» в матче Кубка России.

    На прошлой неделе «Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче чемпионата России по футболу.

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    31 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    «Динамо» вышло на первое место в РПЛ после победы над «Ахматом»

    «Динамо» обыграло «Ахмат» и поднялось на первое место в РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Игра прошла на домашнем стадионе «Динамо», передает ТАСС.

    В составе победителей голами отметились Даниил Фомин на 2-й минуте и Константин Тюкавин на 77-й минуте.

    После этой победы «Динамо» набрало 28 очков, обошло петербургский «Зенит» и заняло первую строчку в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» 27 очков и матч в запасе.

    «Ахмат» с 11 очками находится на 14-м месте, в зоне переходных матчей.

    Следующий матч «Динамо» проведет 7 ноября на выезде против воронежского «Факела», а «Ахмат» в тот же день сыграет дома с московской «Родиной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу тольяттинский «Акрон» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 3:1.

    В середине месяца «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 3:1.

    В сентябре столичное «Динамо» вырвало победу у «Оренбурга».

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    31 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    «Рубин» обыграл «Факел» в матче чемпионата России по футболу

    Казанский «Рубин» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Казанский футбольный клуб «Рубин» на домашнем стадионе обыграл воронежский «Факел» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Единственный мяч на 38-й минуте встречи забил Эдди Сальседо, передает ТАСС.

    Казанская команда прервала серию из трех поражений в турнире и поднялась на девятую строчку турнирной таблицы, набрав 15 очков. «Факел» с шестью очками занимает последнее, 16-е место.

    Обе команды выступали без главных тренеров. У «Рубина» обязанности наставника исполняет Олег Кузьмин, сменивший ушедшего Франка Артигу, а воронежским коллективом руководит Алексей Ребко после отставки Олега Василенко.

    Главного арбитра матча Сергея Иванова заменил Данил Каширин, так как Иванов не смог прилететь в Казань из-за ограничения авиасообщения.

    В следующем туре «Рубин» 6 ноября сыграет в гостях с московским «Локомотивом», а «Факел» 7 ноября примет столичное «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе самарский клуб «Крылья Советов» одержал победу над казанским «Рубином» в матче чемпионата России.

    В тот же день калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром».

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    31 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    ЭСК РФС признала ошибкой отказ удалить игрока ЦСКА в матче со «Спартаком»

    ЭСК РФС: Судья ошибся, не удалив игрока ЦСКА Глебова в матче со «Спартаком»

    Tекст: Мария Иванова

    Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) сочла ошибочным решение арбитра Кирилла Левникова не удалять игрока ЦСКА Кирилла Глебова в матче чемпионата России со «Спартаком».

    Глебов, недовольный решением Левникова после единоборства с игроком «Спартака» Русланом Литвиновым, толкнул ассистента главного арбитра Дмитрия Ермакова, передает РИА «Новости» со ссылкой на РФС.

    Левников показал футболисту ЦСКА желтую карточку. Комиссия пришла к выводу, что правильным решением была бы красная карточка, поскольку Глебов совершил физическое воздействие на помощника судьи. Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич после игры пояснил, что помощник судьи расценил поведение игрока как неспортивное, а не агрессивное.

    Кроме того, ЭСК РФС признала правильным решение Левникова не удалять капитана ЦСКА Ивана Облякова, так как контакт с соперником был частичным, а сила воздействия – невысокой.

    Матч 12-го тура чемпионата России закончился победой ЦСКА со счетом 2:0.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ЦСКА одержал уверенную домашнюю победу над «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

    В сентябре полузащитник московского ЦСКА Матеус Рейс получил четырехматчевую дисквалификацию за физическое воздействие на арбитра во время игры чемпионата России.

    В марте Российский футбольный союз официально констатировал ошибочное решение арбитра Сергея Карасева не удалять Александра Соболева в матче РПЛ.

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    1 ноября 2026, 06:58 • Новости дня
    Швейцарская полиция применила водометы при разгоне беспорядков в Цюрихе

    Леворадикалы устроили массовые беспорядки в швейцарском Цюрихе

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция швейцарского Цюриха применила водометы и слезоточивый газ для разгона акции леворадикалов, которая переросла в массовые беспорядки с поджогами.

    В Цюрихе демонстрация в честь Хеллоуина переросла в уличные беспорядки, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарскую газету 20 Minuten.

    Поводом для протестов, организованных крайне левыми группировками, стало недовольство действиями полиции, война в секторе Газа и подъем фашизма. Организаторы акции заранее призывали участников приходить замаскированными и в защитных очках.

    Протестующие начали забрасывать правоохранителей бутылками и поджигать возведенные баррикады на улицах города. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Оттесненные демонстранты продолжили строить новые заграждения и вступать в стычки с силовиками.

    По оценкам швейцарского издания, материальный ущерб от погромов может исчисляться десятками тысяч евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу политолог Камкин спрогнозировал превращение ФРГ в идеальную площадку для ультралевых активистов.

    Independent назвала недовольство коррупцией и рост стоимости жизни причиной масштабных студенческих протестов в европейских странах.

    Газета Politico спрогнозировала волны беспорядков в ЕС зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.

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    1 ноября 2026, 01:38 • Новости дня
    Посол Барбин уличил Данию в агрессивном поведении в киберпространстве

    Посол Барбин заявил о перехвате Данией интернет-трафика для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген перехватывает и обрабатывает международный цифровой трафик на своей территории в интересах американских спецслужб.

    «В интересах разведки США осуществляется перехват и обработка международного цифрового трафика, проходящего по кабелям связи через датскую территорию», – заявил Барбин ТАСС.

    Российский дипломат добавил, что поведение Копенгагена в киберпространстве является весьма провокационным и агрессивным. Более того, Дания открыто заявляет, что фокус внимания сосредоточен на России и Китае.

    «Руководители Службы военной разведки Дании в публичном пространстве хвастаются операциями против цифровой инфраструктуры «зарубежных противников», включая взлом информационных систем и личных мобильных устройств», – сказал Барбин.

    По его словам, в этом году состоялся новый набор слушателей в так называемую академию хакеров под эгидой датской военной разведки.

    «Ее выпускникам предоставляется индульгенция при проведении хакерских атак на объекты интереса датских спецслужб за рубежом», – сообщил российский посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Барбин заявил о наличии у Москвы данных на несколько десятков датских наемников в рядах ВСУ. Дипломат назвал развертывание элементов американской системы ПРО в Гренландии угрозой для мировой стратегической стабильности.

    Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море.

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