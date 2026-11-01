Приставы передали Минкультуры изъятые по делу Тимура Иванова картины

Tекст: Катерина Туманова

Представители ведомства передали в Министерство культуры 30 картин и другие предметы, изъятые у связанной с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым компании. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, передает ТАСС.

«В рамках исполнительного производства в отношении ООО «Гермес-техно» судебные приставы передали в Министерство культуры Российской Федерации 30 картин, пять печатных изданий, девять единиц огнестрельного и 17 единиц холодного оружия, а также семь транспортных средств, представляющих культурную ценность», – заявил Аристов.

Ранее Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к Иванову об обращении в доход государства имущества на 1,2 млрд рублей. В список попали наличные средства на 333 млн рублей, ювелирные изделия, часы, объекты недвижимости в нескольких регионах России, а также 37 автомобилей и мотоциклов элитных марок.

Изымаемое имущество числилось как на бывшем чиновнике и его близких, так и на подконтрольных ему компаниях «Дворянское гнездо», «Волжский берег» и «Гермес-техно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре квартира бывшего замминистра обороны Иванова перешла государству. Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Иванову по делу о взятках.

В сентябре Иванов не смог обжаловать приговор по делу о растрате при закупке паромов для Керченской переправы.